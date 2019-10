A pocos días de celebrar el Día de la Canción Criolla , Halloween y Día de Todos los Santos (31 de octubre y 1 de noviembre) más de uno ya tiene planes para disfrutar en familia, mientras que otros siguen buscando alternativas para que niños y grandes la pasen de maravilla.

Durante estas fechas se realizarán diferentes actividades que prometen brindar un día inolvidable en distintas partes de Lima, ya sea con la luz del sol o en plena oscuridad de la noche.

En esta nota te presentamos algunas propuestas para que este 31 de octubre, Día de la Canción Criolla y Halloween, así como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, los celebres de la mejor manera junto a tus familiares o amigos.

Visita a cementerios

Para celebrar el Día de la Canción Criolla y el Día de Todos los Santos, la Beneficencia de Lima dispuso el acceso del público en horario nocturno a los cementerios El Ángel y Presbítero Maestro el jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre.

En pleno Halloween, en el cementerio El Ángel se realizará la feria de Tantawawa, donde se ofrecerá una gran variedad de panes de distintas regiones del país. A partir de las 7 p.m., los asistentes podrán visitar las tumbas de destacados personajes como Chabuca Granda, Lucha Reyes, José María Arguedas, Augusto Ferrando, así como los exfutbolistas Alianza Lima, Freddy Roland, Rómulo Varillas y Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como ‘Chacalón’.

Además, los visitantes, en el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, recorrerán la “Calle de la Muerte” (lugar que alberga la mayor cantidad de esculturas del primer camposanto de Lima), el “Pabellón de los Suicidas” y "La Cripta de los Héroes", donde descansan los restos de Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, entre otros.

El 1 de noviembre, la música andina, fusión, boleros y otros géneros formarán parte de las actividades en la Plazuela de la Fe, ubicada dentro del cementerio El Ángel. El II Festival Cultural De la Muerte y Todos los Santos reunirá a distintos artistas desde las 10 a.m. hasta 5.30 p.m. Los interesados podrán solicitar información y costos de recorridos al teléfono 352 6208 (Oficina Central).

Los cementerios El Ángel y Presbítero Maestro abren sus puertas en estas fechas. (Foto: Beneficencia de Lima)

House of Terror Perú

Es un recorrido sobrenatural a través de una antigua casona de Miraflores de mediados de 1900 donde los amantes de lo desconocido conocerán la historia trágica de la familia Rivasplata en formato cinematográfico y vivencial.

Esta experiencia paranormal tiene una duración de 30 minutos y va de jueves a domingo de 5 de la tarde a la medianoche. Hay salidas de los grupos participantes cada 15 minutos. Esta caminata al horror en vivo revela los secretos de la relación prohibida entre dos hermanos que nunca debieron experimentar con cosas con las que se supone que ningún ser humano debe tener contacto en vida. La cita es en la avenida La Paz 642 – Miraflores. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Leyenda: tras la trágica muerte de muchos integrantes de la familia, la casa quedó abandonada y luego fue propiedad del Estado. Aseguran que existe una maldición latente en el lugar. (Foto: House of Terror Perú)

Presentación de Narda con su fusión musical

Por el Día de la Canción Criolla, la intérprete peruana Narda ofrecerá un show criollo-fusión al ritmo de las emblemáticas canciones de nuestra música afroperuana. La cita es este 31 de octubre en el Escenario Principal del Centro Comercial MegaPlaza (Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia) a las 8:30 p.m.

Disfruta un inolvidable día en el Parque de las Leyendas

Para disfrutar de las celebraciones por Halloween y el Día de la Canción Criolla, así como el feriado largo, la Municipalidad de Lima alista varias actividades familiares en el Parque de las Leyendas.

El jueves 31 de octubre, los niños podrán ingresar con disfraces al parque. El que porte el atuendo más creativo, alusivo a cualquiera de las dos fechas, recibirá un pase de entrada libre, junto a dos personas, para asistir al zoológico.

De 10 a.m. a 12 m., los pequeños participarán del taller “Aterrorizarte” vs “Zoorpréndete”, en el camping felinario, donde se les enseñará técnicas de arte y reciclaje. A las 11 a.m., también habrá un agasajo para los monos de la zona selva, quienes recibirán suculentos potajes envueltos en material en forma de guitarras y cajones.

