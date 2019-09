Michelle Soifer recibió consejo de Michelle Alexander: “No llores porque eres una mujer fuerte”

En la reciente gala de “El artista del año”, Miluska Eskenazi, Miguel Álvarez y Michelle Soifer deslumbraron en la pista de baile con el tema “Aguanile”. Su presentación fue calificada con un alto puntaje por parte del jurado.

Tras su presentación, Michelle Soifer fue cuestionada por la conductora de televisión sobre cómo se sentía respecto a las polémicas declaraciones de su expareja, Kevin Blow.

La exchica reality confesó sentirse triste, y aseguró que en el futuro sus seguidores comprenderán la realidad que se encuentra viviendo.

“La verdad estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, molesta con mucha gente… no sé cómo definir mis sentimientos en este momento. […] Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, sostuvo la bailarina.

Michelle Alexander, quien también forma parte del jurado, dejó sus diferencias de lado con la exchica reality, y le mostró su apoyo.

“Tú tienes mucha fuerza interior. Deja que se cuelguen de tu vida, tú vales mucho Michelle. Vas a encontrar a esa persona que te acompañe, no que tengas tú que arrastrar”, dijo la productora de televisión.

Las palabras de Alexander conmovieron a Michelle hasta las lágrimas, pero la productora le dijo: “No llores, eres una mujer fuerte”.