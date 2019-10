En el Perú, cada año 35 mil 873 mujeres son detectadas con algún tipo de cáncer y 17 mil 039 fallecen, debido a que el 85% de casos son detectados en estadio avanzando, lo que repercute en menores probabilidades de curación, menos calidad de vida, mayor costo de tratamientos y una elevada mortalidad, sin embargo, si la detección del cáncer se realizara en etapa temprana los pacientes podrían evitar pasar por esta situación.

Los tipos con mayor incidencia que más afectan a las peruanas son: cáncer de mama , cuello uterino, estómago, colon y tiroides, según el último informe realizado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), Globocan 2018.

Es por esta razón, y teniendo en cuenta que el cáncer de mama, es el tipo de cáncer que más afecta a las mujeres, cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama, fecha en que diversas instituciones invitan a crear conciencia y realizarse despistajes clínicos y el autoexamen. ¿Qué actividades se desarrollan en Lima para lograrlo?

Despistajes gratuitos

La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de Cencosud y a través de la campaña “Doble Check Rosado” realizará despistajes clínicos gratuitos de cáncer de mama en Chorrillos con una Unidad Móvil - consultorio itinerante este sábado 19 en el Centro Comercial Plaza Lima Sur de Chorrillos, desde las 12:00 pm a 4:00 pm para todas las mujeres mayores de 18 años.

De esta forma, durante todo el mes de octubre, la institución visitará las zonas menos favorecidas de los distritos como Breña (Jr. General Varela 1620), Los Olivos (Av. Alfredo Mendiola Km 19/2 urb. Molitalia) y Puente Piedra (Mercado Virgen del Carmen). Además, por una donación de S/. 35.00 se podrán realizar un despistaje en los Centros de Prevención de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Surquillo y Lima).

La Primera Dama de la Nación, Maribel Díaz, hizo un llamado a las mujeres para hacerse un chequeo preventivo de cáncer de mama anualmente.

Artistas se unen para la prevención

La Liga Contra el Cáncer, con el apoyo de RIMAC Seguros, Roche, Viva Air, Suiza Lab, Beat y Hude lanzaron la campaña “Doble Check Rosado”, la cual tiene por objetivo normalizar el chequeo preventivo de cáncer de mama, comprometiendo a la población a realizarse uno anualmente.

Fachadas iluminadas

Por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, instituciones públicas y privadas del Perú, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República, Municipalidad de Miraflores, Universidad de Lima, Hotel Hilton, entre otros, iluminan sus fachadas de color rosa como símbolo de que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene cura.

Haz deporte cuidándote

Muchas de las mujeres le dan poca importancia al uso adecuado de un sostén deportivo sin ser conscientes que usándolo correctamente evitarían el desarrollo de daños irreversibles en el pecho, que van desde efectos estéticos hasta lesiones a largo plazo. Llevar una vida activa, lejos del sedentarismo, ayuda a prevenir el cáncer de mama y sabiendo esto se lanzó el PureMove Bra de Reebok que gracias a sus avances tecnológicos cuida una de las zonas más delicadas de la mujer.

Cuenta con una solución gelatinosa (Fluido Espesante Traslúcido) que se mantiene en estado líquido al estar estática o a velocidades bajas, y se solidifica y se torna más firme a velocidades altas. Esta tecnología de materiales se adapta y reacciona de acuerdo a la forma del cuerpo y a la velocidad a la que se mueven los senos, así como al tipo y fuerza del movimiento. El resultado final es un sostén que se estira menos al realizar movimientos de alto impacto, mientras que a la vez ofrece el confort y soporte ligero que se busca en los momentos de descanso y durante las actividades de menor intensidad.

Platos a beneficio de la prevención

Más de 50 restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros, se han unido a La Liga Contra el Cáncer en la campaña “Doble Check Rosado” lanzando los “Platos Rosa” cuya ventas contribuirán a que la institución continúe realizando despistajes de cáncer de mama gratuitos en las zonas menos favorecidas del país.

Maido con su platillo “Arroz con Pato”, Mercatto Verde con “Panqueque Fotogénico”, Baco & Vaca con “Anticucho Baco y Vaca”, La Rosa Náutica con “Corvina a la Piedra”, Malabar con “Conchas, murciélago fermentado y macambo”, Cala con “Ravioles de zapallo loche, Pez On con su plato “Dame que te doy”, Blue con su postre “Medio litro de helado en balde”, entre otros, forman parte de esta movimiento.

