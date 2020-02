San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchos enamorado tienen la costumbre de realizar maratones de películas románticas como parte de las celebraciones ene este Día del Amor. Para esta fecha especial, Netflix se convierten en la mejor alternativa para las parejas, ya que podrás encontrar todo tipo de historias relacionadas al amor.

En su catálogo existen películas que son comedias románticas que te harán reír a carcajadas y celebrar el amor y otras cintas que te pueden dejar con el corazón roto.

Aquí te dejamos una larga lista de 20 películas que podrás disfrutar en esta San Valentín al lado del amor de tu vida o sola.

1. A TODOS LOS CHICOS: P.D. TODAVÍA TE QUIERO

Después del éxito de A todos los chicos de los que que enamoré (2018), continúa en A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero la historia de amor de Lara Jean Covey y Peter Kavinsky. Ahora ya son pareja oficial, no una que pretende serlo delante de los demás. Todo es nuevo para Lara Jean: el primer beso con Peter, la primera cita oficial, el primer San Valentín... Sus familiares y amigos están ahí para apoyarla, pero todo se complica cuando aparece John Ambrose, otro de los destinatarios de sus antiguas cartas de amor. Y es entonces cuando Lara Jean ha de responder a una complicada pregunta: ¿Puede estar enamorada de dos chicos a la vez?

2. 10 COSAS QUE ODIO DE TI

10 Cosas que odio de ti es una reinterpretación de uno de los clásicos de Shakespeare, La fierecilla domada, pero sitúa la historia en una secundaria estadounidense.

Las hermanas Stratford son dos chicas muy distintas. Bianca es la hermana popular a la que no dejan salir con chicos. Por otro lado, Kat es arisca y no le interesan las citas.

Es así como Cameron es el chico nuevo que se enamora de Bianca, pero para poder salir con ella debe de lograr que Kat salga con alguien, por lo cual contrata a Patrick Verona, el chico rudo de la secundaria, quien deberá de enamorar a la mayor de las hermanas Stratford.

3. AMOR EN OBRAS

Amor en obras te adentrarás en la vida de Gabriela, una chica de San Francisco que, después de perder tanto su trabajo como su novio, decide participar en un sorteo para ganar un hotel rural que pueda ayudarle a cambiar de aires. ¡Pero este se encuentra en Nueva Zelanda! Cuando resulta vencedora y tras un largo viaje de 13 horas y tres autobuses distintos, la protagonista se enfrenta a una dura realidad: el supuesto bonito edificio es una construcción en ruinas que necesita una reforma urgente. Poco a poco, Gabriela se va adaptando a su nueva vida y hasta empieza a enamorarse del apuesto y soltero Jake, el ingeniero de la zona que se ofrece a ayudarla.

4. ALGUIEN ESPECIAL

En Alguien especial, Jenny Young es una periodista musical que, tras una inesperada ruptura sentimental y justo antes de mudarse a San Francisco para empezar a trabajar para Rolling Stone, vive una última noche loca en Nueva York en compañía de Blair y Erin , sus dos mejores amigas.

5. LA CITA PERFECTA

Aunque su padre quiere que vaya a Connecticut para estar más cerca de casa, Brooks Rattigan sueña con ir a la prestigiosa Yale, con salir con la chica más popular y con conducir el coche más rápido. Sólo hay un problema: el dinero que le da su humilde trabajo en un establecimiento de bocadillos no es suficiente. Por eso, después de hacerse pasar por el novio de la pudiente Celia Lieberman en una cita, inventa una app con la ayuda de su amigo Murph. Describe la cita perfecta y Brooks acudirá de vaquero, como un experto en arte, etc.

6. GHOST

Mezcla de romance, thriller, drama y humor, es una infaltable en las listas de películas románticas y está desde el año pasado en el catálogo de Netflix.

Ganadora al Oscar como Mejor Guión Original y con las actuaciones de Demi Moore, Patrick Swayze y Whoopi Goldberg, es de esas cintas que sacan lágrimas.

Sam Wheat y Molly Jensen era una pareja feliz de Nueva York, hasta que un día un asaltante mata al hombre. Pero queda como un espíritu que se da cuenta de que su asesinato oculta un misterio.

Oda es una médium que lo ayuda a resolver este misterio y a comunicarse con Molly tal vez por última vez.

