Disney+: lista completa de series y películas disponibles en la nueva competencia de Netflix

El presidente ejecutivo de Walt Disney Company, Bob Iger, anunció que la empresa tendrá su propia plataforma de streaming llamada Disney+. Los contenidos de este servicio competirán con las producciones de Netflix.

Disney Plus, el nuevo servicio de streaming de Walt Disney Company, tiene programado su lanzamiento para el próximo martes 12 de noviembre en Estados Unidos y algunos otros países del mundo. Sin embargo, en cierto territorio ya está disponible, aunque a modo de prueba.

Tras la noticia, los fanáticos están ansiosos por conocer el catálogo de películas y series que podrán disfrutar en la nueva plataforma de streaming que ofrece un único plan de 7 dólares mensuales para el país norteamericano.

El pasado jueves 12 de septiembre, dos meses antes de su debut oficial, Disney+ fue habilitado en los Países Bajos y de forma gratuita. Lo que permite a los usuarios explorar los contenidos del servicio antes de su lanzamiento oficial.

Recientemente se publicó la lista completa de todo lo que estará disponible en Disney + cuando finalmente llegue a finales de este año. Alerta de spoiler: hay muchos títulos en camino.

A continuación, mostraremos la lista completa de películas y series que podremos disfrutar en la nueva plataforma de streaming. Pero hay que tener en cuenta que no incluye ninguno de los originales de Disney +, como The Mandalorian and Lady and the Tramp . Esos no están incluidos en la versión de prueba de los Países Bajos y se lanzarán el 12 de noviembre con el servicio.

PELÍCULAS DE DISNEY+:

10 cosas que odio sobre ti

20,000 ligas bajo el mar

101 dálmatas (1961)

101 dálmatas (1996)

101 Dálmatas 2: Patch's London Adventure

102 dálmatas

(500) días de verano

La vida de un bicho

Una película tonta

Un niño en la corte del rey Arturo

Un anillo de luz sin fin

Una arruga en el tiempo

Aventuras en niñera (1987)

Aventuras en el cuidado de niños (2016)

Aladdin

Aladdin y el rey de los ladrones

Aladdin II: El regreso de Jafar

Alejandro y el día terrible, horrible, no bueno, muy malo

Alicia en el país de las maravillas (1951)

Alicia en el país de las maravillas (2010)

Alicia a través del espejo

Aliens of the Deep

Huelga de gatos callejeros

Casi ángeles

El corazón y el alma de América

Amy

Una película extremadamente tonta

Annie

Hombre Hormiga

Ant-Man y la avispa

Apolo: Misiones a la luna

Alrededor del mundo en 80 días

Atlantis: el regreso de Milo

Atlantis Rising

Atlantis: el imperio perdido

preparatoria Avalon

Avengers: Infinity War

Los Vengadores: La era de Ultron

Vengadores Juego Final

Babes en Toyland

Bebé: secreto de la leyenda perdida

Mal día de cabello

Bambi

Bambi 2

Bao

La bella y la bestia (1991)

La bella y la bestia (2017)

La bella y la bestia: el mundo mágico de Belle

La bella y la bestia: la Navidad encantada

La belleza y el maletín

Pomos de cama y escobas

Historias para dormir

Antes del diluvio

Benji el cazado

Beverly Hills Chihuahua

Beverly Hills Chihuahua 2

Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta

Grandes negocios

Big Hero Six

Dinosaurios extraños

Pantera negra

Fantasma de Barbanegra

Cheque en blanco

Tornillo

Atado en'

Valiente

Romper2

Ruptura

puente a Terabithia

Borde

Hermano Oso

Hermano oso 2

Buffalo Dreams

Burn-E

La cadete Kelly

Campamento en ninguna parte

Campamento de rock

Camp Rock 2: The Final Jam

Lata de gusanos

Candleshoe

Capitán América: Guerra Civil

Capitán América: El primer vengador

Capitán Marvel

Coches

Cars 2

Cars 3

Cars Toon: Air Mater

Cars Toon: hipo

Cars Toon: Mater Private Eye

Cars Toon: Mater el Mayor

Cars Toon: Monster Truck Mater

Cars Toon: Viaje en el tiempo Mater

Cars Toons: Heavy Metal Mater

Casebusters

leopardo

Chef Donald

Pequeño pollo

Cupido navideño

Christopher Robin

Cenicienta (1950)

