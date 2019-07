6 eventos en Lima que puedes visitar y disfrutar junto a tus amigos en Fiestas Patrias

Se aproximan los feriados por Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) y mucha gente de Lima y del interior del país ya alista sus maletas para viajar a diferentes destinos y tomarse unos días de descanso para rebajar las tensiones cotidianas. Además, los trabajadores del sector público y privado en Lima y Callao podrán gozar de la jornada y días no laborables del viernes 26 – desde el mediodía -, sábado 27 y martes 30 de julio – este último aplicable al sector público y opcional para el privado -, decretados por el Gobierno con motivo del inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.

No obstante, no son pocas las personas que no viajarán en Fiestas Patrias y se quedarán en Lima para descansar, aliviar el estrés y recuperar energías. Si eres uno de los que permanecerá en la capital en estos días festivos, no tienes de qué preocuparte. Presta atención a esta interesante lista de eventos en Lima que puedes visitar y disfrutar en compañía de tu pareja, amigos o familiares.

FIL Lima 2019

La edición número 24 de la Feria Internacional del Libro de Lima comenzó el pasado viernes 19 de julio y se extenderá hasta el domingo 4 de agosto. El evento, cuyo invitado de honor este año es el nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, contará con la participación de importantes escritores nacionales y extranjeros, y además albergará diferentes actividades culturales para todos los gustos. La entrada general para la feria cuesta S/ 7 y su ubicación es en el Parque Próceres de la Independencia, en el distrito limeño de Jesús María.



Comic Con Lima

La convención de cómics más grande del Perú se realizará del viernes 26 de julio al domingo 4 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey, en el distrito limeño de Surco. La entrada general cuesta S/40, mientras que la entrada dorada, con un valor de S/200, permitirá al usuario ingresar a todos los días que dura la Comic Con.



Juegos Panamericanos 2019

Lima, la capital del Perú, será por primera vez sede de la competencia deportiva más importante del continente americano. Los Juegos Panamericanos Lima 2019 serán inaugurados el viernes 26 de julio y se extenderán hasta el domingo 11 de agosto.



La gala de apertura del evento tendrá lugar en el Estadio Nacional, donde además de las 41 delegaciones participantes estarán presentes más de 1.000 artistas en escena, entre acróbatas, bailarines y músicos. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi y el tenor peruano Juan Diego Flórez serán los encargados de darle el toque musical a esta imperdible e histórica ceremonia.



Culturaymi

El evento cultural de Lima 2019 se realizará del 27 de julio al 31 de agosto, e incluirá conciertos, ferias, cine al aire libre y muestras de arte. Serán más de 40 los conciertos de grupos musicales de diferentes géneros como cumbia, rock y salsa. Estos shows se realizarán en el Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima, en la zona denominada Fun Fest. Entre los artistas y agrupaciones locales que se presentarán destacan Lucho Quequezana, Los Mirlos, Bareto, Pedro Suárez Vértiz La Banda, Wendy Sulca, Josimar y Sabor y Control, Deyvis Orozco y Fabiola de la Cuba, entre otros.



Feria Gastronómica Pacha

Los protagonistas serán los platos y la nueva generación de talentosos cocineros que vienen enriqueciendo nuestra gastronomía. La feria, que cuenta con el auspicio de H2OH!, tiene preparado para sus visitantes más de 20 estaciones, 6 foodtrucks y un espacio denominado Limeñitas, que ofrecerá los platos tradicionales de nuestra cocina y mucho más.



Es una buena opción para compartir con familia y amigos este 27 y 28 de julio en los DOMOS de San Miguel. La entrada tendrá un precio de 16 soles y puede ser adquirida a través de joinnus. La comida popular tendrá un costo de 16 soles; las carnes y platos especiales, 22; y los postres, 8. Hay estacionamiento gratuito, pero limitado.

Hot Wheels City, El Evento

Lleno de pistas de carrera y miles de autos, este evento presentará una experiencia colmada de adrenalina y velocidad nunca antes vista en Perú. Estará abierto todos los días de Fiestas Patrias desde las 11am hasta las 9pm. en el C.C Plaza Norte. Las entradas se adquieren en Teleticket de Wong y Metro o en boleterías del evento. El costo para niños y adultos será de s/ 22 y s/25 respectivamente.



