Con la llegada del verano, solemos tener más tiempo libre para ir a la playa y una forma de relajarnos, sin duda, es con una buena lectura. Puede ser en formato tradicional de papel, pero también puede haber llegado la hora de intentar la novedad: leer en ebook.

Si bien no es fácil la elección de la lectura de verano, a continuación, te recomendamos siete libros que no puedes perderte para disfrutar en los días de playa.

Libro: Django, la otra cara

Autor: Hernán Migoya, Joel Pezo

Editorial: Planeta Cómic

Páginas: 104

Sinopsis: Un clásico moderno del cine peruano, ahora en formato cómic.

Era fiero, pero nunca mató a nadie. Orlando Gonzales, en la década de los 70 y comienzos de los 80, era el asaltante más temido por las autoridades y más admirado por el mundo del hampa. Le decían Django (como el pistolero del western italiano) porque llevaba dos armas, una a cada lado del cinto. Llegó a asaltar cien bancos y fugó de penales peligrosos de Lima como El Sexto y Lurigancho y se convirtió en una suerte de Robin Hood para los suyos y, dados su carisma y temeridad, dominó lugares como los Barracones del Callao.

Libro: Ampuero Esencial 2

Autor: Fernando Ampuero

Editorial: Booket

Páginas: 248

Sinopsis: Un memorable conjunto de cuentos de Fernando Ampuero que reúne su obra reciente. Ampuero esencial, obra dividida en dos volúmenes, ofrece cuentos selectos de Fernando Ampuero. Esta segunda entrega reúne su obra reciente: cuentos tomados de las colecciones Mujeres difíciles, hombres benditos (2005), Lobos solitarios y otros cuentos (2018) y Jamás en la vida (2019), además de un par de cuentos sueltos del 2010, publicados en revistas y antologías. Ampuero compone historias que se abren paso entre las telarañas de la realidad y que hincan el diente en momentos que conmueven, divierten o atormentan, aunque, inexorablemente, conducen al desgarro existencial.

Libro: Archivo expiatorio

Autor: Luis Jochamowitz

Editorial: Planeta

Páginas: 248

Sinopsis: Una colección de archivos del pasado para descubrir que las historias no tienen fecha de caducidad. Contrario a lo que su nombre sugiere, este archivo no pretende expiar nuestras culpas nacionales, ni purificarnos de algún mal. Es, en cambio, el reverso exacto de lo que propone la prensa y su búsqueda perpetua de actualidad: volver a leer los archivos del pasado para descubrir que las historias no tienen fecha de caducidad. Políticos, delincuentes, proxenetas, escritores, bailarinas, dibujantes, periodistas, caballos, soldados, locos, suicidas, fiestas, traiciones, golpes de Estado y amistades entrañables, desfilan por las páginas de estas cincuenta y seis columnas publicadas por la revista Caretas.

Libro: Alegría

Autor: Manuel Vilas

Editorial: Planeta

Páginas: 360

Sinopsis: Desde el corazón de su memoria, un hombre que arrastra tantos años de pasado como ilusiones de futuro, ilumina, a través de sus recuerdos, su historia, la de su generación y la de un país. Una historia que a veces duele, pero que siempre acompaña. El éxito desbordante de su última novela embarca al protagonista en una gira por todo el mundo. Un viaje con dos caras, la pública, en la que el personaje se acerca a sus lectores, y la íntima, en la que aprovecha cada espacio de soledad para rebuscar su verdad. Una verdad que ve la luz después de la muerte de sus padres, su divorcio y su vida junto a una nueva mujer, una vida en la que sus hijos se convierten en la piedra angular sobre la que pivota la necesidad inaplazable de encontrar la felicidad.

Libro: ADN Cósmico

Autor: Mía Astral

Editorial: Planeta

Páginas: 240

Sinopsis: Si eres como el 99% de los seres humanos, seguramente te habrás preguntado por qué y para qué estás en este planeta. En este libro la célebre astróloga Mia Astral plantea que la respuesta a esta cuestión es única para cada uno y que es fácil encontrarla en nuestra carta natal, es decir, en nuestro ADN cósmico. Con divertidas anécdotas, ejercicios de coaching y sencillas lecciones de astrología, estas páginas te permitirán identificar tu propósito de vida y las herramientas con las que cuentas para llevarlo a cabo en esta existencia. Entenderás que todo lo que vives hace parte de tu misión y que cada una de tus relaciones es como un faro que te señala el siguiente paso en el plan de tu alma.

Libro: El tren de la codicia. Tomo I

Autor: Elizabeth Ingunza

Editorial: Planeta

Páginas: 316

Sinopsis: En el siglo XIX, la familia Montero Elguera depositó todo su patrimonio en la audaz empresa de construir y operar los ferrocarriles salitreros de Tarapacá; los más lucrativos de su época, antes de la guerra del Pacífico.

Los negocios, la historia familiar, la guerra con Chile y la política de la época, que llega a inicios del siglo XX, se entremezclan en esta novela histórica de Elizabeth Ingunza Montero, descendiente directa de los Montero Elguera, dueños de la constructora de ferrocarriles más importante en la historia peruana. Por las páginas de este libro desfilan, además, personajes como Javier Prado y Ugarteche, Manuel Prado y Ugarteche, el presidente Sánchez Cerro, entre otros.

Libro: Todo lo que somos juntos. Deja que ocurra 2

Autor: Alice Kellen

Editorial: Planeta

Páginas: 384

Sinopsis: Tras el éxito de Todo lo que nunca fuimos llega el desenlace de la Bilogía «Deja que ocurra». ¿Qué pasará con Axel y Leah? Han pasado tres años desde la última vez que se vieron. Ahora, Leah está a punto de cumplir su sueño de exponer en una galería. Y, pese al pasado, Axel necesita formar parte de un momento como ese.

Cuando sus caminos vuelven a cruzarse, Leah tiene que tomar decisiones que pueden cambiarlo todo, porque, a pesar de lo que ocurrió, los recuerdos de toda su vida siguen ahí; intactos, bonitos, únicos. Colándose en cada grieta que aún no ha cerrado.