Cenicienta (2015)

Cenicienta 2: los sueños se hacen realidad

Cenicienta 3: un giro en el tiempo

Nube 9

Palma de coco

Viaje por carretera a la universidad

Confesiones de una Compradora compulsiva

Confesiones de una reina del drama adolescente

Cool Runnings

Vaca belles

D2: los patos poderosos

D3: los patos poderosos

Secuestrado

Dan en la vida real

Darby O'Gill y la gente pequeña

Davy Crockett y los piratas del río

Davy Crockett, rey de la frontera salvaje

Día y noche

Decoración de Disney: Holiday Magic

Den hermano

Descendientes

Descendientes 2

Diana: en sus propias palabras

Diario de un niño debilucho

Dick Tracy

Dinosaurio

Disney's A Christmas Carol

Bodas de cuento de hadas de Disney

Bodas de cuento de hadas de Disney: Holiday Magic

Gatos africanos de Disneynature

Osos Disneynature

Disneynature nacido en China

Chimpancé Disneynature

Ala carmesí de Disneynature

Expedición Disneynature China

Disneynature Fantasma de las montañas

Disneynature Creciendo salvaje

Disneynature Monkey Kingdom

Disneynature Oceans

Pingüinos de Disneynature

Disneynature Wings of Life

Doctor dolittle

Doctor extraño

No mires debajo de la cama

Donald y Plutón

Doble equipo

Primera película de Doug

DuckTales the Movie: Treasure of the Lost Lamp

Misión especial de Dug

Dumbo

Dumbo (acción en vivo)

Tierra viva

Isla de Pascua sin resolver

Eddie's Million Dollar Cook-Off

Ocho debajo

Emil y los detectives

Empire of Dreams: The Story of the Star Wars Trilogy

Escape a la montaña de brujas

Expedición Marte: espíritu y oportunidad

Fantasía

Fantasia 2000

Buscando a Dory

Buscando a Nemo

Primer niño

Vuelo del navegante

Flores y árboles

Flubber

Para las aves

Frank y Ollie

Frankenweenie (1984)

Frankenweenie (2012)

Viernes extraño (1977)

Freaky Friday (2003)

Freaky Friday (2018)

Solo gratis

Frenemies

Congelado

Milagro de la cancha completa

Diversión y lujo gratis

Fuzzbucket

Fuerza G

Garfield: una cola de dos gatitos

Geek encantador

Genio

George y AJ

George de la jungla

George de la jungla 2

Obtener una pista

Gigantes del azul profundo

Chica vs monstruo

Camino de gloria

Imagínate

Yendo a la estera

Buena Suerte Charlie: ¡Es Navidad!

Tengo que patearlo

Greyfriars Bobby

Guardianes de la Galaxia

Guardianes de la galaxia, vol. 2

Halloweentown High

Pueblo de Halloween

Halloweentown 2: La venganza de Kalabar

Hannah Montana: la película

Hannah Montana y Miley Cyrus: Concierto de Best of Both Worlds

Eclosionando a Pete

Pesos pesados

Herbie: completamente cargado

Herbie Goes Bananas

Herbie va a Montecarlo

Herbie monta de nuevo

Hércules

High School Musical

High School Musical 2

High School Musical 3: último año

Hocus Pocus

Agujeros

Vacaciones en esposas

Casa a la vista

Homeward Bound 2: Lost in San Francisco

Regreso a casa: el viaje increíble

Cariño, encogí a los niños

Cariño, nos encogimos

Cariño, exploté al niño

Sentido común

Cómo los perros obtuvieron sus formas

Cómo construir un niño mejor

Soy el número cuatro

Estaré en casa para navidad

Ice Age: una Navidad gigantesca

Ice Age: The Great Egg-scapade

Princesa de hielo

Increíble: La historia del Dr. Pol

Trabajos internos

De adentro hacia afuera

Inspector Gadget

Inspector Gadget 2

En el gran cañón

En el Okavango

En el bosque

Invencible

Hermana invisible

Hombre de Acero

El Hombre de Hierro 2

Iron Man 3

Iron Man y Hulk: Heroes United

Voluntad de hierro

Jack

Jack-Jack Attack

James y el melocotón gigante

Jane

John Carter

Johnny Kapahala: de vuelta a bordo

Johnny Tsunami

Jonas Brothers: la experiencia del concierto

Journey to Shark Eden

Viaje al centro de la Tierra

Saltar

Barco de salto

Jungle 2 Jungle

Gato de selva

Justin Morgan tenía un caballo

Kazaam

Kim Possible (2019)

