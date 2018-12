Instagram se ha convertido en apenas 8 años en la red social preferida por los cibernautas. Actualmente la aplicación para subir fotos y videos cuenta con más de 800 millones de usuarios activos alrededor del mundo. Celebridades como la cantante Selena Gomez, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo y el actor The Rock ocupan el Top 10 de cuentas con más followers. A continuación la lista con las 10 cuentas con más seguidores en Instagram:



10. Justin Bieber



El controvertido cantante de origen canadiense cuenta con más con 102 millones de seguidores en Instagram y 4367 publicaciones.



9. Taylor Swift



La cantante estadounidense tiene 111 millones de seguidores en Instagram y 222 publicaciones.



8. The Rock



El actor y ex luchador Dwayne Johnson, también conocido como The Rock tiene 3797 publicaciones y cuenta con 115 millones de seguidores.



7. Kylie Jenner



La empresaria, diseñadora y modelo de tan solo 21 años se sitúa por delante de su hermana, Kendall Jenner, y es la séptima persona con más seguidores. Tiene 115 millones de seguidores en Instagram.



6. Kim Kardashian



La socialité estadounidense cuenta con 117 millones de seguidores en Instagram. Ha compartido 4524 publicaciones y sigue a 117 personas.



5. Beyoncé



Tiene más de 117 millones de seguidores y fans en Instagram, haciéndola una de las celebridades más seguidas. La cantante ha subido 1661 publicaciones y todavía no sigue a nadie.



4. Ariana Grande



Hace poco sobrepasó a Beyoncé como una de las cantantes con mayor cantidad de seguidores en Instagram, sumando un total de 129 millones de seguidores. Ha publicado 3633 publicaciones y sigue a 1358 personas.



3. Cristiano Ronaldo



La cuenta de Instagram del astro del fútbol ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos meses, y lo sigue haciendo. Con más de 141 millones de seguidores es la tercera personalidad con más seguidores.



2. Selena Gomez



Es la cantante y celebridad con más seguidores en Instagram gracias a sus 143 millones de followers, los cuales han podido ver 1467 publicaciones hasta el momento. Selena Gomez sigue a 36 usuarios.



1. Instagram



Es la cuenta con más seguidores en la red social y con mucha diferencia con respecto al segundo puesto. Cuenta con 250 millones de seguidores y sigue a 204 usuarios.