Al mediodía, las familias asistentes al Parque de las Leyendas también podrán recorrer el “Bosque Tenebroso” del jardín botánico, donde encontrarán a ficus, árboles nativos de África y de India, cuyas raíces dan un toque fantasmal al recinto. A la 1 p.m. habrá un espectáculo de danzas típicas en el Anfiteatro Chabuca Granda y a las 4 p.m., se llevará a cabo el recorrido “Nuestros antepasados y la muerte”, que inicia en el Museo de Sitio Ernst W. Middendorf y finaliza en la Huaca San Miguel.

El viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, habrá una exhibición de caballos peruanos de paso acompañados de danzantes de marinera norteña a las 12:30 m en el Anfiteatro Chabuca Granda. En el mismo lugar, media hora más tarde, se realizará otra exhibición, esta vez de aves rapaces.

Hallokids Criollo

ApeGO, el primer centro de acompañamiento y recreación infantil presenta un evento pensado en los pequeños de la casa, donde podrán pasar una tarde única y diferente celebrando Halloween y el Día de la Canción Criolla. La temática incluirá show en vivo, juegos, premios al mejor disfraz, intercambio de dulces y muchas sorpresas como caritas pintadas, bailes, entre otros. El evento está diseñado para niños desde los 12 meses hasta los 11 años. En el centro podrán encontrar educadores especializados en acompañamiento infantil, así como profesores de danza, artes plásticas, música y artes expresivas, donde pasarás una linda tarde en familia. Se realizará este 31 de octubre a las 03:00 p.m. en calle los Recuerdos 426, Chacarilla de Estanque – San Borja. Para entradas escribir a informes@apego.pe o Facebook: @apegorecreacion

Estos días de descanso también pueden ser disfrutados con los niños y haciendo actividades recreativas. (Foto: ApeGO)

Vampires Night

Esta fecha es ideal para pasarla entre grandes y chicos en una tarde llena de entrenamientos, vampiros, dulces, disfraces ingeniosos, sorpresas, entre otras actividades. Por ello, el Swissôtel Lima presenta un variado buffet con pie de limón, trufas, mini pizzas, mini hamburguesas, cake pops temáticos, carreta de helados y milshakes. Se realizará el 31 de octubre a las 06:00 pm en el Grand Salón (Av. Santo Toribio 173 – San Isidro). Para mayor información escribe a reservas-restaurantes@swisslim.com.pe o comunícate al 421-4400.

Jarana Criolla con buena comida

Peruvian Experience promete una verdadera fiesta por el Día de la Canción Criolla donde grandes y pequeños podrán aprendan y disfrutar de la manera vivencial la historia del país en este espacio de entretenimiento cultural y gastronómico del Perú. Aquí se ofrece la posibilidad de preparan y degustar los mejores platillos de la cocina peruana, además de bailar nuestra música criolla y aprender a tocar diversos instrumentos emblemáticos de nuestro país. Las entradas para este 31 de octubre pueden ser adquiridas a través de la página web www.peruvianexperience.com o directamente en el local ubicado en calle San Martín 509, Miraflores.

Días llenos de dulzura

Si quieren celebrar un 31 de octubre de manera distinta y poniendo manos a la obra para preparar deliciosos postres, SugarLab ofrece una gran alternativa en su local de Miraflores donde habrá tres talleres vivenciales de escultura de torta tridimensional, preparación de cake jars y decoración de cupcakes con personajes de terror.

Los asistentes podrán participar de las clases por la compra de 2 cupcakes, que ese día estarán con 25% de descuento. También se venderán cupcakes de Halloween e inspirados en sabores peruanos como pisco sour o chicha morada, venta de anticuchos y otros platillos nacionales, espacio para fotos terroríficas, concurso de disfraces, entre otras sorpresas como el sorteo de una torta. La invitación es para todos. Padres, hijos y mascotas son bienvenidos desde las 10am en Av. Petit Thouars 4396, Miraflores. El primer taller empieza a las 11:30am.