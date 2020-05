Con el Perú golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) y con la economía del país detenida, el Gobierno tomó varias medidas para afrontar el impacto de este enfermedad y ayudar a los hogares que se han visto más afectados en estos casi dos meses de confinamiento obligatorio.

En este complicado presente, el presidente Martín Vizcarra decidió otorgar una serie de bonos para los sectores con menos recursos. Así, luego de lanzar el Bono ‘Yo me quedo en casa’, Bono Independiente y Bono Rural, el Estado pondrá en circulación un nuevo subsidio llamado Bono Familiar Universal.

La ayuda, que consistirá en un único pago de 760 soles, será entregada a los hogares vulnerables que aún no han sido beneficiados con los demás bonos otorgados por el Estado. Además, no aplicará para los beneficiarios del Bono ‘Yo me quedo en casa’, el Bono Independiente o el Bono Rural.

¿Cuándo sabré si recibiré el Bono Familiar de 760 soles?

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la plataforma virtual para conocer si es beneficiario del Bono Familiar Universal de S/ 760 estará lista entre el 9 y 10 de mayo, es decir este fin de semana.

¿Me podré inscribir para acceder al Bono Familiar?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló el lunes 4 de mayo que la plataforma de inscripción para recibir el bono universal de 760 soles estará disponible a partir del sábado 9 de mayo.

Precisó que esta plataforma será para inscribir a todas las personas que no hayan sido beneficiados con los bonos que el Gobierno ya entregó, como el Yo me quedo en Casa (bono 380), el Bono Independiente y el Bono Rural.

¿A partir de qué fecha se pagará el Bono Familiar?

Con el lanzamiento de la plataforma, prevista para este fin de semana (9 o 10 de mayo), se espera que esta ayuda económica del Estado empiece a cobrarse la próxima semana. Por ahora, no hay una fecha definida.

La ministra Ariela Luna, quien brindó declaraciones a ‘Exitosa’ este miércoles 6 de mayo, estimó que bono universal comenzará a pagarse en unos 10 días, aproximadamente.

¿Cómo podré cobrar el Bono Familiar?

Habrá cuatro modalidades de pago:

Depósito en cuenta del Banco de la Nación

Billetera electrónica TUNKI del Banco Interbank

Banca móvil del Banco de la Nación y Scotiabank

Giro en Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental BBVA, Banca de Comercio y Caja Metropolitana de Lima.

