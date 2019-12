Un video compartido en Facebook, muestra como un perro de raza Lurcher corre hacia un trampolín por primera vez y no deja de saltar con energía de un lado a otro. El clip muestra la efusividad con la que el can rebota sobre la malla elástica y los usuarios de la popular red social no dejan de sorprenderse por la energía y felicidad que el perro transmite.

Los perros son uno de los animales más juguetones y traviesos que existen. Sin embargo, disfrutan de cosas pequeñas como salir a correr, recoger pelotas y hasta saltar en trampolines. Así lo ha demostrado un video en Facebook, donde un perro de raza Lurcher se alborota al subirse a un trampolín que afortunadamente trae protección a los lados. Los cibernautas no tardaron en hacer este video viral, pues la reacción de perro es inigualable.

Los perros de raza Lurcher son de origen inglés, tienen un aspecto peludo y algo desaliñado y su nombre deriva de “lur”, lo que significa ladrón en lenguaje gitano. Por su nombre, se deduce que son pícaros y juguetones, pero el can del video actua algo más que travieso. ¡Parece estar en llamas!

En las imágenes se ve como el perro se dirige con determinación al trampolín y de un salto sube al juego que en su interior trae pequeñas pelotas de colores. Lo que se ve a continuación es al Lurcher saltar descontroladamente y rebotar en la mallas de protección, una y otra vez. Afortunadamente, el trampolín esta bien asegurado a la tierra y no cedió con tanta fuerza.

No cabe duda que el mediano perro de pelaje plomo está muy feliz con su nueva adquisición y seguramente pasará todas sus tardes de verano saltando en su ahora, juguete favorito.

