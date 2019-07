Amazon Prime Video agosto 2019: las películas y series de estreno del mes

Empieza un nuevo mes y Amazon Prime Video, Netflix, HBO y otras plataformas streaming renuevan su catálogo. Aunque los estrenos de series, películas y documentales varias dependiendo del país, a continuación, te contamos las producciones que llegan a Prime Video en agosto de 2019 en México y España.

Una de las series originales más esperadas es “Carnival Row”, desarrollada por René Echevarria y Travis Beacham, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, y que estará disponible a finales del mes.

Además, como homenaje a Quentin Tarantino con motivo del estreno de su última película en cines varios de sus títulos más famosos pasarán a formar parte del catálogo de Amazon Prime Video.

Si quieres disfrutar de los estrenos del mes de agosto solo necesitas suscribirte al servicio streaming. Amazon ofrece una prueba gratuita de un mes, es decir podrás disfrutar de su contenido por 30 días completamente gratis. Una vez pasado ese periodo deberás suspender tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta.

ORIGINALES AMAZON

Taxi a Gibraltar



León (Dani Rovira) es un taxista acosado por las deudas y enfadado con el sistema y el mundo en general. Diego (Joaquín Furriel) es un argentino tan encantador como embaucador que acaba de salir de la cárcel y a quien nadie le ha echado de menos. De repente, un día la vida de estos dos hombres se cruzan llevándolos a una locura de viaje hacia Gibraltar. A lo largo del camino se toparán con Sandra (Ingrid García Jonsson), una mujer de un pequeño pueblo de Andalucía que escapa de su despedida de soltera sin mirar atrás, espantada del horror de vida que lleva.



Fecha de estreno: 2 de agosto



This is Football - Temporada 1

​

“This Is Football” es una serie documental de seis episodios que abordará el gran fenómeno que supon el fútbol, un deporte capaz de unir a miles de millones de personas de cualquier lugar del mundo. Cada episodio cuenta una historia y cada historia está protagonizada por las experiencias de personas de distintos lugares del mundo o pertenecientes a diferentes culturas y credos, pero unidos por su pasión por el fútbol.



Fecha de estreno: 2 de agosto



Carnival Row - Temporada 1

​

Orlando Bloom y Cara Delevingne protagonizan Carnival Row, un mundo de fantasía victoriano lleno de criaturas mitológicas inmigrantes. Temidos por los humanos, tienen prohibido vivir, amar o volar con libertad. Pero incluso en la oscuridad, la esperanza vive, como detective humano y hada reaviva un asunto peligroso. La paz incómoda de la ciudad se derrumba cuando una serie de asesinatos revela un monstruo que nadie podría imaginar.



Fecha de estreno: 30 de agosto



SERIES

Free Meek - Temporada 1

​

El arresto del rapero de Filadelfia Meek Mill en 2017 por violaciones de libertad condicional provocó indignación nacional. Una nueva investigación de su caso original explora las denuncias de corrupción policial cuando Meek se convierte en la cara de un movimiento de reforma judicial.



Fecha de estreno: 9 de agosto



Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales - Temporadas 1 – 20

​

Todas las temporadas de esta longeva serie de NBC llegan a la plataforma streaming. Ambientada en la ciudad de Nueva York, “Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales” se centra en los investigadores del Departamento de Policía de la ciudad y en su trabajo junto a los fiscales del distrito.



Fecha de estreno: 15 de agosto



Chicago P. D. - Temporadas 1 - 6

​

Creada por Dick Wolf y Matt Olmstead, “Chicago P. D.” describe la vida cotidiana de varios policías uniformados y miembros de la unidad de inteligencia criminal asignada al Distrito 21 del Departamento de Policía de Chicago.



Fecha de estreno: 15 de agosto



Chicago Fire - Temporadas 1 – 4

​

“Chicago Fire” sigue las vidas de los bomberos y paramédicos que trabajan en la estación 51 del Departamento de Bomberos de Chicago, integrada por el Camión 81, el equipo de rescate 3, la Autobomba 51, la Ambulancia 61 y el Batallón 25.



Fecha de estreno: 15 de agosto



PELÍCULAS Y DOCUMENTALES

Palmeras en la nieve

​

Año 1953. Dos hermanos viajan desde los Pirineos de Huesca hasta la isla de Fernando Poo (la actual Bioko), una antigua colonia española en Guinea Ecuatorial, donde les espera su padre, para trabajar en una plantación, Sampaka, donde se cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. Allí Kilian (Mario Casas) se enamora de Bisila (Berta Vázquez), una nativa, un amor prohibido en aquellos tiempos en los que algunas líneas no se podían traspasar.



Medio siglo después, su sobrina Clarence (Adriana Ugarte) descubre de forma accidental una carta olvidada durante años que la empuja a viajar a Bioko desde la tranquila vida en las montañas de Huesca. Su objetivo es visitar la tierra en la que su padre Jacobo (Alain Hernández) y su tío Kilian pasaron la mayor parte de su juventud, y así intentar resolver los enigmas familiares y desvelar los secretos de lo ocurrido. En las entrañas de un territorio tan exuberante y seductor como peligroso, Clarence desentierra el secreto de una historia de amor imposible enmarcada en unas turbulentas circunstancias históricas cuyas consecuencias alcanzarán el presente.



Fecha de estreno: 5 de agosto



After

​

Tessa Young (Josephine Langford) es una dedicada estudiante, una hija responsable y una novia fiel. La joven tiene grandes aspiraciones de cara a su futuro en su primer año de universidad. Su mundo cambiará cuando, en su viaje de autodescubrimiento y de despertar sexual, conozca al oscuro, rebelde y misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin).



Fecha de estreno: 10 de agosto



Vice

​

La historia real jamás revelada sobre cómo Dick Cheney (Christian Bale), un callado e inquisitivo burócrata de Washington, que ejerció silenciosamente un inmenso poder y acabó convirtiéndose en vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, con consecuencias para su país y el resto del mundo que aún se dejan sentir hoy en día.



Fecha de estreno: 11 de agosto



Kill Bill Vol. 1

​

Una asesina despierta de un coma y, tras descubrir que el hijo que llevaba en el vientre ya no está, decide salir a buscar a los criminales que la traicionaron.



Fecha de estreno: 15 de agosto



Kill Bill Vol. 2



Una asesina continúa con su búsqueda de venganza. Los próximos en la lista son una mujer con un solo ojo, un bravucón ermitaño y su antiguo jefe y amante.



Fecha de estreno: 15 de agosto



Pulp Fiction

​

La vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención.



Fecha de estreno: 15 de agosto



Scary Movie

​

Fecha de estreno: 15 de agosto



Scary Movie 2



Fecha de estreno: 15 de agosto



Scary Movie 3

​

Fecha de estreno: 15 de agosto