Películas de terror 2019: fecha de estreno y sinopsis de las cintas más esperadas del próximo año

Estamos a más de un mes de despedir este 2018 y aún faltan algunos estrenos por llegar, pero la mejor noticia es que el 2019 vendrá recargado de espectaculares producciones, así como el remake de las grandes obras maestras de Stephen King o el retorno de Quentin Tarantino con una película de un asesino serial. Este nuevo año será uno de los mejores para los amantes del cine de terror, ya que se han presentado muchos nombres de las próximas películas que se estrenarán en países como Estados Unidos (USA), Perú, México, España, Colombia, Argentina y demás naciones.

Por ello te presentaremos una lista con las películas de terror que se estrenarán durante el 2019 y sin duda marcará un antes y después en este género cinematográfico.

1. Sale de Escape (Escape Room)



2. El prodigio (The Prodigy)



3. Feliz día de tu muerte 2 (Happy Death Day 2u)



4. Cementerio de Mascotas (Pet Sematary)



5. La maldición de la llorona (The Curse of La Llorona)



6. El grito (The Grudge)



7. Terror a 47 metros: Nuevo capítulo (47 Meters Down: The Next Chapter)



8. El Conjuro 3 (The Conjuring 3)



9. Annabelle 3



10. Once Upon a Time in Hollywood



11. Eso 2 (It: Chapter Two)



12. Gemini Man



13. El Cuervo (The Crow)



A continuación, los detalles más relevantes de las principales películas de terror que llegan en el 2019.

1. SALA DE ESCAPE

Sinopsis: Kristen (Taylor Russell) quiere celebrar su 30 cumpleaños de una forma especial y decide invitar a su novio, Tyler, y a sus cuatro amigos a una Escape Room, un juego que consiste en intentar escapar de una habitación resolviendo pruebas y acertijos en una hora.



Lo que parecía algo divertido y diferente se convierte en una pesadilla para el grupo de amigos al percatarse que, poco a poco, las pruebas se complican de tal forma que se convierte en un juego mortal, en el que la habitación reclama una nueva víctima cada vez. Ahora ya no están jugando a un simple pasatiempo, están jugándose la vida.



Fecha de estreno de Sala de escape

​

- Fecha de estreno en Estados Unidos: 4 de enero



- Fecha de estreno Perú: 4 de enero



- Fecha de estreno en España: 15 de marzo



2. EL PRODIGO

Sinopsis: La película sigue a Sarah (Taylor Schilling), una madre que teme que el comportamiento perturbador de su joven hijo Miles (Jackson Robert Scott) indique que una fuerza maligna, posiblemente sobrenatural, lo ha poseído. Al temer por la seguridad de su familia, Sarah debe lidiar con su instinto maternal de amar y proteger a Miles, a la vez de investigar qué o quién está causando su oscuro giro. Se verá entonces obligada a buscar respuestas en el pasado, cruzando una borrosa línea entre percepción y realidad.

Fecha de estreno de El prodigo

​

- Fecha de estreno Estados Unidos: 8 de febrero



- Fecha de estreno Perú: 8 de febrero



- Fecha de estreno Colombia: 8 de febrero

3. FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

Sinopsis: En esta ocasión, la valerosa Tree (Rothe) descubrirá que morir una y otra vez fue sorprendentemente más fácil que los peligros que se avecinan.

Fecha de estreno de Feliz día de tu muerte 2



Fecha de estreno en Estados Unidos: 14 de febrero



Fecha de estreno en Perú: 14 de febrero



Fecha de estreno México: 14 de febrero

4. CEMENTERIO DE MASCOTAS

Sinopsis: Está basada en la novela de Stephen King de 1983. La historia se centra en una familia que se muda a una casa ubicada junto a un cementerio indio. El lugar está lleno de poderes que transforman a la gente para bien o para mal. En el proyecto están Kevin Kolsch y Dennis Widmyer, quienes hicieron varios episodios de la serie de TV Scream.

Fecha de estreno de Cementerio de Mascotas



- Fecha de estreno de Cementerio de Mascotas en Estados Unidos: 4 de abril



- Fecha de estreno de Cementerio de Mascotas Perú: 4 de abril



- Fecha de estreno de Cementerio de Mascotas en España: 19 de abril

5. LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

Sinopsis: Cuenta la historia de una mujer que ha perdido a sus hijos y acosará a una trabajadora social y a su familia, a través de sucesos sobrenaturales.



La Llorona. La mujer que llora. Una aparición terrorífica, encerrada entre el Cielo y el Infierno, atrapada en un terrible destino sellado por su propia mano. La mera mención de su nombre ha despertado el terror alrededor del mundo durante generaciones.

