Festivales, obras de teatro y conciertos que puedes agendar para este septiembre en Lima

Tras una ardua semana laboral, los fines de semana son los días elegidos por muchos para salir de la rutina y realizar diversas actividades con la familia o amigos. Algunos buscan espectáculos que resalten la cultura, acudir a museos, exposiciones o ir al teatro, mientras que otros prefieren los paseos por el parque o disfrutar del aire libre con los niños.

Con miras a vivir experiencias distintas y pasarla bien también de lunes a viernes, aquí te presentamos algunas obras de teatro, festivales, conciertos y eventos que se han montado en Lima para este mes de septiembre y que pueden convertirse en grandes alternativas para adultos y chicos.

“Vóley”



¿Qué harías si te enamoras de la novia de tu mejor amigo? “Vóley”, la nueva obra teatral dirigida por Aldo Miyashiro, es una hilarante comedia sobre el amor, la amistad, el ímpetu de la juventud, los engaños y la dificultad de desarrollar relaciones.



Cuenta con un elenco de lujo: Andrés Salas, Sebastián Monteghirfo, Vania Accinelli, Fiorella Luna, Valkiria Aragón y Gretta Lisboa. Es apta solo para mayores de edad y fue escrita por el actor, guionista y director de cine argentino, Martín Piroyansky.



“Vóley” va de jueves a domingo a las 8 de la noche hasta el 13 de octubre, en el nuevo Teatro Julieta, ubicado en pasaje Porta 132 – Miraflores. Las entradas están a la venta en Teleticket y en la misma boletería a 55 soles (general), 30 soles (estudiantes) y 40 soles (jubilados).



Nicolás, Pilar, Cata, Manuela y Nacho son amigos desde la adolescencia. En una fiesta, la hermosa Belén llega a alterar todos los vínculos de este grupo.(Foto: V&V comunicaciones) Nicolás, Pilar, Cata, Manuela y Nacho son amigos desde la adolescencia. En una fiesta, la hermosa Belén llega a alterar todos los vínculos de este grupo.(Foto: V&V comunicaciones)

Diego Torres y Bacilos



El cantante argentino Diego Torres y la agrupación pop latino, Bacilos, estarán de regreso en nuestro país para un imperdible concierto este 28 de septiembre en Plaza Arena.



Después de grandes éxitos como “Color Esperanza”, “Tratar de estar mejor”, “Guapa”, “Suave” y otras melodías de los inicios de su carrera, Diego Torres llega con “Un poquito”, su última colaboración que realizó con Carlos Vives y “Esa mujer”, tema estrenado en marzo en el que expone su apuesta a otro estilo. Por otro lado, Bacilos hará gozar a los asistentes con canciones como “Caraluna”, “Primer Millón”, “Tabaco y chanel”, “Pasos de Gigante” y más. Pero también interpretarán canciones como: “Perderme contigo”, “Por hacerme el bueno” y “Adicto a ti”, de su cuarto álbum titulado “Donde nos quedamos”.



Las entradas están disponibles en Teleticket de Wong y Metro o a través de www.teleticket.com.pe.



Un concierto imperdible con dos grandes de la música. (Foto: MM & Asociados) Un concierto imperdible con dos grandes de la música. (Foto: MM & Asociados)

“Úrsula, un cuento de La Sirenita”



Es un espectáculo musical para toda la familia cargado de acción, aventuras y suspenso. Úrsula, la villana de La Sirenita, ha encontrado la forma de concretar su venganza contra su hermano, el rey Tritón, quien guarda un gran secreto. Esta vez, ella no está dispuesta a perder y no se frenará ante nada para lograrlo, aunque tenga que convertirse en el hada madrina de Ariel y sea un único acto de bondad lo que le otorgue por fin el triunfo soñado.



Se presentará todos los domingos de setiembre a las 5 de la tarde en Teatro Esencia (Avenida Miguel Grau 069A – Barranco). Las entradas están a la venta en joinnus.com y en la boletería del teatro a 25 soles (general).



