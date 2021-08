A la actriz y presentadora de televisión Luz Elena González le gustaría volverse a encontrar con su expareja Rafael Amaya, el protagonista de “El Señor de los Cielos”, pese a que la relación terminó desde hace casi dos décadas y ahora ella es una mujer casada. ¿Cuál sería el motivo para ese reencuentro?

MÁS INFORMACIÓN: Rafael Amaya y Luz Elena González tuvieron una historia de amor que duró dos años

Elena González reveló que le gustaría saber qué es de la vida del actor, que interpreto a Aurelio Casillas, porque desde que terminaron la relación, no han vuelto a tener comunicación alguna.

“Por supuesto que sería muy interesante hablar qué fue lo que pasó durante todos esos 17 o 21 años desde que terminamos hasta el día de hoy, nunca volví a hablar con él después de que nosotros terminamos nuestra relación”, dijo a los medios de comunicación.

¿POR QUÉ LUZ ELENA GONZÁLEZ QUIERE UN REENCUENTRO CON SU EXNOVIO RAFAEL AMAYA?

Elena González confesó su deseo de volver a reencontrarse con su exnovio Rafael Amaya, pues a pesar de que ahora es una mujer casada, le gustaría saber qué fue lo que pasó en la vida del protagonista de “El Señor de los Cielos” tras su separación y poderlo compartir en su canal de YouTube, Ay Comadre!! El canal cuenta por ahora con 1,280 suscriptores.

“Es un hombre que a lo largo de su carrera y de su vida después de que tuvimos nosotros una relación, ha hecho muchas cosas muy interesantes y una de las más importantes pues ‘El Señor de los Cielos’”, añadió la actriz.

¿POR QUÉ LUZ ELENA GONZÁLEZ Y RAFAEL AMAYA TERMINARON?

La conductora Elena González reveló que su romance con Rafael Amaya finalizó su hace casi dos décadas porque tenían objetivos diferentes.

“Terminamos porque yo siempre he tenido la madurez de casarme y tener hijos, entonces todas mis relaciones siempre han sido muy formales y siempre que tenía una relación ya los visualizaba como mi marido y el papá de mis hijos y creo que los espantaba, la realidad es que sí, todo llega a su tiempo, él no estaba preparado y yo dije ‘está bien, me voy’”, remató la también actriz.

¿LUIS MIGUEL FUE EL CULPABLE DEL ROMPIMIENTO DE GONZÁLEZ Y AMAYA?

En una entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones, sin embargo, Elena González narró cómo fue el primer acercamiento que tuvo con “el Sol” mientras mantenía relación con actor e indicó que en ese momento decidió terminar con Rafael Amaya.

“(Luis Miguel) Me habla, me invita a un concierto y yo le dije a Rafa ‘me acaba de hablar Luis Miguel y me invitó a un concierto, tú sabes que yo lo conocí desde hace años por Jaime, pero me volvió a buscar, entonces, ¿te quieres casar o no te quieres casar? si no te quieres casar aquí se acaba todo y me voy al concierto de Luis Miguel’”, narró la actriz.

De acuerdo con las declaraciones de Luz Elena, sufrió mucho tras la definitiva y contundente respuesta de Amaya, ya que “tenían mucha afinidad”.

La actriz mexicana y Rafael Amaya tuvieron una relación de dos años (Fotos: Telemundo / Televisa)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ LUZ ELENA GONZÁLEZ?

Luz Elena González es una modelo que logró convertirse en una estrella de telenovelas, lo que la hizo más conocida entre los medios en su país. Participó en “Hasta que el dinero nos separe”, “Libre para amarte” y “La escuelita VIP”. También es una exitosa presentadora, trabajó para “Siempre en domingo”.

Luz Elena inició su carrera al entrar al certamen de Nuestra Belleza Jalisco, el cual ganó y pasó directamente Nuestra Belleza México 1994, donde quedó de tercer lugar. En 1997 trabajó al lado de Jorge Ortiz de Pinedo el programa nocturno de variedades “Al ritmo de la noche” lo cual le dio la oportunidad de llegar a la pantalla chica. Su primera oportunidad como actriz llegó en 1998 con la telenovela “Preciosa”, en 1998, al lado de Irán Castillo y Mauricio Islas. Esta novela fue la que le ayudó a entrar en el mundo de la actuación y la que marcó su camino hacia otros proyectos al pasar los años.

¿QUIÉN ES EL ACTOR RAFAEL AMAYA?

José Rafael Amaya Núñez es un actor nacido, en 1977, en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora (México) y que ha sido nominado a varios premios de la televisión debido a su gran trabajo en distintas series y telenovelas, la más famosa “El señor de los cielos”. Además de eso también se ha desempeñado como presentador de programas con alto índice de rating como “Premios Tu Mundo” y los “Premios Billboard a la música mexicana 2013”. Desde joven destacó por su gran talento para practicar deportes como atletismo. Estudio teatro y música.