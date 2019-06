Día del Orgullo: 7 ejemplos del uso de redes sociales para difundir tolerancia, respeto, igualdad y libertad

Junio es el mes del orgullo y la reivindicación para el colectivo LGTBI, y las redes sociales juegan un papel vital para ayudar a llevar el mensaje sobre la importancia de la inclusión y un trato igualitario y de respeto hacia todos.

Con la idea de construir un mundo mejor y libre de prejuicios es que miles de personas alrededor del mundo se suman a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTI (28 de junio) usando camisetas, pines, banderas, participando en las marchas o recurriendo a sus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter o YouTube para expresar su apoyo.

Para crear un mundo donde los unos a los otros se vean como iguales, se necesita de la unión y es así que tanto personas como empresas encuentran en las redes sociales la mejor manera de difundir un mensaje con los colores del arcoíris y donde se deje en claro que ‘amor es amor’ y que nadie te puede juzgar o agredir en espacios públicos, centros educativos, medios de transporte, entre otros, por mostrarte tal como eres.

Para difundir la lucha de miles, las redes sociales son vitales para promover campañas como las que te mostraremos y que ayudan en la lucha por la igualdad de los derechos civiles y por un trato más justo para todos.



Ser felices todos los días



“Todos estamos aquí para ser felices”, es la campaña del centro comercial Real Plaza en contra de cualquier tipo de discriminación y, a través de las redes sociales, la empresa busca difundir valores como el de la tolerancia, respeto, igualdad, amor, libertad y empatía.



Un brindis con orgullo

​

SKYY Vodka, presentó su campaña "The Pride Side of the Glass", que incluye un vaso triangular inspirado en el Prisma de Newton, el cual genera un arcoíris cuando se ilumina, demostrando el orgullo LGBTIQ+ que lleva dentro. El concepto #StrongerTogether fue el disparador y mayor motivador de este nuevo diseño. "Porque todos vivimos bajo un mismo cielo, en un mismo mundo donde todos somos iguales y creemos que un mundo sin diferencias, es un mundo mejor", señalan desde la marca.



Abrir puertas en el trabajo



P&G se unió como miembro de la red de empresas Pride Connection Perú, una red de organizaciones que promueve ambientes laborales inclusivos para la comunidad LGBT+ en el país, creando conexiones, fomentando respeto a las personas y apoyando su desarrollo profesional, esto también mediante las redes sociales. La firma cuenta con más de 10,000 empleados LGBT+ a nivel mundial y, en Lima, son más de 45 aliados de GABLE (Gays, Aliados, Bisexuales, Lesbianas y Empleados Transgénero), uno de los tres grupos de afinidad de empleados reconocidos mundialmente y un pilar importante de la práctica de Diversidad e Inclusión de P&G.



Orgullo de pies a cabeza

​

Para estar a tono con la Marcha del Orgullo en Lima, la firma de zapatos Míloli lanzó una edición limitada del modelo Balsan conmemorando el mes del Orgullo LGTBIQ+. El modelo tradicional fue modificado con una tira que lo atraviesa inspirada en la bandera arcoíris. De esta forma se reafirma una postura ante la comunidad y se hace un llamado a la inclusión e igualdad de derechos para todos. Desde las redes sociales invitan a lucirla y dejar huella en todos.



Juntos viviendo experiencias inolvidables

​

Netflix, la empresa de entretenimiento estadounidense, acostumbra a subir a su plataforma de streaming diversos contenidos audiovisuales para apoyar el amor entre todas las personas. Con motivo del Día del Orgullo dejaron en claro su apoyo a la unidad, respeto y libertad.



(Foto: Facebook Netflix) (Foto: Facebook Netflix)

Nuevas masculinidades



Con el fin de romper con los estereotipos y paradigmas impuestos por la sociedad, Natura realizó un conversatorio que puede ser visto en Facebook (clic aquí) para invitar a los peruanos a intercambiar ideas y fomentar la igualdad. La idea es expandir el mensaje de que la masculinidad tiene muchas manifestaciones, por lo que se debe romper prejuicios y estar en contacto con las emociones, familias y con el respeto e igualdad.



No juzgar a los amigos



Pilsen Callao desarrolló un spot en el que aborda la importancia de la amistad para vencer los estereotipos entre amigos, según su orientación sexual. La campaña forma parte de su plataforma #AmistadSinDiferencias, que promueve la igualdad entre todas las personas. Ellos desarrollaron la propuesta bajo la premisa: “Juzgar a tu ‘pata’ porque le gusta la pizza con piña es tan absurdo como juzgarlo por su orientación sexual. Y es que en el spot, la marca hace un paralelismo para transmitir un mensaje de cómo los verdaderos amigos se quieren y se respetan tal y como son. Ver video aquí.



Muchas de estas campañas o mensajes en redes sociales están orientados también a que más personas se sumen a la Marcha del Orgullo en Lima, a realizarse el sábado 29 de junio.