Cuenta con las actuaciones de Gessy Cochachi, Eduardo Paredes, Camila Battistolo, Manuel Echeandía, Fabrizio Ferreyros, Yaretzi Amezaga, Andrea Navarro, Matías Navarro, Diana Berlanga y Piero Lovon. (Foto: V&V comunicaciones) Cuenta con las actuaciones de Gessy Cochachi, Eduardo Paredes, Camila Battistolo, Manuel Echeandía, Fabrizio Ferreyros, Yaretzi Amezaga, Andrea Navarro, Matías Navarro, Diana Berlanga y Piero Lovon. (Foto: V&V comunicaciones)

Weezer en Lima



La banda de Los Ángeles inició su tour mundial que los traerá a Perú para hacer vibrar el Jockey Club este 23 de septiembre con todos sus hits, combinados con canciones muy importantes de su discografía y hasta algunos covers, que son parte del “Teal Album”, uno de sus últimos experimentos discográficos.



Temas como “Buddy Holly”, “Perfect Situation”, “My Name is Jonas”, “Island in the Sun”, “Beverly Hills”, “Hash Pipe”, “Buddy Holly”, “Say it Ain't So” y “Undone (The Sweater Song)” formarán parte del concierto de Weezer, la banda formada por Rivers Cuomo, Brian Bell, Patrick Wilson y Scott Shriner. Entradas en Joinnus.com.



“Rodando Hacia Ti”



Esta una comedia francesa protagonizada por la actriz Alexandra Lamy, y el actor Franck Dubosc, quien también es el director de la cinta, cuenta la historia de Jocelyn, un hombre de negocios que intenta seducir a una joven mujer fingiendo estar parapléjico. Sin embargo, su plan dará un giro inesperado cuando ésta le presente a su hermana Florence, quien verdaderamente lleva sus días en la silla de ruedas.



El director y actor se atreve a introducirse en lugares delicados en cuanto a actuar correctamente se refiere, y lo hace a través de un humor muy provocador, pero tiene la habilidad suficiente como para salir bien librado, haciendo de esta característica su plus ideal para ser el tipo amado y odiado de la cinta. Disponible por la cadena de cines Cinemark a partir del 12 de setiembre.



“Rodando hacia ti” es una mezcla de elegancia y encanto innatos, que hacen de esta comedia romántica una película entretenida. (Foto: captura YouTube) “Rodando hacia ti” es una mezcla de elegancia y encanto innatos, que hacen de esta comedia romántica una película entretenida. (Foto: captura YouTube)

“Las brujas de Salem”



La obra clásica del teatro, del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, vuelve a la Asociación de Artistas Aficionados.



En Salem se desata una persecución de brujas iniciada por un grupo de muchachas guiadas por Abigail Williams. Ella aprovecha para vengarse de la esposa de John Proctor, con quien tuvo un romance prohibido. Ahora él intentará revertir la situación.



La puesta es dirigida por Manuel Calderón y cuenta con las actuaciones de Claudio Alarcón, Juan Aylas, Mercedes Bustamante, Florencia Guzmán, Diego Horna, César Marticorena, Diana Mendoza, Natalia Puescas, Alondra Quintana, Lisset Serrano, Judith Suárez, Angélica Torres y Rossana Zapata, alumnos del tercer nivel del taller de teatro.



“Las brujas de Salem” va viernes y sábado a las 8 de la noche y domingos a las 7 de la noche, hasta el 15 de setiembre en el teatro de la AAA (Jirón Ica 323 – Centro de Lima). Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro desde 1 hora antes de la función a 25 soles (general).



La pieza muestra acusaciones injustas, un fanatismo enfermizo y enfrentamientos entre los miembros de la comunidad que convierten a la pequeña aldea en el centro de la lucha entre la razón y el fanatismo. (Foto: Paulo Yataco) La pieza muestra acusaciones injustas, un fanatismo enfermizo y enfrentamientos entre los miembros de la comunidad que convierten a la pequeña aldea en el centro de la lucha entre la razón y el fanatismo. (Foto: Paulo Yataco)

"La Vanguardia de las Formas"



Con motivo de conmemorar los 100 años de la escuela que revolucionó el arte Bauhaus; el colectivo Arte Sana, realiza la exposición La Vanguardia de las Formas inspirada en la búsqueda estética en la creación artística. La muestra se presenta hasta el 15 de setiembre en la sala de arte del centro cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro.



