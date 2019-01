Libros más vendidos de la semana en América y Europa

El siempre polémico Michel Houellebecq está triunfando con Serotonina, un retrato del malestar contemporáneo que se ha situado como libro más vendido en Francia y Alemania, en el número dos en España y en el cuatro en Argentina.



Mientras que en los libros de no ficción, las memorias de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, siguen dominando las listas. El libro encabeza las ventas de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia.

ALEMANIA



Ficción:



1.- "Serotonin" - Michel Houellebecq (DuMont).



2.- "Mittagsstunde" - Dörte Hansen (Penguin).



3.- "Muttertag" - Nele Neuhaus (Ullstein).



4.- "Der Insasse" - Sebastian Fitzek (Droemer).







No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann).



2.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C. Bertelsmann).



3.- "Kurze Antworten auf große Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta).



4.- "Fröhlich fasten" - Susanne Fröhlich (Gräfe und Unzer).



Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA



Ficción:



1.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece).



2.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



3.- "El visitante" - Stephen King (Suma de letras).



4.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).







No ficción:



1.- "Teoria King Kong" - Virginie Despentes (Literatura Random House).



2.- "Horóscopo Chino 2019" - Ludovica Squirru (Kepler).



3.- "Soluciones Practicas" - Bernardo Stamateas (Vergara).



4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar).



Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com.

BRASIL



Ficción:



1.- "Caixa de Pássaros" - Josh Malerman (Intrínseca).



2.- "O Conto da Aia" - Margareth Atwood (Rocco).



3.- "Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente" - TCD (Globo).



4.- "Justiça A Qualquer Preço" - John Grisham (Editora Arqueiro).







No ficción:



1.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).



2.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



3.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).



4.- "21 Lições para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras).



Fuente: revista Veja.



ESPAÑA



Ficción:



1.- "Sempiterno" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).



2.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).



3.- "La muerte del comendador" - Haruki Murakami (Tusquets).



4.- "Memorias de unan salvaje" - "Srtabebi (Planeta) .







No ficción:



1.- "Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería" - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL).



2.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa).



3.- "Los secretos de Youtube" - TheGrefg (Martínez Roca).



4.- "La voz de tu alma" - Lain García Calvo (Autor-editor).



Fuente: Casa del Libro.





ESTADOS UNIDOS



Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons).



2.- "The Kiss Thief" - LJ Shen (Kindle Unlimited).



3.- "The Killer Collective" - Barry Eisler (Thomas & Mercer).



4.- "Harry Potter and the Socerer's Stone" - J.K. Rowling (Pottermore Publishing).







No ficción:



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown).



2.- "Educated" - Tara Westover (Random House).



3.- "Girl, Wash Your Face" - Rachel Hollis (Thomas Nelson).



4.- "The Life-Changing Magic of Tidying Up" - Marie Kondo (Ten Speed Press).



Fuente: Amazon.



FRANCIA



Ficción:



1.- "Sérotonine" - Michel Houellebecq (Flammarion).



2.- "L'amie prodigieuse T.4; l'enfant perdue" - Elena Ferrante (Gallimard).



3.- "Le saut de l'ange" - Lisa Gardner (Lgf).



4.- "Leurs enfants après eux" - Nicolas Mathieu (Actes Sud).







No ficción:



1.- "Sagesse; savoir vivre au pied d'un volcan" - Michel Onfray (Albin Michel).



2.- "Le lambeau" - Philippe Lançon (Gallimard).



3.- "Vital!" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).



4.- "Les quatre accords tolteques; la voie de la liberté personnelle" - Miguel Ruiz (Jouvence).



Fuente: Edistat.

ITALIA



Ficción:



1.- "Storia del nuovo cognome. L'amica geniale vol. II" - Elena Ferrante (Edizione E/O).



2.- "L'amica geniale" - Elena Ferrante (Edizione E/O).



3.- "Storia di chi fugge e di chi rest. L'amica geniale vol III" - Elena Ferrante (Edizione E/O).



4.- "Storia della bambina perdut. L'amica geniale vol IV" - Elena Ferrante (Edizione E/O).







No ficción:



1.- "Becoming La mia storia" - Michelle Obama" (Garzanti).



2.- "Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" - Alberto Angela (Harper Collins).Fuente: La Feltrinelli.



3.- "Il mondo in cifre 2019" - Revista Internazionale (Internazionale).



4.- "Goals. 98 storie + 1 per affrontare le sfide più difficil" - Gianluca Vialli (Mondadori).



Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO



Ficción:



1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



2.- "Fuego y sangre" - George R.R. Martin (Plaza y Janés).



3.- "Yo, Julia" - Santiago Posteguillo (Planeta).



4.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé).







No ficción



1.- "De animales a dioses. Breve historia de la humanidad" - Yuval Noah Harari (Debate).



2.- "Mi historia" - Michelle Obama (Plaza Janés).



3.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta).



4.- "¡Sálvese quien pueda!" - Andrés Oppenheimer (Debate).



Fuente: Librería Gandhi.





PORTUGAL



Ficción:



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).



2.- "O Ano da Morte de Ricardo Reis" - José Saramago (Porto Editora).



3.- "Uma sombra do passado" - Nora Roberts (Edições Chá das Cinco).



4.- "História de uma gaviota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).







No ficción:



1.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).



2.- "Becoming" - Michelle Obama (Objectiva).



3.- "O Homem Mais Rico do Mundo" - Jonathan Conlin (Objectiva).



4.- "Criar Modelos de Negócio" - Alexander Osterwalder, Yves Pigneur (Dom Quixote).



Fuente: Librería Bertrand y Fnac.

REINO UNIDO



Ficción:



1.- "Normal People" - Sally Rooney (Faber).



2.- "Tombland" - CJ Sansom (Mantle).



3.- "Fire and Blood" - George RR Martin (HarperCollins).



4.- "Past Tense" - Lee Child (Bantam Press).







No ficción



1.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking).



2.- "Brief Answers to the Big Questions" - Stephen Hawking (J Murray).



3.- "Listening to the Animals" - Noel Fitzpatrick (Trapeze).



4.- "The Story of Brexit" - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph).



Fuente: The Sunday Times.