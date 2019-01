Estas 10 canciones cumplen 20 años en 2019

¿Qué tienen en común las canciones 'Genie In The Bottle' y 'Corazón espinado'? La respuesta a esta interrogante se relaciona con el tiempo. Ambos temas, éxitos que de seguro varios 'treintañeros' en la audiencia recordarán, fueron estrenados en 1999. Este año, que acaba de empezar hace unos días, las piezas cumplirán dos décadas.

Así como estas canciones existen muchas otras. Algunas de ellas fueron 'hits' que ocuparon los primeros lugares en los ránquines mundiales por no pocas semanas. En esta nota se hará mención a las que más gustaron por aquí.

Como primer lugar tenemos ‘Livin’ la vida loca' del conocido Ricky Martin. Dicha pieza fue escuchada en una infinidad de fiestas en nuestro país, al igual que 'Atrapados en la red' de Tam Tam Go y 'Bailamos' de Enrique Iglesias.

EN INGLÉS

Varios temas de pop en inglés también se hicieron populares en 1999 como 'Genie In The Bottle' de Cristina Aguilera, 'I Want It That Way' de Backstreet Boys, 'Canned Heat' de Jamiroquai y el pegajoso 'Mambo No 5' de Lou Bega.

Por el lado del rock, canciones como 'Promises' de The Cranberries, 'Maria' de Blondie y 'Corazón espinado' de Santana y Maná se volvieron muy queridas hace 20 años. Es más, estas piezas todavía siguen sonando en radios locales.