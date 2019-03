Conoce las 10 canciones más escuchadas de la semana en Apple Music

Son miles las canciones que son escuchadas semanalmente en Apple Music. En esta nota conocerás cuáles fueron las más pedidas durante la semana en Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Venezuela.

ARGENTINA



1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



2.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



3.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G



4.- “Shallow” - Lady Gaga y Bradley Cooper

5.- “Adán y Eva” - Paulo Londra



6.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik



7.- “Sucker” - Jonas Brothers



8.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo



9.- “Pa mí (remix)” - Dalex con Rafa Pabön, Khea, Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez



10.- “Baila baila baila” - Ozuna

CHILE



1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



2.- “Amanece” - Anuel AA y Haze



3.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



4.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G



5.- “Caro” - Bad Bunny



6.- “No te enamores” - Paloma Mami

7.- “La Romana” - Bad Bunny con El Alfa



8.- “Si estuviésemos juntos” - Bad Bunny



9.- “Sigue bailándome” - Darkiel, Eladio Carrion, Brray, Myke Towers y Yann’CC



10.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik



COLOMBIA



1.- “Pa mí (remix)” - Dalex con Rafa Pabön, Khea, Sech, Cazzu, Feid y Lenny Tavarez



2.- “HP” - Maluma

3.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G



4.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



5.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



6.- “Pa olvidarte (remix) - ChocQuibTown, Zion & Lennox y Farruko con Manuel Turizo



7.- “Esclavo de Tus Besos” - Manuel Turizo y Ozuna

8.- “Adán y Eva” - Paulo Londra



9.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo



10.- “Te vi” - Piso 21 con Micro TDH

ESPAÑA



1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



2.- “Contando lunares” - Don Patricio con Cruz Cafuné



3.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G



4.- “HP” - Maluma



5.- “Soltera” - Lunay



6.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



7.- “Baila baila baila” - Ozuna



8.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik



9.- “Adán y Eva” - Paulo Londra



10.- “Amanece” - Anuel AA y Haze

ESTADOS UNIDOS (pop latino)



1.- “I Can’t Get Enough” - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez y J Balvin



2.- “Swing” - Danny Ocean



3.- “La mejor versión de mí” - Natti Natasha



4.- “Pretend” - CNCO



5.-“Esclavo de tus besos - Manuel Turizo y Ozuna



6. “Ay Corazón” - Cali y El Dandee

7. “Amor secreto” - Pasabordo



8. “I Like It” - Cardi B, Bad Bunny y J Balvin



9. “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



10. “Back In the City” - Alejandro Sanz y Nicki Jam

MÉXICO



1.- “Con calma” - Daddy Yankee con Snow



2.- “Secreto” - Anuel AA y Karol G



3.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



4.- “HP” - Maluma



5.- “Te vi” - Piso 21 con Micro TDH

6.- “Sucker” - Jonas Brothers



7.- “Adán y Eva” - Paulo Londra



8.- “Desconocidos” - Mau y Ricky, Manuel Turizo y Camilo



9.- “Baila baila baila” - Ozuna



10.- “Un año” - Sebastián Yatra y Reik

VENEZUELA



1.- “Nadie Sabe” - Nacho



2.-“A Solas (remix)”-Lunay con Lyanno, Anuel AA, Brytiago y Alex Rose



3.- “Calma (remix)” - Pedro Capó y Farruko



4.-“Secreto” - Anuel AA y Karol G



5.- “Vaina Loca” - Ozuna con Manuel Turizo



6.-“Bubalú” - DJ Luian, Mambo Kingz y Anuel AA con Becky G y Prince Royce

7.-“Good for You” - Selena Gomez con A$AP Rocky



8.- “Adán y Eva” - Paulo Londra



9.-“Controla” - Brytiago y Anuel AA



10.-“MIA” - Bad Bunny con Drake