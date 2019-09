“Ama el pavo y nunca lo verán comiendo verduras”, dice la dueña del gato del meme

Profesora utiliza el meme del gato para motivar a sus alumnos en un examen



La canadiense Miranda Stillabower (24) jamás imaginó que la imagen de una de sus mascotas se iba a convertir en un fenómeno viral a nivel mundial. La dueña del gato blanco que protagoniza el popular meme – junto a la mujer que le grita – expresó sus sensaciones tras conocer que su querido Smudge es ahora una celebridad en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Tumblr.

La joven, natural de Ottawa, contó que adoptó al felino hace cinco años y no se explica cómo es que su imagen se ha hecho tan popular en unas pocas semanas.

“No estoy segura por qué se hizo popular, pero un día la imagen tenía más de 50 mil likes. Luego lo publiqué en mis otras redes y una cuenta de Twitter lo emparejó con la imagen de una mujer que grita, ahí fue cuando todo comenzó a volverse loco. Nunca esperé que fuera mundialmente conocido, pero es una sorpresa increíble”, indicó en una entrevista con el medio chileno Las Últimas Noticias.

Miranda adoptó a Smudge hace cinco años y además tiene a otras tres mascotas en su casa | Foto: @pizzathatcat Foto: @pizzathatcat

Además de Smudge, Miranda tiene otras tres mascotas en casa: un gato negro llamado Valiant, un gato atigrado de nombre Pippin y un cachorro labrador que ha sido bautizado con el nombre de Aria. Según dice, el favorito de Smudge es Valiant: “ambos se abrazan, se acicalan y juegan juntos todo el tiempo”.

La artesana canadiense explicó que el rostro de incomodidad con el que aparece su gato en la imagen viral, mientras está sentado detrás de un plato de verduras, obedece a que a este no le gustan los vegetales.

“Él ama el pavo. Se vuelve loco para su cena todas las noches y nunca lo atraparán comiendo verduras”, aseguró.

A Smudge no le gustan las verduras y se vuelve loco cada vez que le sirven pavo, su comida favorita | Foto: @pizzathatcat Foto: @pizzathatcat

Ante la inesperada popularidad de su mascota, Miranda y su pareja abrieron a mediados de agosto una tienda online para vender merchandising de Smudge.

“Mucha gente pedía accesorios del gatito y mis amigos y familiares me animaron para venderlos. Abrí la tienda el 15 de agosto y de inmediato me empezaron a comprar. No puedo esperar a que las personas me envíen fotos de las cosas”, declaró orgullosa.

Una taza con el diseño del rostro de Smudge | Foto: smudge_lord Foto: smudge_lord

Entre los artículos que se ofertan existen tazas, prendedores, tazones y hasta poleras con la imagen de Smudge, el gato más famoso de 2019.