Es imposible para los Premios Oscar darle la respectiva importancia que se merece cada película en un solo año, en especial para las que no tienen una gran campaña de publicidad que haya logrado captar la atención de los votantes. Puede sonar algo injusto pero es una realidad.

Si bien muchas películas no cuentan con los fondos necesarios para hacer estallar su popularidad, eso no significa que no merezcan ser vistas. El pasado año ha estado lleno de grandes producciones que han sabido calar hasta lo más profundo de nuestro ser, prueba de ello son las risas, llantos y momentos de reflexión que han generado en nosotros.

Este domingo 9 de febrero se celebra la ceremonia de premiación y es una realidad que no escucharas estos nombres en la entrega. Por eso te presentamos una lista de 10 películas que no obtuvieron ninguna nominación al Oscar pero que igual merecen la pena.

Apolo 11

La calidad de las imágenes es impresionante. ‘Apolo 11’ está dirigida por Todd Douglas Miller y a través de sus esplendorosas tomas vuelven a contar la historia de la misión más célebre de la NASA, donde los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se alistan en un viaje histórico a la Luna. Utilizando material nunca antes visto, la película promete hacer sentir al espectador como uno más en la misión.

Atlantics

‘Atlantics’ cuenta la historia de Ada, una niña senegalesa que vive en una aldea de bajos recursos y que ha sido explotada por un pudiente desarrollador. En ese trabajo conoce a Soulemaine, un adolescente de quien se enamora perdidamente pero no puede corresponderle del todo, pues ha sido prometida a un hombre adinerado que ha pagado para concretar su pronto matrimonio con ella.

The farewell

Billi, una joven que vive en la ciudad de Nueva York después de haber emigrado junto a sus padres de China cuando tenía 6 años, se ve envuelta en un dilema cuando se entera que su abuela padece cáncer terminal. El drama familiar inicia cuando todos viajan a China para estar con ella pero no lo dicen sobre su diagnóstico, por lo que inventan un matrimonio que justifique la masiva asistencia de la familia al país asiático. El resultado es una historia excepcional, silenciosa, devastadora y profundamente personal.

Una vida oculta

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y basada en una historia real, esta película cuenta la vida de Franz Jägerstätter, un granjero que se negó a juramentar lealtad a Hitler y ese acto le costó tu tranquilidad familiar. Desde ese día su hogar se vio destrozado por un régimen brutal que exigía fidelidad total y terminó siendo rechazado por su comunidad, quienes no descansaron hasta verlo acabado.

Honey Boy

Shia LaBeouf escribió el guión basado en su propia vida y su relación con su padre, en una cinta que se realiza en dos pistas paralelas. En una se ve al personaje de Otis, un joven de 22 años que hace de Shia, asistiendo a rehabilitación después de tener un altercado con la policía y ser diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. En otro escenario, un Otis de 12 años se luce como un actor infantil exitoso con un ingreso mensual estable que le permite pagarle a su padre, quien trabaja como su acompañante. Shia encarna a James, el padre adicto de Otis que es algo volátil y abusivo, pero que en el fondo se preocupa por su hijo.

Midsommar

Cuatro estudiantes estadounidense de posgrado acompañan a su amigo sueco a casa para las celebraciones de verano y sin darse cuenta se encuentran sumergidos en estremecedores rituales paganos. ‘Midsommar’ se centra en como los humanos se esfuerzan por darle sentido a los cambios de la vida. Es una película de terror que nos recuerda que no hay nada más tenebroso en el planeta que la existencia misma.

Peterloo

Basada en la Masacre de Peterloo de 1819, en la que la caballería británica atacó a una gran multitud de civiles en Manchester que se habían reunido para pedir representación parlamentaria. La película se enfoca en la planificación de las personas para expresar su resistencia al gobierno. Su fin no es solo recrear un momento histórico, sino manifestarse sobre la política moderna y la difícil situación del populismo 200 años después de la masacre.

Retrato de una mujer en llamas

En ‘Retrato de una dama en llamas', Céline Sciamma cuenta la historia de una joven pintora cerca del final del siglo XVIII, quien es contratada para hacer un retrato de una joven llamada Marianne, a quien su madre está obligando a casarse. Ambas mujeres se hacen cercanas, y cuando la madre de Marianne se va de casa por un tiempo, el deseo cobra vida. La historia no es solo de un romance, sino una mirada sobre los deseos y emociones desde una perspectiva femenina.

The Souvenir

‘The Souvenir’ trata sobre un romance juvenil que se torna amargo y se expone como una cascada de recuerdos. Es un juego de escenas y desenfoques que le dan varias dimensiones a la cinta, que cuenta una versión semi-ficcionalizada de las propias experiencias de la directora, Joanna Hogg, en la escuela de cine.

Uncut Gems

Adam Sandler interpreta a Howard Ratner, un comerciante de joyas de Nueva York que está constantemente buscando el próximo gran negocio. Todo inicia cuando le presta un ópalo al jugador de los Celtics, Kevin Garnett, para tener buena suerte antes de un juego y continua empeñando sus joyas para apostar por el resultado. La historia esta basada en las historias del padre de los directores Josh y Benny Safdie. No podrás evitar alentar a Howard, mientras quieres hacerlo entrar en sentido.

VIDEO RECOMENDADO

Oscar 2020: Conoce l as 11 nominaciones de “Joker” (09/02/20)

TE PUEDE INTERESAR

VER MÁS VIDEOS

Oscars 2020: Brad Pitt saca a la luz el oficio del doble de acción y busca más reconocimiento 09/02/

Óscar 2020: ¿cuáles son los favoritos en cada categoría? (09/02/2020)

'1917': ¿Cómo se realizó la película favorita a llevarse el Óscar 2020? (09/02/2020)