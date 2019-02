Libros más vendidos de la semana: Michel Houllebecq lidera listados pero Murakami le sigue los pasos

El "enfant terrible" de las letras francesas Michel Houllebecq sigue una semana más como favorito de los lectores con su última novela "Serotonine" que ocupa lugares destacados en Alemania, Argentina, Francia e Italia.

Sin embargo, el japonés Haruki Murakami no ocupa tantos números uno pero se mantiene entre los libros más vendidos en Argentina, Colombia e Italia con su obra en dos volúmenes "La muerte del comendador", una historia en torno a la soledad, el amor y el arte.

ALEMANIA



Ficción:



1.- "Serotonin" - Michel Houllebecq (DuMont)



2.- "Mittagstunde" - Dörte Hansen (Penguin)



3.- "Das Licht" - T.C Boyle (Hanser)



4.- "Stella" - Takis Würger (Hanser)

No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann)



2.- "Kurze Antworten auf grosse Fragen" -Stephen Hawking (Klett-Cotta)



3.- "Der Ernährungkompass" -Bas Kast (C.Bertelsmann)



4.- "Ran an das Fett" - Anne Fleck (Wunderlich)



Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA



Ficción:



1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece)



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama)



3.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)



4.- "La Muerte del Comendador - Libro 2" - Haruki Murakami (Tusquets)



No ficción:



1.- "La final de nuestras vidas" - Andres Burgo (Planeta)



2.- "Quién mató a Nisman?" - Pablo Duggan (Planeta)



3.- "Emoción y sentimientos" - Daniel Lopez Rosetti (Planeta)



4.- "Una historia del peronismo" - Pedro Saborido (Planeta)



Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com

BRASIL



Ficción:



1.- "Caixa de Pássaros" - Josh Malerman (Intrínseca)



2.- "O conto da aia" - Margaret Atwood (Rocco)



3.- "Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo)



4.- "Prisioneiros da Mente" - Augusto Cury (HarperCollins Brasil)



No ficción:



1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller)



2.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva)



3.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)



4.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)



Fuente: Revista Veja





COLOMBIA



Ficción



1.- "Cómo perderlo todo" - Ricardo Silva Romero (Penguin Random House)



2.- "Dos espías en Caracas" - Moisés Naím (Penguin Random House)



3.- "La muerte del comendador (Libro 2)" - Haruki Murakami (Planeta)



4.- "La muerte del comendador (Libro 1)" - Haruki Murakami (Planeta)



No ficción:



1.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House)



2.- "21 lecciones para el siglo XXI" -Yuval Noah (Penguin Random House)



3.- "De animales a dioses" - Yuval Noah Harari (Penguin Random House)



4.- "El Club de las 5 de la mañana" - Robin Sharma (Penguin Random House)



Fuente: Librería Nacional



ESPAÑA



Ficción:



1.- "Sempiterno" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa)



2.- "Una prueba de amor" - Megan Maxwell (Planeta)



3.- "Toda la verdad de mis mentiras" - Elisabet Benavent (Suma)



4.- "Ordesa" - (Alfaguara)



No ficción:



1.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa)



2.- "Maestros de la costura 2" - VV.AA (Espasa)



3.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)



4.- "Educar sin perder los nervios" - Tania García (Vergara)



Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons)



2.- "The Magnolia Inn" - Carolyn Brown (Montlake Romance)



3.- "The Killer Collective" - Barry Eisler (Thomas & Mercer)



4.- "Magic Hour" - Kristin Hannah (Ballantine Books)



No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)



2.- "Educated" - Tara Westover (Random House)



3.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson)



4.- "Can't Hurt Me" - David Goggins (Lioncrest Publishing)



Fuente: Amazon

FRANCIA



Ficción:



1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion)



2.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard)



3.- "Le saut de l'ange" - Lisa Gardner (Lgf)



4.- "Les piliers de la terre T.3; une colonne de feu" - Ken Follett (Lgf)



No ficción:



1.- "À nous la liberté" - Christophe André; Alexandre Jollien; Matthieu Ricard



2.- "Vital!" - Frédéric Saldmann (Albin Michel)



3.- "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan" - Michel Onfray (Albin Michel)



4.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard)



Fuente: Edistat

ITALIA



Ficción:



1.- "L'assassinio del Commendatore. Libro secondo Metafore che si trasformano" - Haruki Murakami (Einaudi)



2.- "Rien ne va plus" - Antonio Manzini (Sellerio)



3.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (La nave di Teseo)



4.- "L'amica geniale" - Elena Ferrante (E/O)



No ficción:



1.- "The Game" - Alessandro Baricco (Einaudi)



2.- "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" - Alberto Angela (HarperCollins Italia)



3.- "C'era una volta Andreotti. Ritratto di un uomo, di un'epoca e di un Paese" - Massimo Franco (Solferino)



4.- "Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale" - Enrico Letta (Il Mulino)



Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO



Ficción:



1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)



2.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza y Janés)



3.- "Gravity Falls. Diario 3" - Alex Hirsch (Planeta)



4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé)



No ficción:



1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)



2.- "Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes" - Ben Brooks (Aguilar)



3.- "Mis pastelitos" - Gris Verduzco (Altea)



4.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza y Janés)



Fuente: Librería Gandhi







PORTUGAL



Ficción:



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)



2.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença)



3.- "A Última Ceia" - Nuno Nepomuceno (Cultura Editora)



4.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora)



No ficción:



1.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)



2.- "O Rapaz que Seguiu o Pai para Auschwitz" - Jeremy Dronfield (Editorial Planeta)



3.- "Factfulness" - Hans Rosling, Anna Rosling Rönnlund y Ola Rosling (Temas e Debates)



4.- "O Poder da Meditação" - Rute Caldeira (Manuscrito Editora)



Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber)



2.- "The Binding" - Bridget Collins (Borough Press)



3.- "Maybe This Time" - Jill Mansell (Headline)



4.- "The Hunting Party" - Lucy Foley (HarperCollins)



No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking)



2.- "First Man In" - Ant Middleton (HarperCollins)



3.- "Battle Scars" - Jason Fox (Bantam Press)



4.- "The Boy Who Followed His Father into Auschwitz" - Jeremy Dronfield (Bantam Press)



Fuente: The Sunday Times.