7. LA PRIMERA VEZ QUE NOS VIMOS

La primera vez que nos vimos sigue los pasos de Noah Ashby, un joven que, una noche cualquiera, durante una fiesta de Halloween, cree haber encontrado a la chica perfecta en Avery Martin. Pero tres años después se encuentra en la celebración del futuro matrimonio entre esta y el perfecto Ethan . Triste y borracho, acaba en el piano bar donde trabaja y se mete en el fotomatón en el que él y Avery compartieron un momento años atrás. A la mañana siguiente descubre que ha viajado al pasado, justo al día en que se conocieron. ¿Se casará ahora con la mujer de sus sueños?

8. A MI ALTURA

Con 1.85 centímetros de altura y sólo 16 años, Jodi, la protagonista de A mi altura, es el hazmerreír de su escuela. Siempre se ha sentido incómoda por ello y, además, lo de sobrevivir en la escuela secundaria ya no es fácil de por sí. En comparación, su hermana Harper es casi perfecta y no pasa un día sin que alguno de sus compañeros se burle de ella por su estatura con frases como: “¿Qué tal por ahí arriba?”. Jodi decide echarle iniciativa y dejar de lado sus inseguridades cuando Stig, un estudiante extranjero de intercambio igualmente alto que ella, se presenta en el centro. La mala noticia es que la chica alta -¿O es algo mucho más que eso?- tendrá bastante competencia.

9. TODAS LAS PECAS DEL MUNDO

Ambientada a mediados de los 90, Todas las pecas del mundo tiene como protagonista a José Miguel, un chico bajito que se muda a Ciudad de México y que siente atracción por las chicas con pecas. En medio de la fiebre por la Copa del Mundo, José Miguel se enamora de Cristina Palazuelos, una de las jóvenes más populares del instituto. Sólo hay un problema: ella sale con Kenji Matarazzo. ¡Pero él tiene un plan! Organizar un equipo de fútbol para atraer su atención. Aunque puede que, en el proceso, también empiece a sentir algo por Liliana .

10. MODO AVIÓN

Ana es una chica brasileña que, desde que se despierta, vive enganchada al teléfono móvil. Es una poderosa y estilosa ‘influencer’ que publica una foto y está acostumbrada a tener mil ‘likes’ en tan sólo un minuto. Pero también tiene muchos accidentes de auto debido a su adicción. Sus padres intentan inculcarle que la vida va mucho más allá de ser viral, pero ella no hace caso. ¡Necesita pagar las facturas! Cuando rompe con su novio en directo y tiene un accidente más, su familia la envía a un lugar sin cobertura: la casa-taller de su abuelo. Sufrirá para adaptarse. ¿Pero y si fuera este cambio tan drástico justo lo que necesita para descubrirse y saber quién es?

11. CÓMO DESHACERTE DE TU JEFE

En Cómo deshacerte de tu jefe conocerás a Harper Moore y Charlie Young, dos ayudantes ejecutivos que trabajan en el mismo edificio y que, para tener vida, cruzan las agendas de sus jefes para que estos se enamoren. La de Harper es Kirsten Stevens, periodista y directora de un imperio ‘online’ deportivo, mientras que el de Charlie se llama Rick Otis, un profesional de capital riesgo obsesivo y con ataques de ira. Ambos adictos al trabajo. ¿Qué podría salir mal?

12. ¿NO ES ROMÁNTICO?

De pequeña, cuando vivía en Australia, Natalie soñaba con las grandes historias de amor que mostraban comedias románticas como Pretty Woman (1990). Pero su madre se encargó de destrozar su entusiasmo con la cruda realidad: las mujeres no consiguen finales felices en la vida real. Veinticinco años después, ahora como arquitecta en la ciudad de Nueva York, Natalie tiene baja autoestima y odia las comedias románticas porque, por mucho que lo intente, es más probable que le pidan un café a que le encarguen el diseño de un enorme rascacielos. Por si fuera poco, un día tiene un forcejeo con un atracador en el metro y se queda inconsciente al chocar con una viga. Cuando despierta, descubre que su vida se ha convertido en su peor pesadilla: una historia romántica.

