Los premios The Worst reúnen lo peor del fútbol e incluyen a un chileno y un argentino La parodia de los premios FIFA The Best reúne a los profesionales que mayor decepción causaron durante la temporada futbolística anterior

- / - Esta galería muestra la peor alineación de la temporada de los premio The Worst, los anti The Best que este año tuvieron su segunda edición. (Foto: Agencias) - / - Jorge Sampaolo, director técnico. (Foto: Agencias) - / - Loris Karius, arquero. (Foto: Agencias) - / - Leonardo Bonucci, defensa. (Foto: Agencias) - / - Victor Lindelof, defensa. (Foto: Agencias) - / - Benedikt Höwedes, defensa. (Foto: Agencias) - / - Paulo Henrique Ganso, centrocampista. (Foto: Agencias) - / - Tiémoué Bakayoko, centrocampista. (Foto: Agencias) - / - Wesley Sneijder, centrocampista (Foto: Agencias) - / - Mezut Özil, centrocampista. (Foto: Agencias) - / - Kelechi Iheanacho, delantero. (Foto: Agencias) - / - Alexis Sánchez, delantero. (Foto: Agencias) - / - Luciano Vietto, delantero. (Foto: Agencias) - / - Este es el peor once según los premios The Worst. - / -