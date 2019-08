¿Podría ser el fin de Spider-Man... en el MCU? No te pierdas los memes del impasse entre Sony y Disney

► Yoshimar Yotún, la historia de sacrificio, tristeza y amor del futbolista peruano



“¿Podría ser el fin del Hombre-Araña?”. Es lo que más de un fanático del Universo Cinemático de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) se preguntó al conocer sobre las discrepancias entre The Walt Disney Company y Sony Pictures que impidieron llegar a un acuerdo para seguir produciendo juntos las películas de Spider-Man. Mientras esperan que se defina el futuro del popular superhéroe de los cómics en la gran pantalla, sus fanáticos inundaron las redes sociales con divertidos memes del hecho.

Al parecer, según reportó el portal Deadline, Marvel Studios decidió dar un paso al costado debido a la “incapacidad de Disney y Sony Pictures de alcanzar nuevos términos que le hubiera dado a la última de las partes mencionadas una participación de cofinanciamiento de ahora en adelante”, es decir, que sus próximos proyectos hubieran sido pagados 50/50.

Sin embargo, Sony habría rechazado dicha oferta y propuso dejar el trato como originalmente estaba, lo que significaría que Marvel continuaría recibiendo un aproximado del 5% del primer dólar bruto manteniendo los derechos sobre el merchandising, algo que Disney no habría aceptado tomando en consideración el éxito de taquilla que fue Spider-Man: Far From Home.

En cuanto a las dos próximas dos películas planeadas de Spider-Man, tanto el director de Homecoming y Far From Home Jon Watts, así como el actor Tom Holland, se espera que repitan sus roles aunque esto podría cambiar debido al alejamiento de Marvel Studios del proyecto, ya que su presidente Kevin Feige habría sido “esencialmente rechazado” por Sony.

Precisamente, Feige sería la razón por la que Sony Pictures rompió el trato con Disney, ya que se habrían sentido “decepcionados” de que no volviera a participar como productor en jefe de las futuras cintas de Spider-Man debido al incremento de su carga laboral por el próximo lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+ y sus series ligadas al MCU.

En tanto, seguidores, actores y cineastas han alzado su voz de protesta sobre lo que parecen ser una disputa financiera entre los dos poderosos estudios cinematográficos, desatando una ola de campañas en redes sociales con hashtags como #SpiderManFarFromTheMCU, #SonyIsOverParty, #SaveSpiderMan, entre otros e innumerables memes que se viralizan en varias partes del mundo con el pasar de las horas.