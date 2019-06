Libros más vendidos de la semana: Isabel Allende y George R R Martin se reparten la atención de los lectores

Isabel Allende, con su "Largo pétalo de mar" y la saga de "Canción de hielo y fuego" (Game of Thrones), de George R.Martin se dividen esta semana la atención de los lectores, que también se decantan por "The Mister", de E. L. James.



Allende reina en las listas de Argentina, España y Colombia; E.L. James en Portugal y Martin en Brasil, donde además aparece dos veces entre los libros más vendidos.

ALEMANIA



Ficción:



1.- "Ein Sohn ist uns gegeben" - Donna Leon (Diogenes).



2.- "Kaffee und Zigaretten" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand).



3.- "Maschinen wie ich" - Ian McEwan (Diogenes).



4.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin).







No ficción:



1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).



2.- "Deutschland verdummt" - Michael Winterhoff (Gütersloher Verlagshaus).



3.- "Bin im Garten" - Meike Winnemuth (Penguin).



4.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann).



Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA



Ficción:



1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende (Sudamericana).



2.- "Dime, ¿Quién es como Dios? - Florencia Bonelli (Suma de letras).



3.- "Mister" - de E.L. James (Grijalbo).



4.- "Matriarca, el barón y la sierva" - Federico Andahazi (Planeta).







No ficción:



1.- "Sinceramente" - Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana).



2.- "Equilibrio" - Daniel Pérez Rosetti (Planeta).



3.- "La Libertad de ser quien soy" - Pilar Sordo (Planeta).



4.- "Recuerdos que mienten un poco" - Indio Solari (Sudamericana).



Fuente Tematika.com/Yenny El Ateneo.







BRASIL



Ficción:



1.- "Fogo & Sangue" - George R. R. Martin (Suma de Letras).



2.- "A Garota do Lago" - Charlie Donlea (Faro Editorial).



3.- "A Guerra dos Tronos: As Crônicas de Gelo e Fogo, volume 1" - George R. R. Martin (Suma).



4.- "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente" - Igor Pires, Gabriela Barreira, Anália Moraes (Globo).







No ficción:



1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



2.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).



3.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).



4.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).



Fuente: Revista Veja.



COLOMBIA



Ficción:



1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende - (Penguin Random House).



2.- "Memorias de un hijueputa" - Fernando Vallejo - (Penguin Random House).



3.- "Algún día hoy" - Ángela Becerra - (Planeta).



4.- "Akelarre" - Mario Mendoza - (Planeta).







No ficción:



1.- "El milagro metabólico" - Carlos Jaramillo - (Planeta).



2.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House).



3.- "La batalla por la paz" - Juan Manuel Santos - (Planeta).



4.- "Siquiera tenemos palabras" - Alejandro Gaviria - (Planeta).



Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA



Ficción:



1.- "Largo pétalo de mar" - Isabel Allende (Plaza & Janés).



2.- "Recordar contraseña" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).



3.- "Bienvenidas al club" - Megan Maxwell (Planeta).



4.- "Lo mejor de ir es volver" - Albert Espinosa (Grijalbo).







No ficción:



1.- "Vida, la gran historia" - Juan Luis Arsuaga (Destino).



2.- "Come comida real (Movimientos realfooding)" - Carlos Ríos (Paidós).



3.- "Una historia de España" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara).



4.- "Voces de Chernóbil" - Svetlena Alexievich (Debate).



Fuente: Casa del Libro.



ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons).



2.- "A Game of Thrones" - George R. R. Martin (Bantam).



3.- "Thin Air" - Lisa Gray (Thomas & Mercer).



4.- "Good Omens" - Neil Gaiman & Terry Pratchett (William Morrow).







No ficción:



1.- "Stay Sexy & Don't Get Murdered" - Karen Kilgariff & Georgia Hardstark (Forge Books).



2.- "Unfreedom of the Press" - Mark R. Levin (Threshold Editions).



3.- "The Mueller Report" - The Washington Post (The Washington Post).



4.- "Educated" - Tara Westover (Random House).



Fuente: Amazon.



FRANCIA



Ficción:



1.- "La disparition de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois).



2.- "Ghost in love" - Marc Levy (Robert Laffont/Versilio).



3.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Lgf).



4.- "Une fille comme elle" - Marc Levy (Pocket).







No ficción:



1.- "L'humanité en péril; virons de bord, toute!" - Fred Vargas (Flammarion).



2.- "Théorie de la dictature" - Michel Onfray (Robert Laffont).



3.- "Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité" - Aurélien Barrau (Michel Lafon).



4.- "Les quatre accords toltèques; La voie de la liberté personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence).



Fuente: Edistat.



ITALIA



Ficción:



1.- "Il cuoco dell'Alcyon" - Andre Camilleri (Sellerio).



2.- "Nella Notte" - Concita De Gregorio (Feltrinelli).



3.- "Aria" - Marzia Sicignano (Mondadori).



4.- "Km 123" - Andrea Camilleri (Mondadori).







No ficción:



1.- "Il mare non esistono taxi" - Roberto Saviano (Contrasto).



2.- "Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio" - Chiara Giannini (Altaforte).



3.- "Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te" - De los youtubers Me Contro Te (Electa Junior).



4.- "Nessuno può volare" - Simonetta Agnello Hornby (Feltrinelli).



Fuente: La Feltrinelli.



MÉXICO



Ficción:



1.- "Ladrón de esperanzas" - Francisco Martín Moreno (Alfaguara).



2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



3.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).



4.- "El visitante" - Stephen King (Plaza y Janés).







No ficción:



1.- "Tiende tu cama" - William McRaven (Diana).



2.- "300 genios del balón" - Alberto Lati (Plan B).



3.- "Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes" - Ben Brooks (Aguilar).



4.- "Uno siempre cambia al amor de su vida por otro amor o por otra vida" - Amalia Andrade Arango (Planeta).



Fuente: Librería Sótano.





PORTUGAL



Ficción:



1.- "O Senhor" - E L James (Lua de Papel).



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Alfaguara Portugal).



3.- "A Bicicleta que Fugiu dos Alemães" - Domingos Amaral (Casa das Letras).



4.- "A Transparência do Tempo" - Leonardo Padura (Porto Editora).







No ficción:



1.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Porto Editora).



2.- "Adolescer é fácil, #só que não!" - Catarina Furtado (Porto Editora).



3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).



4.- "No passado e no futuro estamos todos mortos" - Miguel Esteves Cardoso (Porto Editora).



Fuente: Librería Bertrand.



REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Dead at First Sight" - Peter James (Macmillan).



2.- "Cari Mora" - Thomas Harris (Heinemann).



3.- "Blessing in Disguise" - Danielle Steel (Macmillan).



4.- "The Beekeeper of Aleppo" - Christy Lefteri (Zaffre).







No ficción:



1.- "Hinch Yourself Happy" - Mrs Hinch (M Joseph).



2.- "The Book You Wish Your Parents Had Read" - Philippa Perry (Penguin Life).



3.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking).



4.- "Underland" - Robert Macfarlane (H Hamilton).



Fuente: The Sunday Times.