Mejores apps para ver películas online en tu celular

Los smartphones han cambiado nuestras vidas, ya que estos teléfonos tiene muchas ventajas a pesar que son pequeños y uno de ellos es el uso de las aplicaciones que pueden resolvernos los problemas que se presentan en el día a día o satisfacer algunas actividades como ver películas .



Esta practica se ha vuelto muy común entre los usuarios, ya que este es el mejor medio de entretenimiento mientras vas camino al trabajo, la universidad o si sales de viaje.



Para que le saques provecho a tu Android o iOS. hoy te vamos a presentar una lista de la mejores aplicaciones para ver películas online desde tu celular y puedas disfrutar lo mejor del séptimo arte.

Las mejores apps para ver películas en tu celular



1. Amazon Prime Video



2. Netflix



3. HBO GO



4. Fox Premium



5. DirecTV



6. Blim



7. Hulu



8. Crunchyroll



9. Viki



10. Dramafever

1. AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video Amazon Prime Video

Esta aplicación creada por la ya conocida empresa Amazon es una excelente opción para ver películas y series desde el móvil de manera offline, siendo compatible con Smartphone Android e iOS, y cuenta con una herramienta especial para los SmartTV pertenecientes a Samsung y LG. Posee un catálogo bastante extenso, con contenido muy variado con clásicos de décadas pasadas a otras más actuales y contemporáneas.



Para quienes sean miembros de Amazon Premiun el uso de la aplicación y la web resulta completamente gratis y los que no, pueden acceder a todo el contenido que ofrece esta aplicación utilizando la versión prueba que es gratis por siete días.

2. NETFLIX

Netflix Netflix

Esta es la aplicación reina para ver series y películas online. Netflix, cuenta con un gran catálogo de contenido propio y exclusivo, además, tiene una gran variedad en series, películas y documentales. Te permite usarlo tanto desde un Smartphone, como del ordenador, creando un usuario al que puedes identificar con divertidas imágenes relacionadas a tu contenido preferido.



Desde su masificación, Netflix ofrece libremente el primer mes de su servicio para ver películas gratis en español. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma para ver series y películas.



3. HBO GO

HBO GO HBO GO

HBO cuenta con más de 2500 títulos entre ellos Game of Thrones y Westworld. Puedes disfrutar y cada una de estas producciones de forma segura y legal a través de la aplicación que es compatible con los sistemas Android e iOS.



Al igual que Netflix o cualquier otro servicio de streaming por Internet, HBO GO te permite suscribirte completamente gratis y disfrutar el contenido que tienen por un mes sin ningún compromiso. Para ello, deberás utilizar tu cuenta de Google Play o App Store para ingresar.



Antes de que se cumplan los 30 días, lo único que tienes que hacer es cancelar tu suscripción y no te cobrarán el siguiente mes. ¡OJO! Para este truco necesitarás tener vinculada una tarjeta de crédito o débito a la tienda virtual de tu dispositivo, si no no podrás realizar este truco.



4. Fox Premium

Fox Premium Fox Premium

Fox Premium es un servicio de video bajo demanda que cuenta en su programación con películas de estreno y clásicas, series exclusivas, eventos deportivos y en vivo, como boxeo y WWE.



Los contenidos están organizados en siete canales de TV: Series, Action, Comedy, Cinema, Classics, Movies y Family. Además, puede disfrutar los contenidos de Fox Premium cuando quiera y donde quiera a través de la app.

5. DirecTv

DirecTv DirecTv

Si quieres disfrutar de la mejor televisión por satélite puedes optar por este servicio, ya que cuenta con canales exclusivos de deportes, además, películas y series recién estrenadas. También programas estadounidenses como The Today Show, The Ellen DeGeneres Show y The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

6. Blim

Blim Blim

Blim es un servicio de suscripción ofrecido en línea de streaming de series y es administrada por la empresa mexicana Televisa. La plataforma se encuentra en 15 países, el Perú entre ellos. Puedes acceder a prueba por 30 días, solo necesitas una tarjeta de crédito, pero antes de que se cumpla con el tiempo puedes cancelar la suscripción y no se te cobrará ni un sol.

7. Hulu

Hulu Hulu

Hulu es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda propiedad de Hulu LLC, Disney-ABC, Fox Entertainment, NBCUniversal y Turner Broadcasting System. Está orientado principalmente a las series y programas de entretenimiento como realities, talk shows o concursos, pero también incluye películas y documentales. Esta plataforma solo está disponible en Estados Unidos.

8. Crunchyroll

Crunchyroll Crunchyroll

Crunchyroll es el mayor referente del anime y el manga, tiene más de 40 millones de usuarios registrados y más de un milón de suscriptores. Su catálogo de anime que incluye Naruto Shippuden, Attack on Titan y Dragon Ball Super, eventos como Crunchyroll Expo, Anime Awards, Crunchyroll News, y pueden adquirir material relacionado en online store.

9. Viki

Viki Viki

Viki cuenta con traducciones a diferentes idiomas, empezando por inglés y español. En esta web podrás encontrar dramas y películas, además, puedes descargar la aplicación a tu teléfono y tableta. El principal inconveniente es el tiempo que tarda en cargar cada video.

10. Dramafever

Dramafever Dramafever

DramaFever es una de las mejores páginas para ver doramas, pero no solo encontrarás dramas japoneses sino asiáticos en general. Para publicar el episodio traducido al inglés y español normalmente tardan entre 24 y 36 horas después de la transmisión original.



Si bien acceder a este servicio es gratis, puedes pagar alrededor de 8 dólares al mes, para ver contenido exclusivo.