Kim Possible Movie: So the Drama

Reino de la ballena azul

El nuevo surco de Kronk

la luna

la dama y el vagabundo

Lady and the Tramp 2: Scamp's Adventure

Lava

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Choque de los Skywalkers

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Escape del Templo Jedi

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Carrera por los holocrones

Lego Star Wars: The Yoda Chronicles - Raid on Coruscant

Boca de limonada

Prestar una pata

Leroy y Stitch

Dejalo brillar

La vida es ruff

Tamaño natural 2

La vida con mike

Levantado

Lilo y Stitch

Lilo y Stitch 2: Stitch tiene una falla

Fantasmas solitarios

Lou

Lovestruck: The Musical

La suerte de los irlandeses

Luxo Jr.

Hombre entre guepardos

Marte: espacio interiorX

Marte necesita madres

Marvel Rising: Guerreros Secretos

Marvel Studios: ensamblando un universo

Marvel Super Hero Adventures: Frost Fight

Mary Poppins

Mary Poppins regresa

Mater y la luz fantasma

El gran movimiento de Max Keeble

McFarland, Estados Unidos

Conoce a los Deedles

Conoce a los Robinsons

Tiempo de melodía

Mickey, Donald, Goofy: los tres mosqueteros

La casa de los villanos de Mickey

Navidad mágica de Mickey: nevado en la casa del ratón

Mickey's Once Upon a Christmas

Mickey's Twice Upon a Christmas

Mighty Joe Young

El auto nuevo de Mike

Million Dollar Arm

Minutemen

Milagro

Milagro a medianoche

Milagro en el carril 2

Aterrizaje milagroso en el Hudson

Milagro en la calle 34 (1947)

Milagro en la calle 34 (1994)

Misión al sol

Moana

Inventos modernos

Mamá tiene una cita con un vampiro

Monstruos inc.

Monsters University

Motocrossed

Señor boogedy

Opus del señor Holand

Señor magoo

Mr. Magorium's Wonder Emporium

Mulan

Mulan 2

Isla del tesoro Muppet

Muppets más buscados

Granjero musical

Mi falso novio

Mi marciano favorito

Mi futuro novio

Tesoro Nacional

Tesoro Nacional: Libro de los Secretos

Nunca ha sido besado

Newsies

Newsies: El musical de Broadway

Ahora lo ves

La aventura congelada de Olaf

Perros viejos

Viejo gritón

Oliver y compañía

Érase una vez un colchón

Una navidad mágica

Operación Dumbo Drop

Oz el grande y poderoso

París a Pittsburgh

Parcialmente nublado

Fiesta central

Gente como nosotros

Perri

Dragón de Pete (1977)

Dragón de Pete (2016)