La Bauhaus, es un movimiento artístico que unió las bellas artes con la artesanía. Por ello, bajo la misma influencia y con el deseo de generar conciencia sobre la estética para una convivencia armónica y funcional de todos los niveles y espacios, el colectivo multidisciplinario Arte Sana realiza su primera exposición denominada La Vanguardia de las Formas.



Para la exhibición se han reunido 8 reconocidos artistas como Paola Denegri, Teresa Carvallo, Francisco Vilchez, Maria Isabel Scheuch, Mariana Li- Carrillo, Milagros Bellido, Natalia Tarnawiecki y Ximena Maurial que interpretan bajo su propia individualidad obras de miembros de la famosa escuela como Paul Klee, Kandinsky, Walter Gropious, Laszlo-Moholy- Nagy y OsKar Schlemmer.



El ingreso es libre y podrán visitar la muestra de lunes a domingo de 10:00 a.m a 8:00 p.m.



Paseantes de Francisco Vílchez. (Foto:centro cultural El Olivar) Paseantes de Francisco Vílchez. (Foto:centro cultural El Olivar)

Una noche de tangos



Una noche llena de intensidad, pasión y calor es el espectáculo que trae ‘In Nomine Quartet’, un programa con tangos inolvidables que marcaron época. Temas como Por una cabeza, La cumparsita, El día que me quieras y muchos más serán parte de esta noche, así como también tres de los más famosos tangos del afamado compositor argentino Astor Piazzolla: Libertango, Oblivion y Tanguedia III.



El cuarteto de cuerdas está conformado por Ceci Tuesta (violín) Andreína Flores (violín) Daniel Sáenz (viola) Luis Farfán (violoncello). Lo recaudado será para la producción de su primer disco; un disco que será un homenaje a lo mejor de la cumbia peruana. El concierto será el miércoles 18 de setiembre a las 8:00 p.m. en Tierra Baldía (Av. Del Ejército 847, Miraflores).



“Cómo criar dinosaurios rojos”



Es una creación colectiva que plantea preguntas en torno a la relación entre padres, madres, hijos e hijas. Esta investigación escénica combina lenguajes escénicos como el clown, la comedia de situaciones, el testimonial y la performance. Es también un acto que intenta compartir las contradicciones, placeres y dificultades que suponen criar.



El montaje aborda y comparte estas interrogantes desde el cuerpo, el humor, la música, desde los recuerdos de los creadores que se dejan afectar por sus historias e intentan tomar distancia de ellas y, sobre todo, desde el amor por seguir creyendo en aquello que creen necesario creer.



“Cómo criar dinosaurios rojos” va los jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, y domingos a las 7 de la noche, del 05 de setiembre al 13 de octubre del 2019, en el Auditorio AFP Integra – Mali, ubicado en Paseo Colón 125, Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Joinnus y en la boletería del teatro.



La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Nani Pease y Tirso Causillas, y la dirección conjunta de Fernando Castro y Sammy Zamalloa. (Foto: captura Facebook) La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Nani Pease y Tirso Causillas, y la dirección conjunta de Fernando Castro y Sammy Zamalloa. (Foto: captura Facebook)

Tributo a Adele

Es una de las voces femeninas más potentes y talentosas y sus canciones acompañan a miles. Para seguir acercando su discografía a fans y personas en general, se ha organizado el evento musical ‘Tributo a Adele’ a cargo del Británico, donde la peruana Joaquina Carruitero, ganadora del famoso programa televisivo Yo Soy, interpretará sus mejores temas.



Hello, Rolling in the deep y Someone like you será algunos de los elegidos y que forman parte de los galardonados álbumes ‘19’, ‘21’ y ‘25’. Las presentaciones se realizarán en diversas sedes a las 7:30 de la noche y el ingreso es gratuito y con capacidad limitada. Ubica el más cercano a continuación:



- Jueves 5: Auditorio Pueblo Libre (Bolívar 598)

- Viernes 6: Auditorio Surco (Caminos del Inca 3581)

- Lunes 9: Auditorio San Juan de Lurigancho (Próceres de la Independencia 1531)

- Jueves 12: Auditorio San Borja (Javier Prado Este 2726)

- Viernes 13: Auditorio San Miguel (La Marina 2554)

- Jueves 19: Auditorio Jardines SMP (Alfredo Mendiola 1200)

- Martes 24: Auditorio Camacho (Av. Javier Prado Este 4663)