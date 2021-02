Bárbara Mori es una de las actrices más exitosas de México. Alcanzó el reconocimiento internacional tras interpretar a ‘Rubí' , uno de los clásicos melodramas más exitosos de nuestros tiempos. A partir de ese instante, se catapultó como una de las intérpretes más cotizadas de la industria.

En diversas entrevistas, la uruguaya ha mencionado que tuvo que rechazar una gran propuesta laboral de Televisa con tal de poder cumplir su mayor sueño que era dedicarse al cine, así que poco a poco se fue adentrado en este mundo y la primera película que protagonizó fue “La mujer de mi hermano” al lado de Christian Meier y Manolo Cardona.

Desde ese momento, Bárbara Mori ha desarrollado una exitosa carrera actoral en la pantalla grande y sin duda, ha alcanzado mucho más reconocimiento. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de la actriz, ya que a los 29 años, le diagnosticaron cáncer de mama y su vida cambió por completo.

LA LUCHA DE BÁRBARA MORI CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Bárbara Mori se encontraba grabando la película “Cosas insignificantes” en 2009 y contó que antes de que se enterara que padecía esta enfermedad, se quejaba de todo. Por varias razones, como el no estar haciendo lo que quería , o que no estaba en el lugar que la llenaba, por lo que no se sentía a gusto con lo que tenía en su vida.

“Tuve cáncer a los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’, entonces me enojé mucho con la vida”, dijo Mori durante la charla que brindó en un conversatorio retransmitido por el programa Hoy.

Bárbara Mori se ganó la antipatía del público, aunque también su admiración, a partir de su rol de Rubí (Foto: Televisa)

Con el paso de los días, la actriz reflexionó sobre su padecimiento e hizo que viera la situación desde otra perspectiva.

“Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que cuando nos pasan este tipo de cosas, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino es ¿para qué?”, comentó.

Bárbara Mori contó que las adversidades que vivió durante los primeros años de su vida le ayudaron a ser una mujer fuerte para poder enfrentar todo tipo de dificultades.

“Muchas veces cuando nosotros atravesamos por experiencias duras, yo tuve una infancia súper dolorosa y con mucha violencia intrafamiliar, atravesamos esas experiencias y no sabemos ni por dónde vamos a salir, no sabemos ni por dónde hacernos y de pronto pasa y logramos atravesarla y cuando hacemos un recuento decimos ‘¿cómo fue que no me caí?’”, remató.

Rubí se ganó la antipatía del público, aunque también su admiración, por todo lo que estaba dispuesta a hacer con tal de conseguir sus objetivos (Foto: Televisa)

Tras ser operada y el pronóstico salió favorable, la actitud de Bárbara hacia la vida cambió completamente.

“Es tremendo decir sí, yo tuve cáncer. Por algo me está mandando Dios una prueba como ésta y lo tengo que enfrentar. Lo tomé con fortaleza y salí adelante. Ya estoy totalmente rehabilitada, me operaron, pero es necesario seguir informada y tener una constante revisión; no debes dejar de asistir a tus revisiones para evitar sorpresas”.

Desde ese momento, la recordada ‘Rubí' es parte de todas las campañas de lucha contra el cáncer de mama y siempre aconseja a sus seguidoras ha hacerse chequeos para descartar cualquier mal que puedan tener.