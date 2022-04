Tras el fin del compromiso entre Belinda y Christian Nodal ambos se han visto en la necesidad de eliminar u organizar algunos recuerdos, como los anillos de compromiso o los tatuajes que se realizaron al inicio de la relación.

Si bien el que tiene que borrar muchos más es el cantante regional, quien se tatuó los ojos de la también actriz, la palabra Utopía y el diminutivo “Beli”, la intérprete de Bella Traición también se ha tenido que cubrir alguno inspirado en el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Como se recuerda, Belinda se había tatuado hace unos años un corazón en el tobillo con la promesa que cuando conociera al amor de su vida se tatuaría las iniciales de su nombre y así fue, la cantante se llegó a tatuar las iniciales CN (Christian Nodal) dentro del corazón. Entonces es precisamente este tatuaje el que aparentemente se habría borrado.

Belinda colocó las iniciales de Christian Nodal en su tobillo (Foto: Christian Nodal / Instagram)

¿CÓMO CUBRIÓ BELINDA EL TATUAJE DE CHRISTIAN NODAL?

A través de las redes sociales de Belinda, se sabe que viajó a España para promocionar la serie “Bienvenidos a Edén”, y fue en una de las promociones que ella apareció con unos zapatos en los que se lo veían los tobillos.

Es precisamente el tobillo derecho, la zona donde deberían estar las iniciales de su exnovio, inscritas desde 2021, pero que ya no se encontraban, tal como notaron sus seguidores.

Belinda tapó una parte del tatuaje con Christian Nodal (Foto: Brenda Calderón / Tik Tok)

En el video, donde se ve a Belinda al lado de su perro y por el look que lleva, se ve el tobillo en donde ya no se distingue la C y la N. Sin embargo, se desconoce que la cantante haya borrado del todo el tatuaje o solo lo haya maquillado.

Del mismo modo, la cantante no ha precisado qué hará con el corazón, teniendo en cuenta que ya la rellenó con las iniciales de Nodal, pues no se sabe si borrará la figura o solo las letras.