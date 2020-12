No hay duda alguna de que este año ha sido complicado para muchos de nosotros. No obstante, 2020 nos viene dejando un puñado de buenas lecciones y canciones que, seguramente, recordaremos durante varios meses.

En esta lista podrás ver y escuchar, en orden alfabético, los 30 temas pop que Billboard ha considerado como los mejores. Te aseguramos que te llevarás más de una sorpresa.

Te comentamos que, además de la canción en YouTube , hemos creado una lista de Spotify . De nada.

0171, “Follow”

Aly & AJ, “Attack of Panic”

Ariana Grande, “Positions”

Ava Max, “Kings & Queens”

Bebe Rexha feat. Doja Cat, “Baby I’m Jealous”

Benee feat. Gus Dapperton, “Supalonely”

Billie Eilish, “Therefore I Am”

Blackpink, “How You Like That”

BTS, “Dynamite”

Camila Cabello feat. DaBaby, “My Oh My”

Christine and the Queens, “People, I’ve Been Sad”

Doja Cat, “Boss Bitch”

Dua Lipa, “Levitating”

Glass Animals, “Your Love (Deja Vu)”

Grae, “Permanent Maniac”

Harry Styles, “Adore You”

Justin Bieber feat. Quavo, “Intentions”

Katy Perry, “Daisies”

K/DA feat. Madison Beer & Kim Petras, “Villain”

Kim Petras, “Malibu”

Kississippi, “Around Your Room”

Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain on Me”

Little Mix, “Sweet Melody”

Mae Muller, “Dependent”

Miley Cyrus, “Midnight Sky”

Rina Sawayama, “XS”

Selena Gomez, “Rare”

Simmy feat. Sino Msolo, “Ngihamba Nawe”

Taylor Swift, “Cardigan”

The Weeknd, “Blinding Lights”