13. NUESTRO ÚLTIMO VERANO

En Nuestro último verano, Griffin, Phoebe, Alec y Erin son cuatro jóvenes de Chicago que acaban de graduarse en el instituto. La universidad está a la vuelta de la esquina, razón por la que aprovechan la etapa estival para lidiar con sus sueños, relaciones e identidades. En definitiva, un camino lleno de conflictos y un verano que transformará sus vidas.

14. QUIZÁS PARA SIEMPRE

En Quizás para siempre, Sasha Tran y Marcus Kim han sido amigos desde que era niños y crecieron juntos puerta con puerta en San Francisco, donde ella aprendió todo lo que sabe de cocina de la madre coreanoamericana de él. Pero el tiempo les ha distanciado y, pasados 16 años, ella se ha convertido en una chef famosísima y él vive y trabaja con su padre, ahora viudo, y coquetea con la música con un grupo de amigos que tiene talento pero nada de éxito. Cuando ella rompe con su novio y visita la ciudad para supervisar la apertura de un nuevo restaurante, el destino les da una nueva oportunidad.

15. A TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORÉ

Basada en la novela homónima de Jenny Han, A todos los chicos de los que me enamoré tiene como protagonista a Lara Jean Covey, una chica que escribe cartas a aquellos chicos por los que siente una gran pasión... aunque nunca se las envía. En su lugar, las mete en una caja y las guarda en su armario. Al menos hasta que su hermana pequeña Kitty las manda a sus destinatarios, entre ellos el exnovio de su hermana, Josh y Peter Kavinsky , uno de los chicos más populares del instituto. Como Lara Jean no quiere enfrentarse a tener una conversación con Josh y Peter pretende darle celos a su ex Gen, ambos deciden fingir que son pareja y el tiempo hace su trabajo.

16. MI PRIMER BESO

Nacidos el mismo día a la misma hora en el mismo hospital de Los Ángeles, Elle Evans y Lee Flynn, protagonistas de Mi primer beso, han sido mejores amigos desde siempre. Y también han creado unas reglas para que su amistad no se vea amenazada, como no salir con familiares del otro, en especial con Noah, el hermano mayor de Lee. El único problema es que ella se siente atraída por él. Y nadie la ha besado nunca. ¿Será capaz de mantener el pacto o seguirá su corazón?

17. EL CABALLERO DE LA NAVIDAD

En El caballero de la Navidad junta a Brooke y a Sir Cole Christopher Frederick Lyons de Norwich (Whitehouse), una profesora de instituto que reside en el Ohio (EE.UU) actual y un hidalgo del siglo XIV que se transporta al presente por culpa de la magia medieval. ¿"Vivir felices y comer perdices"? Para Brooke, bastante escéptica con el amor, esto es sólo una fantasía. Pero todo cambia cuando Cole entra en su vida y ella lo atropella con su ‘corcel de acero’. El supuesto viajero no para de decir que es un caballero y ella piensa que es por culpa del accidente e intenta conseguir que recupere su memoria. Dos mundos. Un destino. ¿Lo controlarán?

18. LA TEORÍA DEL TODO

La historia de amor sobre uno de los astrofísicos más importante de la historia, Stephen Hawking, es también una de las mejores películas románticas que puedes ver.

Basada en las memorias de Jane Wilde, la primera esposa del científico, relata cómo se conoció la pareja y los enfrentamientos que debieron cruzar juntos por la enfermedad de Hawking.

19. MAMMA MIA!

Esta es una versión del musical de teatro del mismo nombre, una de las películas románticas favoritas de muchos y que, además, tiene la fantástica música de uno de los mejores grupos de la historia, ABBA.

Con un elenco de lujo, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård y Amanda Seyfried. La historia cuenta cómo Donna recibe la visita de tres amores pasados que buscan saber quién es el padre de su hija.

Todo esto empieza a revivir las tensiones románticas con estos hombres, mientras que su hija Sophie está en los preparativos de matrimonio.

20. ETERNO RESPLANDOR DE UNA MENTE SIN RECUERDOS

El gran Michel Gondry dirige esta historia sobre una pareja separada que se conoce en una estación de trenes.

Pese a ser muy distintos el uno del otro, ambos son ex novios y se separaron luego de un proceso de borrado de memoria.

Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood y Tom Wilkinson están en el elenco de esta, que para muchos, es una película de culto.

