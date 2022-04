Hasbro presenta el nuevo Monopoly Perú donde invita a todos a recorrer el país y visitar los mejores destinos, refugios de fauna silvestre, áreas naturales protegidas y demás atractivos que podrán ser visitados a través del juego. Además, esta nueva versión del Monopoly, presenta símbolos y la adaptación de nombres propios y frases populares peruanas.

Este nuevo Monopoly Perú fue desarrollado en colaboración con el equipo de Marca Perú y la Dirección de Promoción de Turismo de PROMPERÚ para lograr un producto final que convierta al juego en una experiencia de identidad y un verdadero homenaje a nuestro país.

Dentro de las novedades del juego se podrán encontrar tokens representativos de la cultura peruana como el singular mototaxi, la llama, el balón de fútbol y la guitarra, además de los tokens clásicos.

En cuanto al tablero, los atractivos turísticos seleccionados representan la diversidad peruana de la costa, sierra y selva del país. Se pueden encontrar destinos como la Laguna Choclococha en Huancavelica, el Bosque de Piedras de Pampachiri en Apurímac, el Nevado Huascarán en Áncash, el Complejo Arqueológico de Kuélap y desde luego, nuestra maravilla mundial Machupicchu. También se hace presente el Señor de Sipán, la propiedad de mayor valor dentro del juego.

Para acercar aún más el juego a las representaciones culturales de nuestro país, las tarjetas que en el juego tradicional se conocen como ‘Arca Comunal’ y ‘Casualidad’ han sido renombradas como ‘La Tómbola’ y ‘El Chamán’, respectivamente. El lenguaje y denominación en el tablero también han sido adaptados para lograr mayor identificación en el público local con frases populares como “iLlegó la grati!”, “Buenazo”, “Bravazo” o “iPor la sarita!”.

Desde mediados del 2020, Hasbro Perú junto a PROMPERÚ vienen trabajando para lograr un producto que todos desearán tener en casa.

Este lanzamiento, es un hito que convierte a Perú en la primera marca país de Latinoamérica que se une a Hasbro. Este Monopoly es una forma de revalorar la cultura desde el juego y ya está disponible en las principales tiendas por departamento, supermercados y jugueterías.

SOBRE HASBRO:

Hasbro es una empresa internacional de juegos de mesa y entretenimiento. Comprometida con hacer del mundo un lugar mejor para todas las familias, niños y fanáticos. Brindamos experiencias de marca inmersivas para audiencias globales a través de productos de consumo, incluidos juguetes, juegos y entretenimiento. Nuestra cartera incomparable de aproximadamente 1500 marcas incluye MAGIC: THE GATHERING, NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, DUNGEONS & DRAGONS, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como marcas asociadas de primer nivel.

SOBRE MONOPOLY

En 1935, Parker Brothers comenzó a vender el juego de intercambio de propiedades MONOPOLY, que rápidamente se convertiría en un fenómeno cultural. Ahora, ochenta y siete años después, más de mil millones de personas en 114 países han jugado el juego diseñado por Charles Darrow y basado en las calles de Atlantic City, Nueva Jersey.

SOBRE PROMPERÚ

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) es un organismo técnico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) dedicado a la promoción de las exportaciones, el turismo, las inversiones empresariales y la marca país, actividades que realiza a través de sus oficinas regionales en el interior, y sus 30 oficinas comerciales en el exterior que tienen rango de acción en más de 50 mercados.