“Love is in the Air” es una de las producciones turcas más populares de los últimos años. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, la novela cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con el acaudalado Serkan Bolat, tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

“Sen Çal Kapımı”, como es conocida en su país de origen, se estrenó el 8 de julio de 2020 a través de Fox Turquía. Actualmente cuenta con dos temporadas, cuya final se emitió el pasado 8 de septiembre. Debido al buen recibimiento del público, la comedia romántica ha expandido su fronteras, llegando a otros países como España y Brasil.

El próximo país al que “Love Is in the Air” aterrizará es Estados Unidos, por medio de Telemundo. En las siguientes líneas, conoce más información sobre su llegada a territorio americano.

La telenovela “Love Is in the Air” es protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADO “LOVE IS IN THE AIR” EN ESTADOS UNIDOS?

Como se recuerda, hace unos meses se dio a conocer que Hande Erçel y Kerem Bürsin se mudarían a Estados Unidos para tomar un nuevo rumbo en su vida y en su carrera profesional. Pero esto no sería todo , además de las estrellas turcas, la novela que protagonizan también aterrizará en las pantallas estadounidenses.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno, pero de acuerdo a lo informado por el medio Televizyon Gazetesi, la historia de Eda y Serkan Bolat se emitirá por Telemundo.

"Love is in the air" se estrenó el 8 de julio de 2020 y cuenta con 130 episodios (Foto: Love is in the air / Instagram)

LOS PAÍSES A LOS QUE LLEGARÁ “LOVE IS IN THE AIR”

Tras su llegada al país norteamericano, la telenovela turca también podrá ser vista en otros países que han adquirido los derechos de la producción.

Chile



Costa Rica



Honduras



El Salvador



Perú



Puerto Rico



HISTORIA Y SINOPSIS DE “LOVE IS IN THE AIR”

La primera temporada de “Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

Serkan y Eda han conquistado al público con su historia de amor, entre altibajos y reencuentros (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

En la temporada 2...

Serkan Bolat y Eda atraviesan tiempos difíciles durante el tratamiento contra el cáncer del arquitecto. Este se obsesiona con su enfermedad y se convierte en un hombre completamente diferente al haber sobrevivido a esta, desarrollando un miedo al apego emocional, atrasando varias veces su matrimonio con Eda y negándose por completo a la idea de ser padre. Así, Serkan vuelve a centrarse solamente en su trabajo. Estas diferencias separan poco a poco a Serkan y a Eda, quienes eventualmente se terminan separando. Luego, Eda, quien se va a Italia a completar sus estudios, y Serkan, que sigue con su vida, por fin se reencuentran años después y la vida les prepara una sorpresa a ambos.