Peter Pan

Peter Pan: Regreso a Nunca Jamás

Fantasma del megaplex

Phineas y Ferb: Misión Marvel

Phineas y Ferb la película: a través de la segunda dimensión

La gran película de Piglet

Pinocho

Flautista

Piratas del Caribe: en el fin del mundo

Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto

Piratas del Caribe: los hombres muertos no cuentan cuentos

Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas

Piratas del Caribe: la maldición de la perla negra

Pixel perfecto

Pizza My Heart

Aviones

Aviones: rescate de fuego

Planeta de los pájaros

Árbol de navidad de plutón

Pocahontas

Pocahontas 2: viaje a un mundo nuevo

Pollyana

La gran aventura de Pooh: la búsqueda de Christopher Robin

La película Heffalump de Pooh

Principe de Persia: Las arenas del tiempo

programa de protección de Princesas

Paseo

Reina de Katwe

Quints

Carrera hacia la montaña de brujas

Ralph rompe Internet

Ratatouille

Léelo y llora

Listo para correr

Acero Real

Receso: Todo creció

Receso: se acabó la escuela

Receso: tomar el 5to grado

Sueño rojo

Recuerda los titanes

Regreso de la montaña de brujas

Regreso a Halloweentown

Regreso a Oz

El deseo navideño de Richie Rich

Justo en el camino

Primera cita de Riley

Rip Girls

Robin Hood

Rogue One: Una historia de Star Wars

Novato del Año

Marte errante

Puentes de rubí

Planeta sagrado

Saludos Amigos

Sammy, el sello de salida

El súper equipo de Sanjay

Amigos de Santa: la leyenda de las patas de Santa

Santa Paws 2: Los cachorros de Santa

Rescatando al señor Banks

Feria de Ciencias

Mar de esperanza: los tesoros submarinos de Estados Unidos

Secreto de las alas

Secretaría

Secretos de la tumba de Cristo: Especial explorador

Secretos de la vida

Secretos de la cobra real

Tiburones de la isla perdida

La fabulosa aventura de Sharpay

Naufragado

Ley hermana

Hermana Acto 2: De vuelta en el hábito

Sky High

Skyrunners

Bella Durmiente

Casa inteligente

Nieve

Nieve 2: congelación del cerebro

Compañeros de nieve

Perros de nieve

Blanca Nieves y los Siete Enanos

Snowball Express

Snowglobe (2007)

Solo: una historia de Star Wars

Compañeros espaciales

Campamento Espacial

Chapoteo

Compañeros escalofriantes

Star Wars: una nueva esperanza

Star Wars: El ataque de los clones

Star Wars: El Regreso del Jedi

Star Wars: La venganza de los Sith

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: El Imperio Contraataca

Star Wars: El despertar de la fuerza

Star Wars: The Last Jedi

Star Wars: La amenaza fantasma

Starstruck

Steamboat Willie

Hermanastra del planeta extraño

¡Puntada! la película

Stonehenge decodificado: secretos revelados

Charla recta

Extraña Magia

Atrapado en los suburbios

Sultán y la estrella del rock

Super Amigos

Dulce hogar Alabama

Voto indefinido

Familia suiza Robinson (1960)

Familia suiza Robinson

Cuento chino

Enredado

Enredados: antes y después

Enredados por siempre

Tarzán

Tarzán 2

Tarzán y Jane (2002)

Mascota de la maestra

Adolescente playa 2

Teen Beach Movie

Espíritu adolescente

Ese maldito gato (1965)

Ese maldito gato (1977)

El profesor distraído

Las aventuras de André y Wally B.

Las aventuras de Griffin látigo

Las aventuras de Huck y Finn

Las aventuras de Ichabod y Mr. Toad

El león africano

The Apple Dumpling Gang

The Apple Dumpling Gang cabalga de nuevo

Los aristócratas

Los Vengadores

El concierto de la banda

El ejecutivo descalzo

Los osos y yo

El BFG

El gran verde

The Biscuit Eater

El caldero negro

El agujero negro

El paraguas azul

Los muchachos: la historia de los hermanos Sherman

La valiente tostadora pequeña va a Marte

La pequeña tostadora valiente al rescate

El vaquero náufrago

El gato del espacio exterior

Las "Cheetah Girls

Las chicas guepardo 2

The Cheetah Girls: One World

La estrella de navidad

Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian

Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario

El color de la amistad

La computadora llevaba zapatillas de tenis

El conde de monte cristo

Los osos del campo

El nuevo surco del emperador

La película Even Stevens

Las mejores horas

La inundación

El zorro y el sabueso

El zorro y el sabueso 2

El plan de juego

Los fantasmas de Buxley Hall

Los dioses deben estar locos

El buen dinosaurio

El gran detective del ratón

El mejor juego jamás jugado

La mansión embrujada

La ayuda

La Guía del autoestopista galáctico

El susurrador de caballos

El jorobado de Notre Dame (1996)

El jorobado de Notre Dame

El increíble Dr. Pol: Blue Ribbon Kids

El increíble viaje

Los Increíbles

Los increíbles 2

El proyecto de Jennie

El viaje de Natty Gan

El libro de la selva (1967)

