Spotify | La gala de los Oscar 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina. Los días que tenemos que esperar para saber qué producciones y profesionales se llevan la codiciada estatuilla dorada son cada vez menos. Este lapso pone ansiosos a quienes son fanáticos del buen cine, del que deja huella en nuestra memoria por mucho tiempo.

Junto a ellos estarán los que aman los soundtracks de las películas, los cuales no son precisamente pocos. Dichas personas permanecerán pendientes el día de la premiación para conocer al ganador de la categoría “Mejor canción original”.

Si eres uno de ellos, te invitamos a que permanezcas en esta nota y así escuches la lista de Spotify que hemos preparado para la ocasión. En caso todavía no sepas cuáles son los temas en carrera, te invitamos a conocerlos, oírlos y, claro, quererlos.

Los participantes de este año son “(I’m Gonna) Love Me Again” (“Rocketman”), “Stand Up” (“Harriet”), “Into the Unknown” (“Frozen II”), “I Can’t Let You Throw Yourself Away” (“Toy Story 4”) y “I’m Standing With You” (“Breakthrough”).

ESCÚCHALOS TODOS AQUÍ >>https://open.spotify.com/playlist/1kNbRu8zlgZAVEAEifztc1

“(I’m Gonna) Love Me Again” - “Rocketman”

“Stand Up” - “Harriet”

“Into the Unknown” - “Frozen II”

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” - “Toy Story 4”

“I’m Standing With You” - “Breakthrough”

