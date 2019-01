Estas son las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Spotify es, qué duda cabe, una de las aplicaciones más usadas en el mundo. Millones de personas se conectan a la plataforma diariamente para oír sus temas favoritos mientras van al trabajo, estudian o esperan su turno para realizar algún trámite o gestión.

Esta acogida hace que Spotify sea una herramienta sumamente querida por la gente, la cual se encuentra ávida de las novedades que publican los medios. Ello pasa también con las listas de canciones más escuchadas.

La agencia AP recopiló la información del consumo de Spotify en Argentina, Chile, Colombia, España y México. ¡Revisa cada una de las listas, quizá esté tu canción favorita!

ARGENTINA



1.- 'Calma (remix)' - Farruko y Pedro Capó



2.- 'Adán y Eva' - Paulo Londra

3.- 'Leña para el carbón' - DJ Alex



4.- 'Sin culpa' – Duki con DrefQuila



5.- 'MÍA' - Bad Bunny con Drake

6.- 'Adictiva' - Daddy Yankee y Anuel AA



7.- 'Taki Taki' - DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B

8.- 'Reggaetón' - J Balvin



9.- 'Desconocidos' - Camilo, Manuel Turizo, Mau y Ricky



10.- 'Cuando te besé' - Becky G y Paulo Londra

CHILE



1.- 'Calma (remix)' – Farruko y Pedro Capó



2.- 'Amanece' - Anuel AA y Haze



3.- 'No te enamores' - Paloma Mami

4.- 'Adán y Eva' - Paulo Londra



5.- 'Not Steady' - Paloma Mami



6.- 'MÍA' - Bad Bunny con Drake

7.- 'Adictiva' - Daddy Yankee y Anuel AA



8.- 'Imposible' - Luis Fonsi y Ozuna



9.- 'Taki Taki' - DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B



10.- 'Cuando te besé' - Becky G y Paulo Londra

COLOMBIA



1.- 'Calma (remix)' - Pedro Capó y Farruko



2.- 'Adán y Eva' - Paulo Londra



3.- 'Desconocidos' - Camilo, Manuel Turizo, Mau y Ricky

4.- 'MÍA' - Bad Bunny con Drake



5.- 'Pa olvidarte' - ChocQuibTown



6.- '“Ella quiere beber (remix)' - Anuel AA y Romeo Santos

7.- 'Taki Taki' - DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B



8.- 'Te vi' - Piso 21 y Micro TDH

9.- 'Vaina loca' - Ozuna y Manuel Turizo



10.- 'Adictiva' - Daddy Yankee y Anuel AA

ESPAÑA



1.- 'Adán y Eva' - Paulo Londra



2.- 'Calma (remix)' - Pedro Capó y Farruko



3.- 'Ni bien ni mal' - Bad Bunny



4.- 'Adictiva' - Daddy Yankee y Anuel AA

5.- 'Amanece' - Anuel AA y Haze



6.- 'Baila baila baila' - Ozuna



7.- 'MALA' - 6ix9ine y Anuel AA

8.- 'MÍA' - Bad Bunny con Drake



9.- 'Ella quiere beber (remix)' - Anuel AA y Romeo Santos



10.- 'Imposible' - Luis Fonsi y Ozuna

MÉXICO



1.- 'Calma (remix)' - Pedro Capó y Farruko



2.- 'Adán y Eva' - Paulo Londra



3.- 'MÍA' - Bad Bunny con Drake

4.- 'Desconocidos' - Camilo, Manuel Turizo, Mau y Ricky



5.- 'Ella quiere beber (remix)' - Anuel AA y Romeo Santos



6.- 'Taki Taki' - DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B



7.- 'Baby Girl' - Mario Bautista y Lalo Ebratt

8.- 'Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)' - Post Malone y Swae Lee



9.- 'Amigos con derechos' - Reik y Maluma



10. - 'No te contaron mal' - Christian Nodal