Día de la Mujer: 10 libros infantiles y juveniles para reivindicar el rol de las mujeres en el mundo

Concienciar a los lectores más jóvenes de la igualdad de género y reivindicar los logros de las mujeres a lo largo de la historia son algunos de los objetivos de la cada vez más abundante literatura infantil y juvenil sobre feminismo, entre las que se encuentran las diez siguientes propuestas:

1. "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes", de Elena Favilli y Francesca Cavallo (Destino).- Dos tomos con más de cien biografías de mujeres extraordinarias, desde Serena Williams a Malala Yousafzai, de Coco Chanel a Frida Kalho, libros que narran la vida de científicas, astronautas, juezas, chefs, que han ocupado durante meses las listas de libros más vendidos de no ficción en varios países.

2. "Como tú" (Anaya).- Veinte relatos de otros tantos escritores se unen a otra veintena de ilustradores en este libro dirigido a jóvenes lectores a partir de 14 años: "La igualdad entre hombres y mujeres no existe en la sociedad actual", una igualdad que "se conseguirá en las aulas o no se conseguirá", dice en el prólogo Fernando Marías.



3. "10 niñas que se hicieron GRANDES", de Aida Consentino e ilustraciones de Pedro Perles (Bruño).- Este álbum presenta a algunas de las mujeres extraordinarias que han cambiado las reglas de su mundo y han hecho del nuestro uno mejor en el que se evoca el esfuerzo que hace falta para ser un ejemplo.



4. "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar", de Anne Soler/ Tres Voltes Rebel (Bruguera).- Un manifiesto feminista a través de la mirada de una de las jóvenes promesas de la ilustración, que explica cómo se ha unido "al aquelarre de brujas que vuelan sin escoba, a las que molestan, a las que saben más de la cuenta, a las que cuestionan la sociedad conforme está construida. Hemos sido atacadas y perseguidas durante toda la historia; pero cuidado, porque estamos aprendiendo a controlar el fuego de la hoguera".



5. "Pioneras. Mujeres que abrieron camino", de Espido Freire (Anaya).- Historias de mujeres españolas e hispanoamericanas como Carmen de Burgos, Beatriz Galindo, Clara Campoamor, Gabriela Mistral, "mujeres que fueron las primeras en romper un límite" y que deben ser referentes para las niñas y niños de hoy, dice la autora.



6. "Mujeres de la cultura", de Rosa Huertas.- Escritoras, pintoras, activistas políticas, investigadoras, periodistas o actrices integran este libro de relatos sobre precursoras del feminismo en España.



7. "Iguales", de la editorial Palabras Aladas, es una colección para educar en la igualdad que narra las historias paralelas de un personaje femenino y otro masculino. Uno de los libros une a Loïe Fuller (bailarina, actriz, productora y escritora) y Wilson Bentley (el fotógrafo de la nieve), por su sensibilidad por la belleza, y otro vincula a Suzanne Rosambert (ambulanciera de guerra) con Joseph Banks (explorador y botánico), por su coraje.



8. "Intrépidas", de Cristina Pujol Buhigas e ilustraciones de Rena Ortega (Pastel de Luna).- Un libro homenaje a 25 mujeres que cambiaron el mundo, que fueron pioneras en alcanzar ciertas metas y que allanaron el camino a las siguientes generaciones.



9. "Las chicas son de ciencias", de Irene Cívico, Sergio Parra y la ilustradora Nuria Aparicio (Montena).- Un álbum que reúne 25 biografías de mujeres que con su esfuerzo allanaron el camino a las futuras ingenieras, químicas, biólogas, matemáticas, médicas, astrónomas, físicas.



10. El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa", de Patricia Fitti (Destino).- Ganador del premio Destino Apel·les Mestres, este libro es un grito a la libertad de los niños y niñas para que los patrones de género de la sociedad no aplaquen su creatividad y su personalidad. No hay juegos de niños y juegos de niñas, solo cosas que gustan y cosas que no gustan.