El libro de la selva (2016)

El libro de la selva 2

El libro de la selva: la historia de Mowgli

El niño

La última canción

La leyenda de mordu

El rey león (1994)

El Rey León 1 1/2

El Rey León 2: el orgullo de Simba

La Sirenita

La Sirenita 2: Regreso al mar

La Sirenita: El comienzo de Ariel

El pequeño torbellino

El desierto viviente

La película de Lizzie McGuire

El llanero solitario

La tumba perdida de Alejandro Magno

El insecto del amor (1969)

Las muchas aventuras de Winnie the Pooh

Los patos poderosos

El pato del millón de dólares

Los tonos mistist

El Cuento de Navidad de los Muppets

La película de los Muppets

Los Muppets (2011)

La pesadilla antes de Navidad

El cascanueces y los cuatro reinos

La extraña vida de Timothy Green

El otro Yo

El pacificador

La trampa de los padres (1961)

La trampa de los padres (1998)

El hada pirata

La historia de Pixar

El príncipe y el mendigo

La princesa y la rana

El diario de la princesa

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

El punto de prueba

La orgullosa película familiar

Los resortes del radiador 500 1/2

El dragón reacio

Los rescatadores abajo

El cohete

El novato

El Sandlot

La santa claus

La Papá Noel 2

La Papá Noel 3: El Escape Claus

El equipo de Scream

La búsqueda de las patas de Santa

El secreto de la calabaza mágica

El Shaggy DA

El perro lanudo (1959)

El perro lanudo (2006)

El signo del zorro

La película de los simpsons

La danza esqueleto

El aprendiz de brujo

El sonido de la musica

La historia de Robin Hood y sus hombres Merrie

El hombre más fuerte del mundo

The Suite Life Movie

El intercambio

La espada en la piedra

El decimotercer año

Los tres caballeros

Los tres mosqueteros

La película de Tigger

El feo Daschund

El mejor regalo de navidad

La pradera de fuga

Lo salvaje

La pequeña gallina sabia

Los Hechiceros Regresan: Alex vs. Alex

El joven semental negro

Thor

Thor: Ragnarok

Thor: El Mundo Oscuro

Esos Calloways

Tres días

Tres cerditos

Tres hombres y un bebé

Tres hombres y una pequeña dama

Crucero tigre

Hasta que papá nos separe

Tini: la nueva vida de Violetta

Campanita

Campanilla y el gran rescate de hadas

Campanilla y la leyenda de la bestia nunca

Titanic: 20 años después con James Cameron

Tom y Huck

El mundo del mañana

Historia del juguete

Toy Story 2

Toy Story 3

Toy Story Toons: vacaciones hawaianas

Toy Story Toons: Partysaurus Rex

Toy Story Toons: Small Fry

Sendero del panda

Amigos del tesoro

Isla del tesoro

Tesoro de matecumbe

Planeta del tesoro

Leones trepadores de árboles

Tron

Tron Legacy

Tru Confesiones

Tuck Everlasting

Turner y Hooch

Fue la noche

Espasmos

Twitches también

Bajo el mar: una historia corta de descendientes

Bajo el sol toscano

Underdog

Oddball volador no identificado

Arriba

Arriba, arriba y lejos

Servicio Secreto de EE. UU .: en primera línea

Valiente

Despertar bella durmiente

Wall-E

Walt y El Grupo

Wendy Wu: guerrera de regreso a casa

¿Qué hay de Bob?

Cuando en Roma

Mientras dormías

Susurros: el cuento de un elefante

Colmillo Blanco

Quién mató a Roger Rabbit

Sauce

Seducción Alada: Aves del Paraíso

Winnie the Pooh

Winnie the Pooh: un año muy feliz de Pooh

Winnie the Pooh: primavera con Roo

Wizards of Waverly Place: la película

Los mejores perros del mundo

Rompe Ralph

Tu otra vez

You Lucky Dog

Tú deseas

Tu amigo la rata

Zapped

Zenon: Chica del siglo 21

Zenon: La Zequel

Zenon: Z3

Zombis (2018)

Zootopia

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE DISNEY+: