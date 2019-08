Los graciosos memes del gato en la mesa y la mujer que le grita | GALERÍA

León sorprende a leopardo que se encontraba durmiendo y termina protagonizando espectacular enfrentamiento



En toda una sensación viral en las redes sociales se ha convertido el ahora famoso meme del gato en la mesa y la mujer que le grita, figura que en los últimos días ha sido compartida miles – o millones - de veces por los usuarios de Facebook y Twitter de distintos países, incluido el Perú, como no podía ser de otra manera.

El meme está compuesto por dos imágenes unidas en una sola, aunque estas fueron obtenidas en diferentes contextos y situaciones. De acuerdo a la página Know Your Meme, la figura de la mujer que parece gritarle o reclamarle algo al gato no es más que una captura de pantalla de una escena del episodio 14 de la segunda temporada de la serie The Real Housewives of Beverly Hills, que se emitió en diciembre de 2011.

La protagonista de la imagen es la actriz Taylor Armstrong, quien aparece llorando durante una discusión en el referido capítulo, mientras su compañera de roles Kyle Richards trata de calmarla dándole un abrazo.

El meme del gato aspira a convertirse como el más popular de 2019

La otra imagen del meme tiene como protagonista a un gato blanco cuyo rostro tiene un aspecto, por decirlo de alguna manera, bastante extraño. El felino aparece sentado en una silla alrededor de una mesa y justo detrás de un plato de comida.

La instantánea del gato se hizo popular en junio de 2018, cuando el usuario de Tumblr deadbefordeath subió una foto del felino – en la posición que describimos líneas atrás – con la inscripción: “No le gustan los vegetales”. Algunos usuarios de redes sociales han coincidido en afirmar que, la cara del gato en el meme, lo es todo.

Los memes del gato y la mujer que le grita causan sensación en las redes sociales

Tan grande fue el furor que causó la foto que en mayo de 2019 un usuario creó una cuenta de Instagram dedicada al felino: Smudge_lord. No obstante, fue la tuitera @MISSINGEGIRL quien compartió una publicación en la que unió las dos imágenes, la de la mujer gritando y la del gato en el comedor.

El primero en hacer un meme con las dos fotos fue el usuario de Reddit PerpetualWinter, quien gracias a su creación obtuvo más de 310 votos favorables en esa plataforma en solo un mes.

El gato que aparece en el meme tiene una propia cuenta de Instagram

El título original del popular meme es Woman Yelling at a Cat, que en español quiere decir “Mujer gritando a un gato”. Disfruta de los mejores memes que se han compartido en las redes sociales en los últimos días.

Este imagen fue publicada en la cuenta de Instagram creada en honor al felino que aparece en el popular meme

Así luce Taylor Armstrong, la actriz que aparece en el famoso meme: