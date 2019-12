A Mariah Carey se le adelantó la Navidad. Y es que la estrella pop tiene más de un motivo para celebrar ya que ‘All I Want for Christmas Is You’, su clásico original que siempre suena con fuerza en esta época del año, encabezó la lista Hot 100 de Billboard casi un cuarto de siglo después desde su lanzamiento como parte de su álbum de 1994 titulado ‘Merry Christmas’.

Con este logro, la cantante estadounidense obtuvo el 19no éxito No. 1 de su carrera y se ubica detrás de The Beatles, que llegaron a tener 20 canciones en la cima del popular listado. Cada diciembre, Mariah Carey ve cómo la popularidad de ‘All I Want for Christmas Is You’ resurge, especialmente después de su inclusión en la banda sonora del filme ‘Love Actually’ (2003).

Pero no fue hasta el surgimiento del streaming que este éxito de Mariah Carey se convirtió en uno atemporal. El año pasado, ‘All I Want for Christmas Is You’ llegó hasta el tercer puesto en la clasificación mundial de Spotify y estableció un nuevo récord de reproducciones en un día (10.8 millones de veces el 24 de diciembre, de acuerdo a Chart Data).

Ni la misma Mariah Carey se imaginó que la canción, que compuso en apenas 15 minutos con la ayuda del productor Walter Afanasieff y que únicamente grabó por insistencia de su entonces pareja Tommy Mottola (a la sazón presidente de Columbia Records, su compañía discográfica), se volvería popular no solo en su país de origen sino en el mundo entero.

¿Qué hace a esta canción un éxito instantáneo en Navidad? ¿Será acaso su pegajoso coro, en el que Mariah Carey canta sobre pasar las fiestas con alguien que ama? ¿O simplemente la musicalización que acompaña a su envidiable voz? Sea lo que sea, sin lugar a dudas, es una creación que ha inspirado a más de un músico para lanzar su propia versión del tema.

Desde Ariana Grande a My Chemical Romance, pasando por Justin Bieber, artistas de todos los géneros rindieron homenaje a la considerada ‘Reina de la Navidad’, irradiando su estilo a este clásico decembrino. A continuación, te presentamos algunos de los covers y momentos de la cultura pop que ayudó a crear a lo largo de sus casi 25 años de existencia.

Justin Bieber

Justin Bieber cantó a dueto con Mariah Carey para un remix de ‘All I Want For Christmas Is You’, incluyendo la grabación de un videoclip súper festivo. Hasta el momento, este es el único remix que su creadora ha hecho del tema pero en el mundo de la música nunca hay que decir nunca. ¿Con qué artista del momento podría hacer dupla? Ella tiene la última palabra.

Miley Cyrus

En 2007, cuando se encontraba en la cima de su fama como estrella de Disney Channel por Hannah Montana, una angelical Miley Cyrus encandiló a todos los presentes en un show que ofreció en Disneyland con su versión de ‘All I Want For Christmas Is You’. La estrella pop alcanzó las notas a la perfección y su presentación quedó inmortalizada en YouTube.

Carpool Karaoke con James Corden

En 2016, Mariah Carey se unió a James Corden, un conocido presentador de televisión famoso por su secuencia Carpool Karaoke, para una divertida (y ahora viral) interpretación de su popular tema. El video incluye extractos de otras celebridades cantándola como Adele, Elton John, Demi Lovato, Nick Jonas y Lady Gaga.

My Chemical Romance

Después de una pausa de casi 10 años, My Chemical Romance vuelve a los escenarios y qué mejor manera de recordarlos que con su versión del entrañable tema de Mariah Carey. ¿Quién se hubiera imaginado que esta agrupación pop-punk sería capaz de ofrecerle al mundo una versión muy original de este clásico navideño?

Fifth Harmony

Cuando se encontraban en la cúspide de su fama, el fenecido grupo femenino Fifth Harmony –que sirvió de trampolín al estrellato a la cantante Camila Cabello– alborotó a sus seguidores con su enérgica, divertida y festiva versión de ‘All I Want For Christmas Is You’, que incluso acompañaron con un muy elaborado videoclip.

Michael Bublé

Con el lanzamiento de su disco ‘Navidad’, Michael Bublé se volvió sinónimo de esta época festiva del año desde hace una década. El álbum contiene covers de varios temas navideños, incluyendo ‘Silent Night’, ‘Blue Christmas’ y el éxito de Mariah Carey. Una producción discográfica infaltable en todo hogar que quiera empaparse del espíritu navideño.

Ariana Grande

Acompañada de un coro góspel y vestida como una sensual ‘Mamá Noela’, Ariana Grande interpreta esta canción a la perfección y dándole su toque personal. A lo largo de su meteórica carrera musical, la estrella pop de 26 años ha sido comparada con el estilo vocal de Mariah Carey, particularmente por su registro de silbido.

Jimmy Fallon con The Roots

Acompañada de The Roots y Jimmy Fallon, Mariah Carey cantó su éxito con una ligera variación: la banda usó instrumentos musicales de juguete, incluyendo teclados multicolores y grabadoras de antaño para tocarlos en perfecta armonía con la voz de la artista. Incluso, un coro infantil se unió a la interpretación para darle un verdadero toque navideño.

Kylie Minogue con Mumford and Sons

Kylie Minogue y la popular banda de rock le dio a ‘All I Want For Christmas Is You’ un toque muy original: usando banjos y guitarras acústicas, su versión es un ejemplo perfecto del género “country pop” (si es que existiera), en el que los falsettos y sensualidad de la cantante australiana fueron el complemento perfecto de su ahora entrañable tributo.

Glee

El programa de televisión que puso de moda a los grupos a capela no podía dejar pasar la oportunidad de rendirle tributo al mítico tema. Amber Riley, quien encarnó a Mercedes Jones en el show, fue la opción ideal para cantar el clásico de Mariah Carey y, de paso, incluirla en nuestro listado de los mejores covers de ‘All I Want For Christmas Is You’.

MIRA TAMBIÉN

Mariah Carey y su encuentro cercano con un tiburón

Mariah Carey publicó un video luego de ver al tiburón | Video: Instagram

TE PUEDE INTERESAR