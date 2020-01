Hace 39 años nació en Tennessee, Estados Unidos, un bebé que llegaría a convertirse en uno de los más exitosos exponentes del pop. Estamos hablando de Justin Timberlake , cantante que tiene un sitio especial en el corazón de los treintañeros que escucharon hasta el cansancio los temas de NSync.

Hay que mencionar que la carrera del artista no inició con la referida agrupación, cuyos dos primeros álbumes lograron vender más de 10 millones de copias solo en los Estados Unidos. Esta arrancó en los programas de televisión "Star Search" y "Mickey Mouse Club".

Justin Timberlake comenzó como solista con “Justified” (2002), disco que incluyó el poderoso tema “Cry Me a River”, el cual muchos vinculan con la ruptura de su relación con Britney Spears. Dicha pieza cosechó buenas críticas por parte de los especialistas, al igual que la pegajosa “Rock Your Body”.

Estas buenas apreciaciones también fueron obtenidas por otras canciones como “My Love” y “What Goes Around... Comes Around”, las que se encuentran incluidas en la lista de Spotify que hemos preparado por el onomástico de Justin Timberlake.

ESCÚCHALAS AQUÍ >>> https://open.spotify.com/playlist/5FgHUuMgwU34jxKFp0OPwy

“CRY ME A RIVER”

“ROCK YOUR BODY”

“MY LOVE”

“WHAT GOES AROUND... COMES AROUND”

“LOVESTONED”

“MIRRORS”

“TUNNEL VISION”

“SEXYBACK”

“SEÑORITA”

“NEVER AGAIN”

