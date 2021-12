ALERTA, SPOILER. ¿Qué pasó en “Spider-Man: No Way Home”? La película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), protagonizado por Tom Holland, es el acontecimiento del año en las salas de cines. No solo ha batido récords de taquillas en todos los países en que se proyectó, sino que dejó más que satisfechos a los seguidores del emblemático superhéroe. Junto al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), así como las esperadas apariciones el Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe) Tobey Maguire y Andrew Garfield, el cierre de la trilogía “Homecoming” se llevó todos los aplausos.

Sin embargo, también ha dejado una serie de interrogantes con lo que se vio en la pantalla grande. Y no solo cuestiones relacionadas al Peter Parker de Holland, sino que también a otros personajes relacionados o próximamente sumados al MCU. Estas son las secuelas de lo que dejó la celebrada película de tu buen vecino Spider-Man.

Póster oficial de "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel)

10 INTERROGANTES QUE DEJÓ “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

10. ¿SE CONTROLÓ EL MULTIVERSO?

En la película “Spider-Man: No Way Home”, se entiende que el Doctor Strange consiguió estabilizar el multiverso, alejándolo del caos, a través de un hechizo. Pero esto ha hecho que muchos espectadores se pregunten si eso será suficiente para contener al multiverso, un concepto que sigue siendo muy complejo hasta para los mismos personajes del MCU.

9. ¿CUÁL ES EL FUTURO DE SPIDER-MAN CON LOS VENGADORES?

Otro de los cuestionamientos es qué pasará con Spider-Man y los Vengadores ahora que nadie recuerda que Peter Parker es el enmascarado superhéroe. La disyuntiva tiene un poco de esperanza porque, a pesar del hechizo del Dr. Strange, ellos lo recuerdan de las batallas de “Infinity War” y “Endgame”. Las dificultades están, sin embargo, en cómo ubicarán a Parker porque él ha decidido mantenerse en perfil bajo, aislado.

8. ¿TOM HOLLANDO VOLVERÁ A SER SPIDER-MAN?

Aunque primero se confirmó que habría una trilogía y luego empezaron a ver descarte de que esto suceda, es más que seguro que Tom Holland vuelva a convertirse en Spider-Man. Al menos sí está asegurada una cuarta película, de acuerdo a un anuncio oficial de Marvel y Sony.

Tom Holland como Peter Parker en "Spiderman: No Way Home". (Foto: Sony Pictures)

7. ¿QUÉ CAMBIARÁ CON EL NUEVO DESTINO DE LOS VILLANOS?

También han surgido dudas de los efectos que tendrá la transformación del Duende Verde y el Doctor Octopus, quienes deberían haber muerte en sus historias para que Spider-Man continuara su camino. Ahora que ellos han cambiado, puede que se desencadene un cambio en el universo alternativo. La serie de Loki fue uno de los grandes ejemplos.

Duende Verde fue interpretado por Willem Dafoe. (Foto: Marvel)

6. ¿PETER PARKER VOLVERÁ A REENCONTRARSE CON SUS AMIGOS?

La tristeza de los fanáticos fue inevitables cuando los caminos de MJ, Ned Leeds y Happy Hogan se separan al parecer para siempre porque no saben quién es Peter Parker. Los amigos de Spider-Man se mudarán a Boston y todo parece indicar que no volverán a cruzarse. Sin embargo, en el MCU ninguna posibilidad puede descartarse, al mismo estilo de los multiversos.

Los actores de Ned Ledds, MJ y Peter Parker. (Foto: EFE)

5. ¿TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD APARECERÁN EN EL MCU?

Lo más probable es que no suceda esto. Al menos por lo que se vio en “Sin camino a casa”. La participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield fue notable en la cinta, una forma de cerrar de la mejor forma sus historias como Spider-Man. Aunque muchos seguidores del superhéroe esperan que vuelvan a aparecer en el MCU, las posibilidades son casi nulas.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron lo que esperaban los seguidores en la película. (Foto: Sony Pictures)

4. ¿NED EN EL MULTIVERSO?

Ned sorprendió a los espectadores de “Spider-Man: No Way Home” no solo bromeando con que tenía una descendencia que dominaban la magia, sino que tuvo un potencial que dejó intrigado al Doctor Strange. Por eso, ha saltado la posibilidad de que pueda tener un acercamiento al Dr. Strange y, por qué no, al MCU.

Ned Leeds siempre fue el mejor amigo de Peter Parker, pero esto podría cambiar. (Foto: Marvel)

3. ¿QUÉ PASARÁ CON VENOM?

“Sin camino a casa” ha dejado algunas señales sobre lo que pasará con Venom, pero no hay nada seguro al respecto. Las posibilidades de que forme parte de películas futuras, con su incursión total en el MCU, son fuertes. Sin embargo, no dependen ni siquiera de los guionistas sino de los derechos entre Sony Pictures y Disney. Eso podría decidir el destino de Venom como el siguiente supervillano.

La escena postcréditos de "Venom: Let There Be Carnage". (Foto: Marvel)

2. ¿DAREDEVIL REGRESARÁ AL MCU?

El personaje de Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, hizo su debut en el MCU como abogado de Peter Parker en “Spider-Man: No Way Home”. Sin embargo, no apareció como Daredevil y dejó la gran pregunta de los fanáticos sobre si tendrá otra participación en el MCU o, tal vez, en Disney+. Todavía no hay mayores detalles sobre estas posibilidades que solo han quedado como especulaciones.

El actor Charlie Cox como Matt Murdock. (Foto: Marvel/ Netflix)

1. ¿PETER PARKER PODRÁ LIDIAR CON LA VIDA EN SOLEDAD?

El Peter Parker de Tom Holland se ha quedado solo. La tía May ha muerto y sus amigos no saben de su existencia. La vida del superhéroe tendrá un radical giro y, por ello, los fanáticos tienen la interrogante de cómo será la vida ahora del protagonista y de qué manera podrá lidiar con la vida. ¿Cómo cambiará Peter Parker después de perderlo todo?

Mira el trailer oficial de Spider-man: No Way Home