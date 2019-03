Michelle Obama y sus memorias resisten en las listas de libros más vendidos

En una semana en la que ningún autor de ficción destaca sobre los demás, solo hay un nombre que se repite, en los listados de más vendidos de no ficción.



Es el de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que con sus memorias, "Becoming", sigue entre los más vendidos de Alemania, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido.

ALEMANIA

Ficción:



1.- "Kaffee und Zigareten" - Ferdinand von Schirach (Luchterhand).



2.- "Die ewigen Toten" - Simon Beckett (Wunderlich).



3.- "Das Reich der sieben Höfe. Frost und Mondlicht" - Sarah J. Maas (dtv).



4.- "Der Bücherdrache" - Walter Moers (Penguin).

No ficción:



1.- "Der Ernährungskompass" - Bas Kast (C.Bertelsmann).



2.- "Fische, die auf Bäume klettern" - Sebastian Fitzek (Droemer).



3.- "Becoming" - Michelle Obama (Goldmann).



4.- "Kurze Antoworten auf grossen Fragen" - Stephen Hawking (Klett-Cotta).



Fuente: revista Der Spiegel.

ARGENTINA

Ficción:



1.- "Prohibido morir aquí" - Elizabeth Taylor (La Bestia).



2.- "La voz ausente" - Gabriel Rolón (Emece).



3.- "Serotonina" - Michel Houellebecq (Anagrama).



4.- "Días sin ti" - Elvira Sastre (Seix Barral).

No ficción:



1.- "Recuerdos que mienten un poco" - Indio Solari (Sudamericana).



2.- "¿Que es el peronismo?" - Alejandro Grimson (Siglo XXI Editores).



3.- "Dios y la patria se lo demanden" - Juan B. Yofre (Sudamericana).



4.- "La filosofía en once frases" - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidos).



Fuente: Tematika.com.

Brasil

Ficción:



1.- "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente: 1" - Igor Pires y Gabriela Barreira (Globo Alt).



2.- "Textos cruéis demais para serem lidos rapidamente -Onde dorme o amor" - Igor Pires, Gabriela Barreira, Leticia Nazareth y Malu Moreira (Globo Alt).



3.- "O Conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco).



4.- "A Revolução dos Bichos" - George Orwell (Companhia das Letras).

No ficción:



1.- "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM).



2.- "Minha História" - Michelle Obama (Objetiva).



3.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller).



4.- "Da Favela Para o Mundo" - Edu Lyra (Buzz).



Fuente: Revista Veja.

Colombia

Ficción:



1.- "Dos espías en Caracas" - Moisés Naim (Penguin Random House).



2.- "La villa de las telas" - Anne Jacobs (Siglo del hombre editores).



3.- "Los Médici" - Matteo Strukul (Penguin Random House).



4.- "Cómo perderlo todo" - Ricardo Silva Romero (Penguin Random House).



No ficción:



1.- "1989" - María Samper (Planeta).



2.- "La batalla por la paz" - Juan Manuel Santos (Planeta).



3.- "Mi historia" - Michelle Obama (Penguin Random House).



4.- "Revelaciones al final de una guerra" - Humberto de la Calle (Penguin Random House).



Fuente: Librería Nacional.

España

Ficción:



1.- "El mundo es un gato jugando con Australia" - Rayden David Martínez (Planeta).



2.- "Todo lo que sucedió con Miranda Huff" - Javier Castillo (Suma).



3.- "El viento me lleva" - Ismael Serrano (Grijalbo).



4.- "El puzzle de cristal" - Blue Jeans (Planeta).

No ficción:



1.- "Una historia de España" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara).



2.- "Los campos de concentración de Franco" - Carlos Hernández de Miguel (Ediciones B).



3.- "Come comida real" - Carlos Ríos (Paidos Ibérica).



4.- "Iki" - Maria Turiel (Nube de tinta).



Fuente: Casa del Libro.