Fecha de estreno de La maldición de la Llorona



- Fecha de estreno de La maldición de la Llorona en Estados Unidos: 19 de abril



- Fecha de estreno de La maldición de la Llorona en México: 19 de abril



- Fecha de estreno de La maldición de la Llorona en Perú: 19 de abril

6. EL GRITO

Sinopsis. La película nos introducirá en la historia de una casa abandonada donde un fantasma atormentado castiga a todos los que entran con una dolorosa muerte. Será la primera película dentro de la franquicia que no cuente con la participación de Takashi Shimizu, que se encargó de la dirección de las entregas anteriores, incluidos dos remakes americanos.

Fecha de estreno de El grito



Fecha de estreno El grito en Estados Unidos: 21 de junio



Fecha de estreno El grito en Perú: 21 de junio

7. TERROR A 47 METROS: NUEVO CAPÍTULO

Cinco mochileros, buceando en una ciudad submarina en ruinas, aprenden rápidamente que no están solos en las cuevas sumergidas, ya que serán amenazados por tiburones salvajes.

Fecha de estreno de Terror a 47 metros: Nuevo capítulo



- Fecha de estreno de Terror a 47 metros en Estados Unidos: 28 de junio



- Fecha de estreno de Terror a 47 metros en Perú: 28 de junio



- Fecha de estreno de Terror a 47 metros en Colombia: 28 de junio

8. EL CONJURO 3

Sinopsis: Por el momento los detalles de la nueva trama se mantienen en secreto, aunque Safran ya declaró anteriormente que romperán ese patrón de las primeras entregas en las que una posesión sobrenatural se cierne sobre un hogar poniendo a su familia en peligro.

Fecha de estreno El Conjuro 3



- Fecha de estreno El Conjuro 3 en Estados Unidos: 3 de julio



-Fecha de estreno El Conjuro 3 en Perú: 3 de julio



- Fecha de estreno El Conjuro 3 en Colombia: 3 de julio

9. Annabelle 3

Sinopsis: La película contará como personaje principal con Judy Warren (interpretada por Mckenna Grace), hija de los investigadores de fenómenos paranormales (los Warren) que será atacada junto con su prima/niñera adolescente y la amiga de su prima por la malvada muñeca después de traerla a casa.

Fecha de estreno de Annabelle 3



- Fecha de estreno de Annabelle 3 en Estados Unidos: 3 de julio



- Fecha de estreno de Annabelle 3 en Perú: 3 de julio



- Fecha de estreno de Annabelle 3 en España: 3 de julio

10. ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

Sinopsis: Un actor de televisión descolorido y su doble se embarcan en una odisea para hacerse un nombre en la industria del cine durante el reinado de terror de Helter Skelter en 1969 en Los Ángeles.



Hasta el momento se tienen confirmadas las participaciones de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Michael Madsen, Kurt Rusell, Burt Reynolds y Tim Roth, además se sabe que Quentin Tarantino estará a cargo de la producción.

Fecha de estreno de Once Upon a Time in Hollywood



-Fecha de estreno de Once Upon a Time in Hollywood en Estados Unidos: 26 de julio



- Fecha de estreno de Once Upon a Time in Hollywood en Perú: 26 de julio



- Fecha de estreno de Once Upon a Time in Hollywood en Colombia: 26 de julio

11. ESO 2

Sinopsis: 27 años después, el Club de Perdedores ha crecido y se ha mudado, hasta que una devastadora llamada telefónica los regresa.

Fecha de estreno de Eso 2



- Fecha de estreno de Eso 2 en Estados Unidos: 6 de setiembre



- Fecha de estreno de Eso 2 en Perú: 6 de setiembre



- Fecha de estreno de Eso 2 en México: 6 de setiembre

12. HOMBRE DE GÉMINIS

Sinopsis: Un asesino a sueldo en la colina se enfrenta a un clon más joven de sí mismo. Tendrá como a protagonista a Will Smith.

Fecha de estreno de Hombre de Géminis



- Fecha de estreno de Hombre de Géminis en Estados Unidos: 4 de octubre



- Fecha de estreno de Hombre de Géminis en Perú: 4 de octubre



- Fecha de estreno de Hombre de Géminis en Colombia: 4 de octubre

13. EL CUERVO

Sinopsis: Jason Momoa sustituye a la dinastía Lee en este remake de la película de culto que en 1994 protagonizó el fallecido Brandon Lee. Supuestamente, esta nueva versión está muy apegada a la novela gráfica de James O’Barr, sobre un músico, Eric Draven, quien es asesinado (junto con su novia) por un grupo de maleantes. Sin embargo, no todo está perdido para Draven, pues lo resucita un cuervo. Entonces usará esta segunda oportunidad para vengar la muerte de su chica.

Fecha de estreno para El Cuervo: Aún no esta programada, pero podría ser a fines del 2019.

¿Cuál de los estrenos 2019 esperas con ansias? Si quieres ver que otras cintas llegarán a la pantalla grande el año que sigue revisa la galería de arriba.