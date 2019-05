Estrenos Netflix junio 2019: Revisa aquí la lista de los estrenos de series películas y documentales

▶ Estrenos en Netflix Junio 2019 | ¿Amante de las series y películas online? El próximo mes debes programar tus horarios para no perderte las series y películas que saldrán en la cartelera de Netflix. La plataforma de vídeos en streaming, anunció la lista de series y películas que se estrenarán el próximo mes para que tomes en cuenta.

Una de las series que ha generado expectativa es Dark. Jonas Kahnwald (Louis Hofmann) viajó al año 2052 al final de la primera temporada de Dark y para la segunda, tendrá que explorar esta época, aparentemente castigada por la oscuridad.

Creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, Dark es la primera serie original de producción alemana de Netflix, ambientada en la ficticia Winden, donde un misterioso portal une distintas épocas en la historia, separadas por lapsos de 33 años. En la primera temporada, la línea principal fue la del año 2019, pero la serie también viajó al pasado, a los años 1986 y 1953. Para la segunda entrega, el destino es el futuro.

Entre los estrenos más esperados se encuentran Evangelion (que contará con todas sus temporadas y 2 películas), las últimas entregas de Jessica Jones 3, Black Mirror 5 y Dark 2 quienes estrenan temporadas, películas como el Bebé de Bridget Jones, La Chica del Tren, Ghost: La Sombra del Amor, El Señor de los Anillos, y Yo Soy Sam entre otras.

A continuación les dejamos la lista de estrenos de las Películas y Series que no te puedes perder este mes de Junio:

Series en Netflix, Junio 2019:

• Dark: Temporada 2 | Fecha de estreno 21 de Junio de 2019

Dark temporada 2 se estrenará este 21 de Junio.

Sinopsis: La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones.



• Black Mirror: Temporada 5 | Fecha de estreno 5 de Junio de 2019

Black Mirror temporada 5 se estrenará este 5 de junio.

Sinopsis: Antología de ciencia ficción dominada por el extrañamiento y la inminencia del futuro, donde la tecnología más avanzada choca contra los instintos más oscuros.



• Paquita Salas: Temporada 3 | Fecha de estreno 28 de Junio de 2019

Paquita Salas estrena 3era temporada este 28 de Junio.

Sinopsis: Paquita, una de las mejores representantes de artistas de España en los noventa, busca nuevas estrellas con desesperación después de perder a su principal cliente.



• Glee - Todas las temporadas | Fecha de estreno 30 de Junio de 2019

GLEE, estrena todas sus temporadas este 30 de Junio en Netflix.

Sinopsis: A pesar de sus problemas personales y de la malvada entrenadora de las animadoras, un profesor lucha por convertir al Club Glee de la escuela McKinley en ganador



• Marvel – Jessica Jones: Temporada 3 | Fecha de Estreno por confirmar

Jessica Jones - Netflix está por confirmar fecha de estreno.

Sinopsis: Atormentada por su pasado, la investigadora privada Jessica Jones usa sus poderes para que su torturador no lastime a nadie más en Hell's Kitchen.



• Neon Genesis Evangelion (Todos los capitulos) y las películas Death True y The End Evangelion | Fecha de estreno 21 de Junio de 2019

Evangelio se estrenará a finales de Junio en Netflix, incluye toda la temporada y dos películas.

Sinopsis: Neon Genesis Evangelion relata la historia de una organización paramilitar llamada NERV, que protege a Tokyo-4 de numerosos ataques de origen y naturaleza desconocido para los humanos. Las armas comunes no funcionan contra estos enemigos, por lo que utilizan mechas humanoides para combatirlos.



Películas en Netflix, Junio 2019:

• El bebé de Bridget Jones | Fecha de estreno 1 de Junio

El bebé de Bridget Jones se estrenará este 1 de Junio.

Sinopsis: La eterna soltera está embarazada a los 43. Tendrá que ver si está lista para ser madre... y quién es el bendito padre.



• El señor de los anillos: La comunidad del anillo | Fecha de estreno 1 de Junio de 2019



El Señor de los anillos: La comunidad del anillo se estrenará este 1 de Junio.

Sinopsis: En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único.



• El señor de los anillos: El retorno del rey | Fecha de estreno 1 de Junio



El señor de los Anillos - Netflix se estrenará este 1 de Junio.

Sinopsis: Las fuerzas de Saruman han sido destruidas, y su fortaleza sitiada. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media, y, por primera vez, parece que hay una pequeña esperanza. El interés del señor oscuro Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn.



• Cazafantasmas | Fecha de estreno 1 de Junio de 2019

Cazafantasmas se estrenará en Netflix el 1 de Junio.

Sinopsis: Manhattan, Nueva York. Después de casi treinta años sin saber de ellos, los fantasmas y demonios se han vuelto a escapar de los infiernos para destruir la ciudad. Esta vez un nuevo equipo de Cazafantasmas, formado por un grupo de cuatro mujeres, está dispuesto a terminar con cualquier amenaza espectral.



• La chica del tren | Fecha de estreno 10 de Junio de 2019

La chica del tren se estrenará este 10 de Junio.

Sinopsis: Rachel es una mujer devastada por su reciente divorcio que dedica cada mañana de camino a su trabajo a fantasear sobre la vida de una pareja aparentemente perfecta que vive en una casa por la que su tren pasa cada día. Pero una mañana Rachel es testigo desde la ventana del tren de un impactante suceso y se ve involucrada en el misterio que ella misma revela.



• Ghost: La sombra del amor | Fecha de estreno 1 de Junio de 2019



Romántica película de los 80s llega a Netflix este 1 de Junio.

Sinopsis: Una pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la Tierra en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una alocada vidente.



• Yo soy Sam | Fecha de estreno 1 de Junio de 2019

Yo soy Sam llegará a Netflix este 1 de Junio.

Sinopsis: Sam Dawson es un deficiente mental que deberá luchar por conservar la custodia de su pequeña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su defensa se encargará una prestigiosa abogada, Rita Harrison, cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam.



• La vigilante del futuro: Ghost in the Shell | Fecha de estreno 28 de Junio de 2019

Ghost in the Shell: Vigilante del Futuro llegará a Netflix en Junio.

Sinopsis: En un Japón del futuro la joven Motoko Kusanagi, también conocida como 'The Major', es la líder de grupo operativo de élite, Sección 9, cuyo objetivo es luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Después de un peligrosa misión, el cuerpo de Kusanagi queda dañado, siendo sometida a una operación quirúrgica para trasplantar su cerebro en un cuerpo robótico.



• xXx: Reactivado | Fecha de estreno 30 de Junio de 2019



xXx Reactivado se estrena este 30 de Junio en Netflix

Sinopsis: Cuando un grupo de mercenarios roban un arma de alta tecnología que supone una amenaza global, el mundo necesita al súper espía Xander Cage. Reclutado de nuevo, Xander lidera un equipo de defensores de la muerte adictos a la adrenalina, en una misión para salvar el mundo.



Bonus track: Documentales de estreno en Netflix junio 2019:

• Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese | Fecha de estreno 12 de Junio

• Adam Devine: Best Time of Our Lives | Fecha de estreno 18 de Junio



• The Chef Show | Fecha de estreno 07 de Junio

• El caso Alcàsser | Fecha de estreno 14 de Junio

• La vida me supera | Fecha de estreno 14 de Junio

¿Quieres saber los estrenos de Netflix día por día? Te dejamos el cronograma de estrenos este junio por Netflix:

Series

Los 100 Temporada 5 – 01 junio

Happy – 05 junio

Back Mirror – 05 junio

3 % Temporada 3 – 07 junio

Designater Survivor Temporada 3 – 07 junio

Historias de San Francisco – 07 junio

Dark Temporada 2 – 21 de junio

The Confesión Tapes Temporada 2 – 21 junio

Paquita Salas Temporada 3 – 28 junio

Glee Temporada (todas las temporadas) – 30 junio

Elementary Temporada 6 – 30 junio

Jessica Jones Temporada 3 – Estreno por definir

Películas:

El Señor de los Anillos 1: la Comunidad del Anillo – 01 junio

Cazafantasmas – 01 junio

Oh, Ramona! – 01 junio

Ghost: La sombra del amor – 01 junio

Elisa y Marcela- 07 junio

El bebé de Bridget Jones – 10 junio

La chica del tren – 10 junio

Misterio a bordo – 14 junio

Beats – 19 junio

La misma sangre – 21 junio

Shaft – 28 junio

No respires – 30 junio

Documentales

La vida en la casa del perro – 01 junio

The Chef Show- 07 junio

Rolling Thunder Revue: a Bob Dylan Story by Martin Scorsese – 12 junio

Adam Devine: Best time our lives – 18 junio

Daniel Sosa: Maleducado – 27 junio

Niños

Angry Birds, la película – 01 junio

Pokémon: Sol y Luna -01 junio

Marvel, Guardianes de la Galaxia Temporada 3 – 01 junio

Los vigilantes de Malibú: La serie – 03 junio

Pachamama – 07 junio

Go! Vive a tu manera Temporada 2 – 21 junio

Animes

kakeguri XX – 13 junio

Aggretsuko – Temporada 2- 14 junio

Wl bosque del piano Temporada 2 – 24 junio

7SEEDS – 28 junio