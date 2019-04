Wrestlemania y 13 de las mejores luchas (más un bonus track) de la historia del evento máximo de WWE

► Se hace prueba de ADN y descubre que sus recién nacidos son de diferentes padres

Wrestlemania está a la vuelta de la esquina y el mundo de la lucha libre profesional se paraliza debido al importante evento que la World Wrestling Entertainment, mejor conocida en la actualidad por sus siglas WWE, organiza desde los últimos 35 años en importantes recintos deportivos de Estados Unidos que albergan a miles de espectadores y transmite en vivo y en directo para sus millones de fanáticos en los cinco continentes a través del modo pago por ver o que se encuentran suscritos a su novedosa plataforma de streaming.

Es por eso que hablar de Wrestlemania no es solo hablar de las imponentes puestas en escena, los bien elaborados espectáculos y las rutilantes celebridades que conformaron sus carteleras a lo largo de su historia, sino de las luchas que marcaron un antes y un después en el imaginario de sus seguidores, aquellos que todas las semanas asisten a las transmisiones en vivo de sus icónicos programas (que ya pasan de las dos décadas en el aire) o los sintonizan a través de las pantallas de sus televisores para ver a sus superestrellas favoritas.

Y no es para menos ya que el Wrestlemania de este año será uno muy especial al tener por primera vez una lucha femenina como evento principal: Ronda Rousey, campeona femenina de RAW, se enfrentará a Charlotte Flair, también campeona femenina de SmackDown, y Becky Lynch, ganadora de la batalla real femenina del Royal Rumble 2019 (otro de los importantes eventos de WWE junto a SummerSlam y Survivor Series), en una lucha en la que estarán los dos títulos en juego y la ganadora se llevará todo.

Otros datos curiosos a mencionar de Wrestlemania 2019 es que Ronda Rousey –invicta hasta el momento– llegará a su esperado combate como la campeona femenina con el reinado más largo en la historia de WWE (224 días y contando) y la irlandesa Becky Lynch será la primera persona nacida fuera de los Estados Unidos y Canadá en formar parte del estelar desde que el francés André El Gigante lo hiciera en la tercera edición celebrada en 1987.

A continuación, les presentamos un recuento de las 13 luchas más memorables de Wrestlemania de la era moderna de WWE (y un bonus track proveniente de la era de oro de la compañía) que los fanáticos de, como diría el querido comentarista ecuatoriano Hugo Savinovich, “los hombres por los aires, patadas voladoras y acción al ras de la lona” recuerdan con emoción y nostalgia.

Mick Foley vs. Edge / Lucha Violenta (WrestleMania 22)

Mick Foley, uno de los mayores exponentes de la lucha violenta, se enfrentó a la ‘Superestrella Categoría R’ y se robaron el show con un combate lleno de momentos épicos, entre los que destaca la lanza que el primero recibió del segundo desde el borde del ring a través de una mesa en llamas.

Lucha de Escaleras de Money in the Bank (WrestleMania 21)

En la edición de 2005 de Wrestlemania, el estreno del combate creado por Chris Jericho –del que no pudo formar parte– tuvo como ganador a Edge, quien se hizo acreedor de un maletín con un contrato que le permitiría enfrentar a un campeón de su elección en el lapso de un año.

The Undertaker vs. Brock Lesnar (WrestleMania 30)

El fin de una era. Contra todo pronóstico, la ‘Bestia Encarnada’ cortó la racha del ‘Enterrador’ de 21 victorias seguidas en Wrestlemania después de un extenuante combate de 25 minutos en el que hubo más de un momento de infarto (además de suplex alemanes y F-5).

Chris Jericho vs. Triple H por el título de Campeón Indiscutible de WWE (WrestleMania X8)

El autoproclamado ‘Rey de Reyes’ completó su milagroso retorno tras sufrir un desgarro de cuádriceps al despojar de su título a ‘Y2J’. Un dato curioso: este fue el primer “combate estelar” de Wrestlemania de Chris Jericho, en el sentido de que fue el último de la cartelera.

