Netflix | Evangelion estreno 2019: Fecha, cuándo, cómo y dónde ver serie, tráiler oficial, historia y todos los detalles

▶ Estrenos Netflix en junio 2019 que no te puedes perder: Evangelion, Dark, Black Mirror, Glee y más



Netflix anunció hace poco, para sorpresa de todos, que Neon Genesis Evangelion volvería a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming por Internet. De esta manera, los 26 capítulos originales formarán parte del catálogo principal de anime de la compañía, para así aumentar cada vez más la oferta que le da a los amantes de la animación japonesa, y en especial a aquellos que extrañan los programas del pasado.



Neon Genesis Evangelion se volverá a emitir por Netflix. (Fuente: Gainax).

Además de eso, las películas de Evangelion "Neon Genesis Evangelion: El final de Evangelion" y "Neon Genesis Evangelion: Muerte (Verdad)", también estarán disponibles para su reproducción. De momento no se sabe si las demás películas que forman parte de "Rebuild of Evangelion" a su vez llegarán a la plataforma con su duración total para la preparación de la última película, que se habría anunciado para el 2020.



¿Cuándo se estrena Neon Genesis Evangelion en Netflix este 2019?

La plataforma de streaming Netflix anunció el estreno de la serie animada "Neon Genesis Evangelion" este 21 de junio en Perú, Colombia, México y toda Latinoamérica.



Tráiler de Neon Genesis Evangelion

¿Netflix también transmitirá las películas de Neon Genesis Evangelion?

Netflix no solo incluirá los 26 episodios de "Evangelion", sino las películas "Evangelion: Death (True)" y "The End of Evangelion". Esta última es el verdadero final de la serie.



¿De qué trata Evangelion?

EVANGELION | ¿Cuál es su historia? ¿Cómo prepararse para ver el anime? Neon Genesis Evangelion es un anime antiguo, pero con una temática compleja que va más allá del tiempo y más de uno lo considera como una obra de arte de la animación japonesa.

Historia de Neon Genesis Evangelion

Evangelion por Netflix.

Neon Genesis Evangelion relata la historia de una organización paramilitar llamada NERV, que protege a Tokyo-4 de numerosos ataques de origen y naturaleza desconocido para los humanos. Las armas comunes no funcionan contra estos enemigos, por lo que utilizan mechas humanoides para combatirlos.



Estos son llamados Unidades Evangelion o solamente EVA. Su principal característica, es que pueden conectarse neuronal y psicológicamente con su piloto, haciendo más real la unión y utilizar el cuerpo del EVA como una extensión del brazo de su controlador.



Para ello, la compañía recluta varios niños que son los únicos que pueden pilotear a los EVAS. Conforme avanza la trama, el conflicto interno del protagonista crece más y más, hasta convertirse en uno de los ejes principales del anime.



¿Quienes son los personajes de Neon Genesis Evangelion?

Shinji Ikari – Piloto del EVA 01

Asuka Langley – Piloto del EVA 02

Misato Katsuragi – Jefa de operaciones tácticas en NERV

Gendo Ikari – Comandante de NERV

Rei Ayanami – Piloto del EVA 00

Ritsuko Akagi – Principal científica en NERV

Ryoji Kaji – Espía encubierto de SEELE

Toji Suzuhara – Piloto del EVA 03

Kensuke Aida – Piloto del EVA 04

Kaworu Nagisa – Piloto de reemplazo del EVA 02

Kozo Fuyutsuki – Segundo al mando de NERV

Keel Lorenz – Presidente de SEELE

Hikari Horaki – Representante de la Clase 2-A

Shinji Ikari es uno de los personajes principales de la serie de anime. (Captura de Youtube).

Ficha técnica de Neon Genesis Evangelion

Director: Hideaki Anno

Productores: Noriko Kobayashi y Yutaka Sugiyama

Estudio: Gainax y Tatsunoko Production

Cadena de TV: TV Tokyo

Música por: Shiro Sagisu

Género: Ciencia ficción, filosófico y psicológico

Primera emisión: 4 de octubre del 1995

Última emisión: 27 de marzo de 1996

Episodios: 26

Licenciado por: Netflix

Transmitida originalmente entre 1995 y 1996, "Evangelion" sigue la historia de Shinji Ikari, adolescente que se ve obligado a pilotar un robot gigante para salvar la ciudad de Tokio III de los ángeles, seres de origen misterioso.



"Evangelion" - Eva 01 vs Eva 03. Video: Gainax.

