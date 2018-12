¿Por qué el living coral es el color que no solo debes usar en tus prendas este 2019?

Hace poco, el Instituto del Color Pantone dio a conocer al mundo entero que el living coral o coral vivo es el color del 2019, el mismo que no puede faltar en ningún clóset si es que se quiere estar a la moda. Este tono rosa anaranjado, el Pantone 16-1546, no solo puede ser incluido en tus look con prendas de vestir, sino que hay diversos artículos que serán de gran inspiración para robarte las miradas de todos.

Antes que se diera este anuncio, diversos diseñadores lo incluyeron en sus colecciones Primavera/Verano 2019, entre ellos Brandon Maxwell y la celebridad Bella Hadid no dudó en usarlo frente a los paparazzis.

El living coral o coral vivo es un tono cálido que combina a la perfección con el crema o nude a la hora de complementar un look neutro o ligero, pero que también va muy bien con un estampado floreado.

Para incluir al color de la temporada en tus prendas de vestir hay diversas opciones desde blusas, pantalones o ropas de baño. (Foto: Nautica)

Los accesorios como carteras, collares o aretes y zapatos también acogen a este tono para la temporada, así como los trajes de baño para conquistar en la playa con un buen bronceado.

Al ser un sólido de la gama de los corales, evoca energía, naturaleza, alegría y optimismo por lo que no puede faltar en tus prendas de vestir para verte muy chic siempre y crear un outfit que marque tendencia. El gris y el blanco son colores que no le restan protagonismo y visualmente son equilibrados a la hora de combinarlos junto a él, según explican los expertos de la marca Nautica.

Si lo que quieres es crear un look cálido, suave y natural, también puedes incluir el tono living coral o coral vivo en tu maquillaje, manicure o cabello con la técnica de Balayage y si lo tuyo es la tecnología y no puedes despegarte de tu Smartphone, incluso el iPhone XR ha sido presentado en este color.