"Élite" 2: 10 series juveniles no tan conocidas que debes ver si ya terminaste la temporada 2

10 series parecidas a Élite para ver | Drama | Acción | La temporada 2 de Netflix se estrenó por todo lo alto luego de varios meses de espera. La mejora en el guión, las interpretaciones y la fotografía ha dejado a los fans con ganas de ver más acerca de este drama adolescente.

Para fortuna de los seguidores del programa de televisión, los estudiantes del exclusivo colegio "Las Encinas" volverán a la pantalla chica de la plataforma de streaming con una tercera temporada, ya que la segunda culminó con varios temas aún por resolver.

Lastimosamente, como es lógico en estas producciones, aún quedan algunos meses para que la tercera parte se estrene en Netflix. A pesar de que Carlos Montero y Darío Madrona, creadores de "Élite", habrían dado pistas de que la segunda y tercera parte del programa se estaban grabando en paralelo, no se espera su estreno sino hasta septiembre del 2020.

¿Qué hacer entonces? En este artículo haremos un pequeño repaso de 10 series para adolescentes poco conocidas que pueden disfrutar ahora, todo para hacer más llevadera la espera de la tercera temporada de "Élite".

SEX EDUCATION

"Por tener una madre terapeuta, Otis siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así que su rebelde amiga Maeve le propone abrir una clínica de terapia sexual."

Esta producción británica gira en torno a la historia de Otis Thompson, un adolescente virgen, que tiene una madre que es una famosa terapeuta sexual. Al ser tan inseguro, su amiga Maeve lo incitará a abrir sus propias sesiones de ayudas sexuales en la escuela, con el propósito de ganar un poco de dinero.

"Sex Education" es perfecta si se busca una serie picante, divertida y que trata temas tabú como lo ha hecho "Élite" de una forma más directa.

BABY

"Hartas de sus familias y de la escuela, dos chicas adolescentes de la zona adinerada de Roma se internan en el submundo de la ciudad y empiezan a vivir dos vidas."

"Baby" es una serie hecha en Italia que, al igual que "Élite", sigue la historia de unos adolescentes tratando temas bastante polémicos. Chiara y Ludovica son dos jóvenes de 16 años que estudian en un prestigioso colegio italiano, pero un deseo cambiará sus vidas para siempre.

Las amigas comienzan a ejercer la prostitución para conseguir independencia económica y libertad sexual, llevando así una doble vida secreta que no está libre de problemas y dramas a lo largo de los episodios.

EL BARCO

"Cuarenta jóvenes miembros de la tripulación viajan en una nave de entrenamiento por la aventura de su vida, especialmente cuando una tormenta los deja perdidos en el mar."

La serie de televisión española fue producida por Globomedia y fue emitida entre el 2011 y el 2013. A pesar de no ser una de las más recientes, "El Barco" logra atrapar a su público combinando elementos de drama, misterio y acción, integrando cada vez más preguntas conforme avanza su argumento principal.

THE SOCIETY

"Los habitantes del acaudalado pueblo de West Ham desaparecen misteriosamente. Solo se salvan los adolescentes, que deben crear su propia sociedad para sobrevivir."

¿Cómo sería un mundo sin adultos? Los que promete "The Society" es enfrentar a una serie de jóvenes de un pequeño pueblo ante la realidad, creando sus propias reglas para poder sobrevivir luego de la misteriosa desaparición de todos los adultos.

La serie estadounidense también tiene un ámbito paranormal y de secretismo que muchos fans entusiastas de "Élite" podrían adorar, en especial porque las teorías de lo que pasa abundan en la web.

MERLÍ

"Un profesor de filosofía inusual altera tanto a padres como colegas, enamora a otros e inspira a todos sus alumnos, incluido su hijo gay."

Tal como lo anuncia su descripción en Netflix, esta serie es una gran opción para todo tipo de público que necesite un poco de diversión en la plataforma. A pesar de ser tratada como comedia, las enseñanzas filosóficas del profesor en "Merlí" serán bien recibidas por más de uno en la audiencia.

THE A-LIST

"En este drama intrigante y sobrenatural, el romance, la rivalidad y el misterio extremo chocan cuando un grupo de adolescentes va de campamento a una isla remota."

El drama británico protagonizado por Lisa Ambalavanar, Ellie Duckles y Rosie Dwyer llegó a Netflix en el 2018 mostrando a un grupo de adolescentes que se iban de vacaciones a un campamento de verano. Sin embargo, lejos de convertirse en su lugar de descanso, llega a ser una total pesadilla por la lucha de egos y los matices sobrenaturales que la serie presenta.

TRINKETS

"Una afligida adolescente encuentra un inesperado vínculo con dos compañeras de su nueva escuela después de que todas acaban en el mismo grupo de Ladrones Anónimos."

Eloide, una desafortunada inadaptada, Moe, una extraña forastera y, Tabitha, la imagen imperfecta de la perfección, se conocerán en una charla para aficionados del robo, donde su amistad engendrará una serie de problemas que tendrán que resolver juntas.

THE RAIN

"Seis años después de que un virus aniquila a casi toda la población de Escandinavia, dos hermanos se unen a un grupo de sobrevivientes que buscan seguridad y respuestas."

Ambientado en una época post-apocalíptica, esta serie danesa presenta a un grupo de jóvenes supervivientes con algunos elementos parecidos a otros dramas de acción como "The Walking Dead", solo que en esta ocasión deberán escapar de otros sobrevivientes y evitar el contagio de una terrible enfermedad a través de la lluvia.

HOW TO SELL DRUGS ONLINE (FAST)

"Para recuperar a su exnovia, un adolescente comienza a vender éxtasis por internet y se convierte en uno de los traficantes más grandes de Europa."

La serie alemana creada por Philipp Käßbohrer y Matthias Murmann se centra en un joven llamado Moritz, quien intenta desesperadamente recuperar a su ex-novia. Esto lo lleva a vender drogas por Internet para impresionarla, dando una combinación entre drama, comedia y acción en esta primera temporada.

SINTONÍA

"En un mundo de drogas, música y religión, tres adolescentes de la misma favela de São Paulo luchan por sus sueños y por conservar su amistad."

"Sintonía" es una producción brasilera que intenta dar un poco de realidad a la ficción sobre problemas sociales en una favela de São Paulo. Doni, Rita y Nando deberán luchar por conseguir dinero y acceder como sea a todos los lujos que necesitan para cumplir sus más grandes sueños. Sus capítulos son cortos, pero están llenos de acción, drama y emoción.

LOVE ALARM

"En un mundo donde todos reciben alertas de una aplicación si alguien cercano gusta de ellos, Kim Jojo descubre el amor en medio de las adversidades de la vida."

Con grandes estrellas coreanas en su elenco como Kim So-hyun, Jung Ga-ram y Song Kang, "Love Alarm" es una comedia romántica donde Kim Jojo, la protagonista, deberá enfrentarse a esta nueva aplicación que le ayudará en el amor, pero esto también traerá algunos problemas que los resolverá de maneras muy divertidas.

THE END OF THE F***ING WOLD

"Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica."

"The End of the F***ing World" llamó mucho la atención en su estreno por presentar a James, un chico que se define como psicópata, y a Alyssa, quien odia a todo el mundo. Ambos deciden escapar de su instituto para escapar de su vida infeliz. Sus aventuras llenas de un humor negro característico han convertido a la serie en una de las opciones más populares entre los jóvenes para ver en Netflix.