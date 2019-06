Perú vs. Venezuela: los mejores MEMES del encuentro por la Copa América 2019 

Perú vs. Venezuela por la Copa América 2019 | Las selecciones de fútbol de Perú y Venezuela se miden este sábado en el estadio Arena do Gremio, en Porto Alegre, por la primera fecha del Grupo A del torneo de naciones más antiguo del mundo. El duelo no fue ajeno de los clásico memes que ahora son viral en Facebook.

Con su estelar ataque formado por Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, Perú saltó al campo para enfrentar a una Venezuela que apuesta a los goles de Salomón Rondón en su debut en la Copa América 2019. Los cibernautas plasmaron toda su originalidad y creatividad en memes que se compartieron en las redes sociales.

El director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca se jugó por una delantera colmada de experiencia con la 'Foquita' Farfán y Guerrero, máximo goleador de Perú y con 11 goles en Copa América, con el talentoso Christian Cueva encargado de asistirlos.

Lo más destacado ha sido ya antes del inicio del partido, cuando se ha anunciado la alineación de Perú: con Guerrero y Farfán en el ataque peruano por el debut blanquirrojo torneo sudamericano. Los cientos de memes compartidos a través de las distintas redes sociales se centraron en la inmigración venezolana en Perú.