Charlotte Flair vs. Sasha Banks vs. Becky Lynch — Triple Amenaza por el Campeonato Femenino de WWE (WrestleMania 32)

Con la ayuda de Ric Flair, Charlotte Flair derrotó a ‘La Jefa’ y ‘El Hombre’ para pasar al retiro al Campeonato de las Divas y coronarse como la monarca inaugural del Campeonato Femenino de la WWE.

Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior — Lucha de Campeón contra Campeón (WrestleMania VI)

La historia se escribió en Canadá cuando The Ultimate Warrior venció a Hulk Hogan, convirtiéndose en la primera superestrella en ostentar los Campeonatos de WWE e Intercontinental de forma simultánea, hazaña que aún no ha podido ser repetida.

Brock Lesnar vs. Roman Reigns — Lucha por el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE (WrestleMania 31)

Con ‘El Perro Mayor’ y ‘La Bestia Encarnada’ exhaustos, Seth Rollins aprovechó la ocasión para canjear su maletín de Money in the Bank para convertir la lucha en una de Triple Amenaza y alzarse con el título, la primera hazaña de este tipo registrada en el estelar de Wrestlemania.

Shawn Michaels vs. Chris Jericho (WrestleMania XIX)

Creyendo que había sobrepasado las habilidades y carisma de su ídolo, ‘El Chico Rompecorazones’, ‘Y2J’ retó al ‘Sr. WrestleMania’ a un combate que se robó el show y falló en el intento, hecho que retribuyó con un artero golpe bajo tras el campanazo final.



The Undertaker vs. Shawn Michaels (25° Aniversario de WrestleMania) y The Undertaker vs. Shawn Michaels — Lucha de Racha vs. Carrera (WrestleMania XXVI)

Shawn Michaels se propuso acabar con la leyenda del ‘Hombre Muerto’ en Wrestlemania pero se quedó corto en su primer intento. En su búsqueda de revancha, el ‘Chico Rompecorazones’ puso su carrera en juego y perdió en un combate del que hasta ahora la gente sigue hablando.

Daniel Bryan vs. Triple H (WrestleMania 30) y Randy Orton vs. Daniel Bryan vs. Batista — Triple Amenaza por el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE (WrestleMania 30)

En una historia de David contra Goliat, Daniel Bryan derrotó a Triple H para asegurar su puesto en el combate estelar de Wrestlemania (hasta ese momento encabezado por Randy Orton y Batista) y conquistar el título que la gente literalmente pedía a gritos desde su meteórico ascenso como una de las grandes superestrellas de WWE.

The Rock vs. “Hollywood” Hulk Hogan (WrestleMania X8)

Esta lucha es considerado por muchos fanáticos de la lucha libre como el paso de antorcha de un ícono a otro, en la que la meteórica carrera de uno se cimentó y la del otro volvió a cobrar notoriedad al demostrar que la edad es solo un número cuando el espíritu se mantiene joven.

Shawn Michaels vs. Ric Flair — Lucha Para Ponerle Fin A Una Carrera (WrestleMania XXIV)

Nuevamente, el ‘Sr. Wrestlemania’ nos trae otro combate épico en el que tuvo que poner fin a la carrera de una leyenda, que se mostraba reacia a colgar las botas pese a su avanzada edad. El final es, hasta el momento, uno de los más emotivos de la historia de WWE.

The Dudley Boyz vs. Edge & Christian vs. The Hardy Boyz — Lucha de Mesas, Escaleras & Sillas por el Campeonato Mundial de Parejas (WrestleMania X-Seven)

Quince minutos llenos de acción fueron los que nos regalaron estas seis superestrellas, que revolucionaron esta división de la WWE. Esta era la segunda vez que se enfrentaban y nuevamente, Edge y Christian salieron como campeones.

‘Stone Cold’ Steve Austin vs. The Rock (WrestleMania X-Seven)

En un hecho sin precedentes, la ‘Serpiente Cascabel’ dejó en shock al mundo al unir fuerzas con su archienemigo, el Sr. McMahon, para arrebatarle el título al ‘Campeón del Pueblo’. Este sería el primero de dos emocionantes combates que ambos disputarían en Wrestlemania a lo largo de su carrera.

Por Ronie Bautista Gonzales