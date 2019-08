Vivo x el Rock 2019: los mejores MEMES tras el anuncio de bandas que tocarán en el festival

Este es el origen que pocos conocen del nuevo meme del gato en la mesa y la mujer que le grita



El conocido festival Vivo x el Rock anunció esta semana los artistas y bandas que conformaran su cartel de su 11.ª edición. Las redes sociales no perdieron la oportunidad para comentar la inclusión de agrupaciones musicales de géneros ajenos al rock. A continuación los mejores memes y comentarios en Facebook.

Vivo X El Rock regresa con su edición más ambiciosa que se realizará el próximo 23 de noviembre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El line up de esta edición contará con las presentaciones en vivo de The Strokes, Slipknot, Interpol, Bullet For My Valentine, Fito Páez, A.N.I.M.A.L. y varias bandas más.

El variado cartel que caracteriza al festival Vivo X El Rock vuelve a sorprender en esta edición con la inclusión de artistas tan diversos como Los Shapis, Armonía 10, The Rasmus, Don Diablo, Cuarteto de Nos, 6 Voltios, Libido, Chabelos, Mar de Copas, Clara Yolks, Mundaka, Laguna Pai, We The Lion y otros tantos más.

El conocido festival decidió probar el gusto de su público y convocó a agrupaciones musicales de géneros ajenos al rock. Entre ellos, Armonía 10. Es precisamente esta agrupación piurana la que ha sido blanco de divertidos memes. La Primerísima de Piura compartió algunos de ellos en su cuenta oficial de Facebook.



LISTA COMPLETA DE BANDAS VIVO X EL ROCK 2019



BANDAS 2 ESCENARIOS ESTELARES (ESTADIO)

THE STROKES

THE RASMUS

SLIPKNOT

INTERPOL

FITO PÁEZ

BULLET FOR MY VALENTINE

DON DIABLO

MAGO DE OZ

CUARTETO DE NOS

EL MATO UN POLICÍA MOTORIZADO

CARAJO

ANIMAL

DON TETTO

2 MINUTOS

BANDAS ESCENARIO ROCK POP (EXPLANADA)

MAR DE COPAS

LIBIDO

AMEN

RÍO

RAÚL ROMERO

ZEN

CHABELOS

PSV LA BANDA

6 VOLTIOS

DANIEL F

CUCHILLAZO

DIAZEPUNK

DIFONÍA

TREMOLO

CAMPO DE ALMAS

DOLORES DELIRIO

CEMENTERIO CLUB

INYECTORES

POR HABLAR

NI VOZ NI VOTO

AUTOBUS

PLUTONIO DE ALTO GRADO

MUNDAKA

CLARA YOLKS

BANDAS FUSION (CAMPO ALTERNO)

DEYVIS OROSCO

LOS SHAPIS

ARMONÍA 10

MAURICIO MESONES

TOURISTA

WE THE LION

TEMPLE SOUR

LAGUNA PAI

LA MENTE

HEY HEY CAMAGUEY

KANAKU Y EL TIGRE

UCHPA

LOS MOJARRAS

M2H

OLAYA SOUND SYSTEM

LOS OUTSAIDERS

LOS MIRLOS

BARRIO CALAVERA

NO RECOMENDABLE

WENDY SULCA

DUB CORNER

LIMA SOUND SYSTEM



CARPA RED BULL

BATALLA DE GALLOS

DJs