De igual manera, diversas empresas también se unieron a la prevención del cáncer mama, poniendo a disposición del público en general los “Productos Rosa”. “Todas las familias podrán contribuir con la prevención del cáncer de mama en el Perú adquiriendo los platos y los productos rosa. Tan solo en el 2018, gracias a la venta de estos productos y el apoyo de todos los peruanos, se ha logrado realizar a nivel nacional más de 150 mil atenciones de cáncer de mama a través de sus Centros de Prevención y Detección y en sus unidades móviles, logrando detectar cerca de 500 nuevos casos de cáncer de mama, los cuales han sido enviados a instituciones especializadas para recibir el tratamiento adecuado”, explicó Damary Milla, Gerente General de la Liga Contra el Cáncer.

El rosa es el color característico de la campaña con el cáncer de mama y también está presente en la gastronomía. (Foto: Instagram)

Tu Smartphone te ayuda a prevenir

Octubre es el mes de la concientización para prevenir el cáncer de mama y la mejor forma de hacerlo es detectarlo a tiempo mediante la autopalpación. Sin embargo, muchas mujeres no saben cómo hacerlo correctamente. En ese sentido, Motorola presenta “Patrones de Prevención”, una iniciativa interactiva que busca crear conciencia y promover el autocuidado entre las mujeres peruanas.

Nair Trejo, Gerente de Marketing de Motorola para Perú y Chile, explicó que siguiendo el concepto de Phone Life Balance que presentó la marca globalmente, “a través de ‘Patrones de Prevención’, queremos demostrar que con algo tan cotidiano y sencillo como tocar la pantalla del celular se puede prevenir un cáncer de mama”.

El 19 de octubre, en los módulos de exhibición de los principales puntos de venta del país, los modelos de la familia moto g7 (moto g7 plus, moto g7 y moto g7 power), motorola one vision, motorola one action y moto e6 plus tendrán un mensaje en las pantallas que los usuarios podrán ver siguiendo el mismo patrón de seguridad que se muestra y que simula el movimiento de palpación que tiene que realizar la mujer al momento de auto-examinarse: en forma circular, de acuerdo a las manecillas del reloj, de adentro hacia afuera, y de arriba hacia abajo. Al desbloquearlo, como imagen de fondo de pantalla aparecerá un mensaje de prevención. Además compartirán un video con el hashtag #DetectarloEstáEnTusManos.

Para desbloquear una pantalla hay que realizar el movimiento que hace la mujer al momento del auto-examinarse. (Foto: Motorola)

Un Story de silencio

La popularidad de los stories de amigos y celebridades favoritas en Instagam también es una manera de crear conciencia y para eso se ha iniciado el uso del hashtag #UnStoryDeSilencio para no postergar la prevención del Cáncer de Mama. Es así que diversas personalidades se mostraron en total silencio en sus publicaciones para sumarse a este movimiento.

“#UnStoryDeSilencio, a manera de un minuto de silencio, busca reflexionar por cada una de ellas y, al hacerlo, elevar un grito por una necesidad que no puede postergarse: la de la prevención. Detectar la enfermedad a tiempo puede hacer la diferencia entre lograr la curación o no”, señala la Dra. Silvia Falcón, Directora del Centro Integral de la Mama del Centro Oncológico Aliada.

Agregó que, según diversos estudios, hay hábitos a seguir para disminuir los factores de riesgo que pueden producir cáncer de mama, y muchos de ellos son acciones que empiezan en el día a día. Por ejemplo, llevar una dieta alimenticia balanceada y baja en grasas, realizar actividad física, mantener un peso saludable, tener mesura con el consumo de alcohol y, para las mujeres postmenopáusicas, la terapia de reemplazo hormonal debe estar acompañada de evaluación médica estricta. Sin descuidar chequeos regulares cuando estamos bien de salud, en nuestras manos está la prevención y la detección temprana, por medio de la mamografía anual y la disminución de nuestros factores de riesgo, como las celebridades intentaron decirnos hoy desde su silencio.