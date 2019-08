Día del Niño: 6 actividades para disfrutar con los pequeños y sacar tu lado más divertido

El tercer domingo de agosto se celebra el Día del Niño y no hay mejor regalo que el de crear recuerdos valiosos en familia, viviendo experiencias distintas. Es por eso que si eres un amoroso padre, padrino o tío que adora jugar, no hay mejor plan que pasarlo sacando a la luz tu lado más divertido.

Las propuestas culturales como obras de teatro y funciones de títeres son una gran alternativa para celebrar con los más pequeños de la casa. Visitar un parque, llevarlos a que se tomen fotos con sus personajes soñados o ir a comer su platillo favorito les arrancará una gran sonrisa que será la mejor paga.

Para que el Día del Niño, este 18 de agosto, se convierta en una gran opción de unir a las familias, en esta nota te dejamos una serie de actividades que podrás realizar en Lima. Toma tu agenda y no te las pierdas.

1. Teatro y música para los pequeños



Obras de teatro, presentaciones de títeres y mucha música son grandes alternativas para disfrutar en familia. El Británico se suma a la celebración y ofrece diversas propuestas culturales con ingreso gratuito.



- Gato de mercado: La Asociación Cultural Camisa de Fuerza presenta esta obra de teatro familiar que busca rescatar los valores con una propuesta de música nacional. Sábado 17 de agosto en el Auditorio Pueblo Libre (Bolívar 598) a las 11:30 a. m. y Auditorio San Miguel (La Marina 2554) a las 4:30 p. m.



- Alicia en el País de las Maravillas: El famoso cuento del autor Lewis Carroll ha sido adaptado a situaciones y peligros que, hoy en día, se presentan en la etapa de la infancia. Sábado 17 en Auditorio Camacho (Av. Javier Prado Este 4663) a las 11:30 a. m.



- Juancha y Mariacha: Esta historia nos muestra a una pareja de campesinos andinos que tiene una vida en armonía con la naturaleza hasta que, misteriosamente, desaparecen sus alimentos y tienen que hacerle frente a un ente peligroso. Sábado 17 en el Auditorio San Borja (Javier Prado Este 2726) a las 11:30 a. m. y Auditorio Surco (Caminos del Inca 3581) a las 4:30 p. m.



2. Cometas para fomentar la integración



Más de cien cometas se volarán este domingo 18 de agosto en la Playa Agua Dulce de Chorrillos para celebrar el Día del Niño y promover mensajes de solidaridad e integración entre familias de Perú y Venezuela. Además, habrá un taller para decorarlas de forma gratuita.



Se realizará desde las 3:00 pm hasta las 6.00 pm y los niños pueden llevar su cometa o pedir una prestada. Esta actividad es parte de la campaña #TuCausaesMiCausa, organizada por el Sistema de Naciones Unidas en el Perú bajo el liderazgo de ACNUR y OIM.



3. Disneymanía



Conocer a sus personajes favoritos de Disney es el sueño de todo niño. Es así que para celebrar de una manera especial llega ‘DisneyManía’ que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en La Rambla San Borja y los días 22, 23, 24 y 25 de agosto en La Rambla Brasil. El evento es gratuito y con capacidad limitada. Los asistentes podrán tomarse fotos con los personajes y compartir su encuentro en las redes utilizando el #Disneymanía.



4. Festival infantil lleno de dulzura



Los cupcakes son un postre que enamora a grandes y chicos y para celebrar el Día del Niño, Sugarlab, la primera pastelería creativa del país, prepara muchas sorpresas para este sábado 17 de agosto, entre ellas que padres e hijos podrán aprender a hacerlos en clases demostrativas dictadas por el chef Víctor Tarazona.



Además, durante el evento también se realizarán caritas pintadas, la presentación de la propuesta de moda para niños de Cocotfyma, que ofrece ropa interior y pijamas de algodón orgánico y un showroom de ropa de la marca Marang by OUAM, marca de la mami blogger Once upon a mom.



Los horarios de clases son a las 3:00 y 5:00 p.m. Estas son gratuitas para quienes compren 2 cupcakes en la tienda ubicada en la Av. Petit Thouars 4396, Miraflores.



5. Amigos Por Igual



Para promover que todos los niños puedan divertirse siempre y disfrutar de la amistad sin importar cualquier condición, el Jockey Plaza presenta la primera zona de juegos inclusivos para niños con habilidades especiales dentro de un mall.



Se podrá disfrutar de tres módulos: el auditivo llamado “Mira con el corazón”, un laberinto de sonidos y texturas auditivas, las cuales estimularán la imaginación de todos los pequeños. El módulo visual “Escucha con los ojos”, un túnel de luz que invitará a los niños a jugar y bañarse de color, despertando la vista al combinar formas, temperaturas y calidades de luz. “Muévete con amor” es el módulo del tacto y movimiento, esta experiencia invitará a los engreídos del hogar a moverse de manera diferente, sintiendo la textura del espacio y dejándose guiar por sus formas suaves y distintas.



Para abordar la inclusión desde la mirada de un niño, se presentará “Chispas, Amigos por Igual”, un cuento de Luigi Valdizán y Natalí Sejuro. El domingo 18 desde las 4 p. m., todos los asistentes al mall podrán disfrutar de un divertido cuenta cuentos de manera gratuita.



6. Juegos 100% divertidos



Todos los niños tienen un personaje, juego o dibujo animado preferido del cual coleccionan todo lo que sale. Pasar la tarde disfrutando con los pequeños en ambientes creados para divertirse de principio a fin es posible con estas actividades organizadas por Hasbro.



- Si es amante de los 'Transformers' llévalo a conocer a Bumblebee este viernes 16 en Wong de 2 de mayo, el sábado 17 en Plaza Vea del Jockey Plaza de 4 a 8pm y el domingo 18 en Falabella del Jockey Plaza de 11am a 3pm.

- Si 'My Little Pony' le causa ilusión, podrán disfrutar de la magia de la amistad este sábado 17 en Falabella de Megaplaza de 4 a 8pm y domingo 18 en Plaza Vea del Jockey Plaza de 5 a 9pm y en Pharmax de El Polo de 10am a 2pm.

- Los amantes de la acción se pueden unir al desafío de tiro al blanco con los lanzadores Nerf este sábado 17 en Ripley de San Miguel de 11am a 3pm y de 5 a 9pm, en las tiendas Paris del Jockey Plaza de 11am a 3pm y de 5 a 9pm, así como también en Oeschsle de 11am a 3pm y de 5 a 9pm. El domingo 18 en Falabella de Megaplaza de 11am a 3pm y de 5 a 9pm, también en Plaza Vea de la Molina y Santa Catalina de 10am a 2pm y de 4 a 8pm.

- La zona de juegos 'Hasbro Gaming' estará este sábado 17 en Ripley del Jockey Plaza y Oechsle de Chacarilla de 4 a 8pm, también este domingo 18 en las tiendas Falabella del Jockey Plaza de 5 a 9pm y en Plaza Vea de San Borja de 4 a 8pm, también en tottus del jockey plaza de 11am a 3pm.