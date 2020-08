Tener un gato es muy beneficioso para la salud porque nos brinda su compañía y un ronroneo sanador. Este 08 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, con algunas novelas y libros para los amantes de los gatos.

Libro: Siete gatos buscan sus zapatos / ocho tigres comen bizcocho

Autor: Claudia Paz y Andrea Paz

Editorial: Planeta Junior

De venta en: Librerías y supermercados

Sinopsis:

Juntos en sus primeros pasos. Cada tomo de esta colección contiene dos historias para leer, divertirte y aprender a reconocer y a contar los números del 1 al 10.

Libro: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar

Autor: Luis Sepúlveda

Editorial: Tusquets

De venta en: El Virrey, Ibero, SBS Librería y supermercados

Sinopsis:

Cuenta las aventuras de Zorbas, un gato «grande, negro y gordo», cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. Su madre, una hermosa gaviota, atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar por un buque varado, le deja en prenda a Zorbas, justo antes de morir, el huevo que acaba de poner. Zorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no sólo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar.

Libro: La abuela y el gato gordo nº 6

Autor: Konami Kanata

Editorial: Planeta Comic

De venta en: Entre páginas, Book Vivant, Ibero y supermercados

Sinopsis:

Esta es la historia de las peripecias diarias de un entrañable felino y su dueña, propietaria de un negocio familiar Un bello retrato costumbrista lleno de humor y ternura, con unas ilustraciones sencillas y dulces.

Libro: El gato que enseñaba a ser feliz

Autor: Rachel Wells

Editorial: Duomo Ediciones

De venta en: Librería SBS Internacional

Sinopsis:

Edgar Road es una calle típica de Londres; un camino lleno de gente que habitualmente ni se saluda. Hasta que llega Alfie, un gato precioso, una gran bola de pelo gris envuelta en un suave ronroneo que poco a poco, con su inteligencia, su astucia y su particular manera de vivir en el mundo, cambia la vida de la familia que lo acoge y, después, la de las personas que transitan en silencio por Edgar Road. La librería SBS Internacional en este día especial nos recomienda este título porque Alfie tiene un don único y especial, ya que es capaz de conocer los secretos mejor guardados.

Libro: El gato de Matilda

Autor: Emily Gravett

Editorial: Picarona – Ediciones Obelisco

De venta en: SBS Librería

Sinopsis:

Seguro que al gato de Matilda le entusiasman algunas cosas, ¿pero cuáles? Trepar a los árboles, jugar con ovillos de lana… Matilda está convencida de que a todos los gatos les encantan esas cosas, pero el suyo no parece demasiado entusiasmado en ellas. Una historia tierna y conmovedora que nos recomienda la librería SBS Internacional ya que Matilda no se desanima fácilmente, así que intenta otras maneras de divertir a su reacio compañero de juegos. ¿Montar una merendola? ¿Disfrazarse? ¿Montar en bici? ¿Y leer un buen libro, uno sobre perros? Mientras el gatito va pasando de la perplejidad al terror, Matilde se siente cada vez más frustrada. Después de todo ¿qué hacer con una mascota si no jugar?

