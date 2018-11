Conciertos Lima 2019: artistas, fecha, precio de entradas y todo sobre los eventos más esperados

Ya estamos por acabar el 2018 y ya se han confirmado grandes conciertos en Lima para el 2019. Estrellas como Luis Miguel, Lenny Kravitz, Arctic Monkeys, Wisin y Yandel y más han incluido a Perú dentro de sus giras para este nuevo año.

El 'Sol de México' se presentará en Lima con su exitosa gira mundial "México por siempre", la cual ha tenido 'sold out' en diversas partes del mundo.

Por otro lado, tras anunciar su participación en el Lollapalooza de Chile, la banda indie Arctic Monkeys confirmó que vendrá a Lima el 26 de marzo.

En esta nota te daremos la lista completa de los artistas nacionales e internacionales que visitarán nuestro país y prometen hacernos gozar al máximo de sus grandes éxitos.

ENERO

- Manuel Medrano



El cantautor colombiano de pop, regresa a Lima para presentar un magnifico show y hacernos suspirar con sus temas ‘Bajo el agua’, ‘Si pudiera’, ‘La mujer que bota fuego’ y muchos más.



Aun no se detalla la presenta ni el lugar del concierto, pero la fecha está confirmada y será el próximo 17 de enero del 2019.



- Los Cafres



La banda argentina de reggae regresa a Lima para disfrutar del candente verano y hacer derretir a todos con sus éxitos más escuchado como ‘Tus ojos’, ‘Si el amor se cae’, ‘Aire’, y más.



Fecha: 19 de enero

Lugar: Club bahía Pulpos (Km. 41 antigua Panamericana Sur)



FEBRERO

- Bush y Stone Temple Pilots



Esta será la primera vez que la banda británica Bush se presente en el Perú. Ellos compartirán escenario junto a los estadounidenses Stone Temple Pilots, quienes regresan a Lima luego de su recordado concierto del 2010. Sin duda, dos de las bandas más influyentes del rock de los 90.



Fecha: 12 de febrero

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Entradas: Desde S/130



- Anuel AA



El cantante puertorriqueño de trap y reggaetón ha incluido a Perú dentro de su tour “Real hasta la muerte” y promete hacer bailar a toda Lima con sus temas.



Fecha: 16 de febrero

Lugar: Punta Hermosa



MARZO

- Wisin y Yandel



Wisin y Yandel se volvieron a juntar en el 2017 y publicaron un nuevo sencillo luego de 5 años de ausencia que titularon “Reggaetón en lo Oscuro“. Así que esta será la oportunidad para volver a verlos juntos compartiendo escenario con sus éxitos como “Estoy enamorado”, “Te siento”, “Dime qué te pasó”, “Abusadora”, “Sexy movimiento”, “Pam pam” y muchos más.



Fecha: 7 de marzo

Lugar: Jockey Club del Perú

Entradas: Desde S/76



- Luis Miguel



Este será el regreso del Sol de México al Perú desde su recordada presentación del 2013 cuando llegó con su gira The Hits Tour. Esta vez Luis Miguel volverá con su tour mundial México Por Siempre, el cual toma nombre de su nuevo disco que marca su primera producción desde 2010.



Fecha: 10 de marzo

Lugar: Jockey Club del Perú

Entradas: Desde S/157



- Arctic Monkey



La reconocida banda británica Arctic Monkeys finalmente llegará a Lima por primera vez en su historia, luego de haber sacado un nuevo disco tras 5 años de espera.



Fecha: 26 de marzo

Lugar: Jockey Club del Perú

Entradas: Desde S/120



- Lenny Kravitz



Lenny Kravitz se presentará por primera vez en Lima. El rockero estadounidense llegará como parte de su gira en defensa de Raise Vibration (2018), su disco número once de su discografía.



Conocido por éxitos como “Are you gonna go my way“, “Fly away“, “It ain’t over til it’s over“, “Again“, entre varios más, Lenny Kravitz es músico multinstrumentista, compositor, productor, actor e incluso un ícono de la moda.



Fecha: 27 de marzo

Lugar: Jockey Club del Perú

Entradas: Desde S/69



MAYO

- Maluma



Maluma regresa a Lima para presentar su segunda gira de conciertos por la presentación de su tercer álbum F.A.M.E (2018).



Fecha: 9 de mayo

Lugar: Anfiteatro del Parue de la Exposición

Entradas: Desde S/190



- Vivo x el Rock 2019



El festival Vivo X El Rock 2019 tendrá 4 escenarios y se realizará por primera vez en el Parque de las Aguas (Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva), un espacio céntrico y bastante grande que se ubica bastante cerca del Estadio Nacional, Parque de la Exposición y Campo de Marte, donde la se realizó anteriormente el festival.



Fecha: 25 de mayo

Lugar: Parque de las Aguas

Entradas: Desde S/99