Estados Unidos

Ficción:



1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putman's Sons).



2.- "Thick" - Alexa Riley (Kindle Unlimited).



3.- "Run Away" - Harlan Coben (Grand Central Publishing).



4.- "A Curve In The Road" - Julianne Maclean (Lake Union Publishing).

No ficción:



1.- "The Right Side of History" - Ben Shapiro (Broadside E-books).



2.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown).



3.- "Educated" - Tara Westover (Random House).



4.- "Girl, Stop Apologizing" - Rachel Hollis (HarperCollins Leadership).



Fuente: Amazon.

Francia

Ficción:



1.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Lgf).



2.- "Les gratitudes" - Delphine de Vigan (Lattès).



3.- "Au petit bonheur la chance" - Aurélie Valognes (Lgf).



4.- "Sang famille" - Michel Bussi (Pocket).



No ficción:



1.- "Crépuscule; chroniques d'un effondrement" - Juan Branco (Au Diable Vauvert).



2.- "Vital!" - Frédéric Saldmann (Albin Michel).



3.- "J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu" - Philippe de Villiers (Fayard).



4.- "Sodoma" - Frédéric Martel (Robert Laffont).



Fuente: Edistat.

Italia

Ficción:



1.- "La versione di Fenoglio" - Gianrico Carofiglio (Einaudi).



2.- "L'isola dell'abbandono" - Chiara Gamberale (Feltrinelli).



3.- "After" - Anna Todd (Sperling & Kupfer).



4.- "Conversazione su Tiresia" - Andrea Camilleri (Sellerio).

No ficción:



1.- "Mantieni il bacio. Lezioni brevi sull'amore" - Massimo Recalcati (Feltrinelli).



2.- "La via della leggerezza. Perdere peso nel corpo e nell'anima" - Franco Berrino y Daniel Lumera (Mondadori).



3.- "La nazione delle piante" - Stefano Mancuso (Laterza).



4.- "Un'altra strada" - Matteo Renzi (Marsilio nodi).



Fuente: La Feltrinelli.

MÈXICO

Ficción:



1.- "Jaque al psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B).



2.- "Pedro Páramo" - Juan Rulfo (Editorial RM).



3.- "El principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emecé).



4.- "La insoportable levedad del ser" - Milan Kundera (Tusquets).

No ficción:



1.- "Nocturno de la democracia mexicana" - Héctor Aguilar Camín (Debate).



2.- "El hombre en busca de sentido" - Viktor E. Frankl (Herder).



3.- "Los cuatro acuerdos" - Miguel Ruiz (Urano).



4.- "Pemex RIP" - Ana Lilia Pérez (Grijalbo).



Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:



1.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).



2.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença).



3.- "A Mulher que Correu Atrás do Vento" - João Tordo (Companhia das Letras).



4.- "A Morte do Comendador - Livro 2" - Haruki Murakami (Casa das Letras).



No ficción:



1.- "Portugal e o Segredo de Colombo" - Manuel da Silva Rosa (Alma dos Livros).



2.- "No Armário do Vaticano" - Frédéric Martel (Sextante Editora).



3.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego).



4.- "Nova Gramática do Latim" - Frederico Lourenço (Quetzal Editores).



Fuente: Librería Bertrand



REINO UNIDO

Ficción:



1.- "18th Abduction" - James Patterson (Century).



2.- "The Newcomer" - Fern Britton (HarperCollins).



3.- "A Maiden's Voyage" - Rosie Goodwin (Zaffre).



4.- "Silent Night" - Danielle Steel (Macmillan).





No ficción:



1.- "The Book You Wish Your Parents Had Read" - Philippa Perry (Penguin Life).



2.- "Becoming" - Michelle Obama (Viking).



3.- "Invisible Women" - Caroline Criado Perez (Chatto).



4.- "War Doctor" - David Nott (Picador).



Fuente: "The Sunday Times".

Fuente: EFE