Hay varias maneras de expresar lo mucho que nos importan nuestros seres queridos, al margen del presupuesto. Una de ellas es a través de los regalos, que pueden convertirse en algo especial, único y memorable, dedicándole cariño y tiempo al envoltorio.

Este año, el objetivo es inspirar a las personas con ideas para expresar cariño, personalizando la envoltura de los regalos. Tai Loy ayuda a lograrlo, no solo con el regalo o los materiales ideales, sino con ideas creativas y muy divertidas que estarán en un blog de tutoriales con ideas para envolver tus regalos. De esta manera, se demuestra que no solo se trata de comprar regalos, sino de regalar amor con cada uno de ellos. No se trata solo de ocultarlos para generar una sorpresa, sino de tocar corazones desde el primer vistazo.

Habrá muchas opciones de regalos con descuentos. Para los pequeños, opciones de juguetes importados, de marca y de colección, así como cuentos, libros de actividades, consolas y juegos de PlayStation. Para los más grandes, materiales de arte, accesorios de tecnología, de oficina y agendas, así como libros y bolígrafos finos. En www.tailoy.com.pe, hay miles de opciones más; televisores, laptops, muebles para niños, tecnología y gran variedad de productos para tu hogar, con la opción de recogerlo en tienda o por delivery. También, Tai Loy está en Rappi, Corner Shop y PedidosYa.

Sumado a este espíritu navideño, Tai Loy invita a sus clientes a colaborar con las alcancías de “AMA PERÚ”, para la construcción de más parques y campos deportivos en las zonas más vulnerables de Lima y Perú. Además, cuenta con programas de responsabilidad social de donación de útiles escolares y juguetes a las zonas más necesitadas en unión con las entidades del Estado.