El gran éxito turco “Love Is in the Air”, conocido como “Sen Çal Kapımı” en su país de origen, continúa aumentando su número de espectadores que siguen fielmente cada capítulo de la producción escrita por Ayşe Üner Kutlu. España es uno de los países que no se ha resistido al encanto de esta comedia romántica, la cual se emite por la señal de Divinity.

MÁS INFORMACIÓN: Cuándo Kerem Bürsin se dio cuenta que estaba enamorado de Hande Erçel

La serie gira en torno a la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), la florista y el arquitecto que deberán superar una serie de pruebas para mantenerse unidos. El programa se estrenó el 8 de julio de 2020 en Turquía, recibiendo inmediatamente el cariño del público, lo que les permitió traspasar fronteras.

“Love Is in the Air” cuenta con dos temporadas al aire, que abarcan 52 episodios de 120 minutos cargados de altas dosis de drama y diversión. ¿Qué pasará esta semana en “Sen Çal Kapımı” y cuál será su horario?, descúbrelo en las siguientes líneas.

Serkan arriesgará todo por ver feliz a su amada (Foto: Divinity)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El programa se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. A lo largo de esta semana, desde el lunes 11 al viernes 15 de octubre, el horario de “Love Is in the Air” será a las 18:30 horas.

Quienes deseen seguir la historia de amor de una de las parejas más queridas de la televisión turca, de manera online y en directo, deberán conectarse a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que tiene todos los capítulos que se han visto hasta ahora y adelantos especiales de las próximas entregas.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”?

Para no fallar a Eda, Serkan pagará un precio muy alto al vender sus acciones. El sueño de la florista de cumplir su proyecto en Italia, además de salvar ‘Art Life’, son la motivación del arquitecto para tomar la decisión que sorprenderá a su amada. En el próximo episodio se verá como Serkan tratará de que la joven no descubra la verdad, pues es consciente de lo que esto provocaría.

Si bien teme por la reacción de Eda, quienes realmente se mostrarán furiosos con la decisión del empresario son Engin y Pırıl. “Voy a matar a Serkan Bolat. ¿Cómo vende sus acciones por el proyecto de Eda sin consultarnos?”, se oye decir a la ex socia de Bolat.

Lo que Serkan desconocía era que la situación de su empresa estaba en picada. La cancelación del proyecto del puerto desequilibró todo y él no estaba enterado, es por eso que le reclama a sus amigos y pareja: “¿Cómo habéis podido ocultármelo? Estamos arruinados y como director no tenía ni idea”. Por esta razón, deberá tomar una importante decisión que podría acabar con los deseos de la madre de su hija.